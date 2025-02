QUEBEC CITY, le 7 févr. 2025 /CNW/ - Endy, le plus important détaillant de matelas en ligne au Canada, apporte de l'énergie au célèbre Carnaval de Québec cette année! L'espace détente Endy au Carnaval de Québec offrira au public la possibilité de se détendre et de se ressourcer tout au long de l'événement, ainsi que des activités d'échauffement revigorantes les samedis et dimanches matin.

« Endy a des racines profondes au Québec. Notre matelas phare Endy est fabriqué ici même dans la province! Cette année au Carnaval, nous avons hâte de rencontrer davantage de membres de notre communauté québécoise en personne, tout en faisant ce que nous faisons le mieux : apporter aux gens une tonne d'énergie et de confort pour leur permettre de profiter au maximum de chaque journée bien remplie! », a déclaré Jason Cassidy, président d'Endy.

« Nous croyons qu'un bon sommeil permet de tirer le meilleur de chaque moment, qu'il s'agisse d'une journée au Carnaval ou d'une matinée comme les autres à la maison. »

Dans l'espace détente Endy, le public pourra découvrir une chambre à coucher entièrement faite de glace, inspirée de la nouvelle collection de meubles intemporels d'Endy pour la chambre à coucher. Il sera également possible de s'inscrire à un concours pour courir la chance de gagner l'un de 100 prix offerts, dont des matelas Endy, et de se réchauffer autour d'un bon feu.

Les samedis et dimanches, le public sera convié à l'heure du conte avec Bonhomme, l'ambassadeur du Carnaval, de 10 h 30 à 11 h. Tout de suite après, la professeure de danse Éléonar Caron St-Pierre animera une séance d'échauffement matinal, de 11 h à midi, pour faire monter la température et vous aider à commencer la journée du bon pied.

L'espace détente Endy est situé dans le Jardin des sculptures de glace de la Banque Scotia au parc de la Francophonie. Veuillez noter que l'effigie du Carnaval donne droit à un rabais de 15 % sur tout matelas Endy jusqu'au 16 février.

Pour en savoir plus sur Endy, visitez www.endy.com .

À propos d'Endy

Depuis son lancement en 2015, Endy a révolutionné la façon dont les gens d'ici dorment grâce à ses matelas qui se distinguent par leur conception novatrice, leur confort et leur soutien, en plus d'être fabriqués ici même, dans la province. L'entreprise, qui a débuté comme l'une des premières marques de matelas en boîte au Canada, est devenue le principal détaillant de matelas en ligne au pays. Chaque nuit, c'est plus d'un million de Canadiennes et de Canadiens qui dorment sur un matelas Endy. La gamme de produits primés d'Endy s'est également élargie et comprend maintenant, en plus de son matelas phare Endy, une sélection complète de matelas, d'oreillers, de bases de lit, de meubles, de literie et d'articles de décoration. Endy travaille en étroite collaboration avec des organisations caritatives locales pour faire don de matelas neufs ou légèrement usagés aux familles et aux personnes dans le besoin. À ce jour, Endy a fait don de plus de 22 000 matelas.

SOURCE Endy Canada Inc.

Pour les demandes de renseignements des médias ou pour de plus amples informations, veuillez contacter : Kate Oyston, [email protected]