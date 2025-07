La nouvelle campagne de Dormez-vous met en vedette Marc Labrèche dans le rôle du Sommeil

La marque encourage les Québécois à prendre leur relation avec le sommeil au sérieux

MONTRÉAL, le 7 juill. 2025 /CNW/ - Dormez-vous, le plus important détaillant spécialisé en sommeil au Québec, est fier de lancer une nouvelle campagne mettant en vedette Marc Labrèche. Il tient ici le rôle du Sommeil, un personnage à la fois charmant et digne de confiance qui rappelle aux Québécois de prendre au sérieux la relation qu'ils entretiennent avec leur sommeil. Cette campagne marquera la première d'une série d'interventions qui se déploieront tout au long de l'année pour aider les Québécois à retrouver une relation saine avec le sommeil.

Depuis plus de 30 ans, Dormez-vous éveille les Québécois à l'importance du sommeil. Pourtant, nombreux sont ceux qui peinent encore à trouver l'équilibre entre leur vie effrénée et le sommeil réparateur dont ils ont besoin. La campagne commence en explorant avec humour différentes façons qui font de nous de mauvais partenaires dans notre relation avec le sommeil, tout en incitant les Québécois à renouer cette relation, à s'engager à prioriser de bonnes habitudes de sommeil et en s'assurant d'avoir les produits essentiels pour un bon sommeil.

Comme le révèle un sondage* réalisé en partenariat avec Léger, la relation des Québécois avec leur sommeil est pour le moins précaire. Plusieurs connaissent l'importance du sommeil et sont conscients de leur manque de sommeil, mais ils peinent néanmoins à le prioriser. Selon le sondage, plus de la moitié (53 %) des adultes au Québec déclarent savoir qu'ils dorment moins que ce dont ils ont besoin, une statistique qui révèle non seulement un profond décalage entre la prise de conscience et le comportement, mais aussi une relation souvent négligée avec le sommeil, pourtant essentielle au bien-être.

Voici quelques faits saillants du sondage :

Un peu plus d'un quart (28 %) des Québécois déclarent dormir les 7 à 8 heures recommandées par nuit, alors que près de 2 sur 3 (63 %) dorment 6 heures ou moins .

(28 %) des Québécois déclarent recommandées par nuit, alors que (63 %) . Pas moins de 65 % souhaiteraient avoir un sommeil de meilleure qualité .

. Seulement 18 % des adultes au Québec affirment avoir une « très bonne » relation avec le sommeil . En revanche, la majorité d'entre eux font état de difficultés, que ce soit en raison d'une durée de sommeil insuffisante, d'une mauvaise qualité de sommeil ou d'une tendance à délaisser volontairement leur repos, tout en sachant qu'ils ne devraient pas agir ainsi.

. En revanche, la majorité d'entre eux font état de difficultés, que ce soit en raison d'une durée de sommeil insuffisante, d'une mauvaise qualité de sommeil ou d'une tendance à délaisser volontairement leur repos, tout en sachant qu'ils ne devraient pas agir ainsi. Plus de la moitié (53 %) déclarent savoir qu'ils dorment moins que ce dont ils ont besoin , ce qui souligne un profond décalage entre la prise de conscience et le comportement.

(53 %) , ce qui souligne un profond décalage entre la prise de conscience et le comportement. La conséquence la plus fréquente d'une mauvaise nuit de sommeil? 2 personnes sur 3 (63%) affirment avoir un niveau d'énergie plus bas , affectant sa santé, son bonheur et sa productivité.

(63%) , affectant sa santé, son bonheur et sa productivité. Qu'il s'agisse d'une vie sociale plus active, d'horaires de sommeil irréguliers ou d'une augmentation du temps passé devant les écrans, près d'un Québécois sur quatre affirme que son sommeil est particulièrement affecté pendant l'été.

« Enfants, notre relation avec le sommeil était plus simple. Nos parents veillaient sur nous et s'assuraient que nous respections notre heure de coucher. Mais à l'âge adulte, personne ne nous dit de ranger nos téléphones, d'éteindre la télévision ou d'arrêter de grignoter tard le soir avant d'aller au lit. Cette nouvelle campagne ambitieuse, teintée d'humour et de légèreté, rappelle à la population québécoise qu'il est possible de mieux dormir en priorisant notre relation avec notre sommeil. Nous sommes extrêmement fiers de collaborer avec Marc Labrèche pour cette campagne, une icône québécoise qui incarne parfaitement le personnage du Sommeil avec un mélange unique de charme et d'humour. Il met en œuvre la stratégie de marque de manière amusante, tout en étant très efficace, » explique Sandra Dagenais, directrice marketing de Dormez-vous.

« Chez Dormez-vous, nous nous engageons à continuer d'éveiller les Québécois à l'importance du sommeil. Nous comprenons qu'il n'existe pas de solution universelle en matière de sommeil et qu'il peut être difficile de prioriser notre sommeil, même dans les meilleures conditions. Les Québécois peuvent adopter de bonnes habitudes pour mieux dormir et nous sommes là pour les aider. Notre passion pour un meilleur sommeil débute avec notre équipe d'experts en sommeil qui a aidé des millions de Québécois à mieux dormir en écoutant leurs besoins et en leur proposant la solution de sommeil idéale, » précise Stewart Schaefer, président et fondateur de Dormez-vous.

Pour visionner la nouvelle campagne Le sommeil mettant en vedette Marc Labrèche visitez https://youtu.be/isOnInBCmUA

À propos de Dormez-vous

Dormez-vous est le principal détaillant spécialisé dans le sommeil au Québec. En date du 7 juillet 2025, Dormez-vous compte 65 magasins et 2 centres de distribution au Québec. Reconnu comme l'un des détaillants de matelas les plus fiables au Québec par Brandspark en 2025, Dormez-vous est une organisation humaine qui s'engage à éveiller les Québécois à l'importance du sommeil et qui se consacre à créer une culture d'entreprise axée sur l'inclusion et la diversité, où les différences sont acceptées et valorisées. L'entreprise investit activement dans son écosystème du sommeil, ses produits innovants, son expérience client de classe mondiale, ses communautés et son personnel. Pour plus d'informations sur la société, visitez le site www.dormezvous.com

*Le sondage sur la relation des Québécois avec leur sommeil a été mené par Léger du 20 au 22 juin 2025 auprès de 430 Québécois âgés de plus de 18 ans. La marge d'erreur est de ± 4.716 %.

