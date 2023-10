Silk & Snow vous accueille dans sa toute première boutique physique de vente au détail

OTTAWA, ON, le 27 oct. 2023 /CNW/ - Sleep Country Canada Holdings Inc. (« Sleep Country » ou la « Société ») (TSX: ZZZ), le plus important détaillant spécialisé en sommeil au Canada, a le plaisir d'annoncer sa volonté d'éveiller encore plus de Canadiens à l'importance du sommeil en ouvrant un nouveau magasin à Ottawa, en collaboration avec Silk & Snow, sa marque de prédilection en matière de sommeil et de style de vie.

À compter du 28 octobre prochain, Sleep Country vous accueillera dans ce premier magasin unique en son genre situé au 421, chemin Richmond. La section de la boutique Silk & Snow occupera 1 425 pi2 et a été pensée pour offrir à la clientèle d'Ottawa une expérience de magasinage inspirante, en plus de donner vie, pour une première fois en personne, à cette marque de sommeil haut de gamme. La conception novatrice du magasin offrira aux Canadiens une gamme élargie de produits essentiels pour le sommeil en offrant une expérience de magasinage unifiée, créant ainsi une synergie unique entre ces deux marques fièrement canadiennes. Avec l'ouverture de la section Silk & Snow du magasin collaboratif prévue pour la fin novembre, c'est une première pour Sleep Country. En effet, c'est la première fois que le magasin aura une si grande surface dédiée à l'une de ses marques qui est habituellement seulement offerte en ligne.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée d'amener Silk & Snow, une marque qui a fait ses débuts dans la vente en ligne, dans son tout premier environnement physique », a déclaré Stewart Schaefer, président et chef de la direction de Sleep Country. « La clientèle d'Ottawa a montré son amour pour la marque, il est donc logique pour nous d'introduire la première expérience de magasinage en personne dans ce marché. »

Fondé en 2017 par Albert Chow et Kenneth Mo, Silk & Snow a connu une croissance rapide et a de nombreux adeptes dans la région d'Ottawa depuis ses débuts, où le nouvel établissement sera inauguré cet automne.

« Avec notre nouvel espace immersif, nous serons enfin en mesure de présenter notre offre dans un environnement physique, tout en donnant l'opportunité à notre clientèle d'interagir avec nos produits et de trouver l'item parfait pour avoir un meilleur sommeil et, finalement, pour améliorer leur espace de vie », a déclaré Albert Chow, cofondateur et président-directeur général de Silk & Snow. « Dans le fond, nous sommes une marque tactile; le toucher et la sensation de nos créations sont aussi importants pour nos clients que l'esthétique. Nous sommes fiers de lancer cette expérience de magasinage à Ottawa, où notre communauté continue de croître et d'être là à chaque grandes étapes de la marque. »

Ce nouveau magasin est le premier point de vente physique de Silk & Snow, qui a eu une croissance dans le créneau des articles pour le sommeil et de style de vie de haute qualité, incluant matelas, literie, meubles, accessoires de sommeil et produits essentiels pour le bain. Le magasin Silk & Snow fusionne les deux esthétiques emblématiques de la marque : « japandi », une combinaison de design japonais et scandinave, et « mid-century », pour une atmosphère sereine et classique, reconnue pour ses accents de bois, de pierre et de céramique. La marque a travaillé avec le réputé cabinet d'architecture Benoy pour mener à terme ce projet.

Sleep Country Richmond Road : 421, rue Richmond, Ottawa, ON K2A 4H1

Heures d'ouverture : Lundi - Vendredi (10h à 21h), Samedi (9h30 à 18h), Dimanche (11h à 17h)

Date d'ouverture : 28 octobre 2023

Le nouveau magasin Sleep Country, situé dans le quartier Westboro à Ottawa, permettra à la population d'Ottawa d'avoir accès à l'équipe d'experts en sommeil de Sleep Country et à certaines des plus grandes marques de sommeil au monde. En tant que leader dans le domaine du sommeil depuis plus de 29 ans, Sleep Country sait qu'une bonne nuit de sommeil est essentielle au bien-être mental et physique et s'engage à créer une expérience de magasinage de classe mondiale dans son nouveau magasin. Celui-ci offrira une large sélection de matelas innovants et de haute qualité, d'articles de literie et d'accessoires pour le sommeil.

Pour plus d'information au sujet de Sleep Country, visitez www.sleepcountry.ca . Pour plus d'information au sujet de Silk & Snow, visitez www.silkandsnow.com .

À propos de Sleep Country Canada

Sleep Country est le plus important détaillant spécialisé en sommeil au Canada. Depuis nos tout débuts, nous éveillons les Canadiens à l'importance du sommeil. Sleep Country opère sous les bannières de détaillants; Sleep Country Canada, Dormez-vous, Endy, Silk & Snow, Hush et, tout récemment acquise, Casper Canada. La Société dispose d'opérations omnicanal et de commerce électronique, incluant 298 magasins appartenant à l'entreprise et 19 entrepôts à travers le pays. Reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées du Canada en 2022 par Waterstone Human Capital, Sleep Country s'engage à créer une culture d'entreprise inclusive et diversifiée où les différences sont accueillies et valorisées. La Société investit activement dans son écosystème du sommeil, ses produits innovants, son expérience client de classe mondiale, ses communautés et ses employés. Pour plus d'informations sur Sleep Country, visitez ir.sleepcountry.ca .

À propos de Silk & Snow

Silk & Snow est un détaillant numérique d'envergure spécialisé dans les articles essentiels pour le sommeil et fabriqués avec soin. Basée à Toronto, l'entreprise a été fondée en 2017 à la suite d'une campagne Kickstarter réussie. Avec ses trois principes directeurs fondamentaux - meilleurs matériaux, fabrication réfléchie et transparence - Silk & Snow offre des produits de sommeil et de style de vie de haute qualité fabriqués à partir de matières premières traçables et avec des pratiques de fabrication durables. Sa ligne de produits comprend de la literie, des matelas, des bases de lit, des couvertures et d'autres articles essentiels pour la maison, ainsi que des serviettes de bain et des peignoirs. L'entreprise a figuré sur la liste des dix meilleures start-ups de Canadian Business en 2020 et a été classée parmi les entreprises canadiennes à la croissance la plus rapide par le Globe and Mail en 2021, 2022 et 2023.

