Un sondage révèle que 41 % des adultes au Québec, soit près de 3,6 millions de personnes, ont du mal à dormir.

MONTRÉAL, le 24 sept. 2024 /CNW/ - Dormez-vous, le plus important détaillant spécialisé en sommeil au Québec, est fier de célébrer son 30e anniversaire, marquant trois décennies à favoriser les rêves, le repos et à améliorer le bien-être de millions de Québécois. Depuis sa fondation en 1994, Dormez-vous est devenue une marque incontournable avec 64 magasins offrant une expertise inégalée en matière de sommeil et un écosystème complet de produits de sommeil pour une expérience client exemplaire dans toute la province.

Pour souligner cette étape importante, Dormez-vous a réalisé un sondage étoffé en partenariat avec la firme Léger sur l'évolution des préférences de sommeil, les comportements des dernières années et la façon dont le sommeil affecte différents aspects de la vie des Québécois. Selon l'étude, 41 % des adultes de la province, soit près de 3,6 millions de personnes, ont déclaré avoir des problèmes de sommeil.

« Alors que nous célébrons notre 30e anniversaire, nous célébrons non seulement notre parcours et notre engagement indéfectible envers l'importance du sommeil, mais nous réfléchissons également à la qualité actuelle du sommeil dans la province et à la façon dont Dormez-vous peut continuer à ouvrir la voie en matière d'innovation et de solutions en matière de sommeil pour tous les Québécois pour les années à venir », a déclaré Stewart Schaefer, fondateur de Dormez-vous. « Cette étape importante témoigne de notre capacité à nous adapter et à garder une longueur d'avance dans une industrie en constante évolution. Les résultats de notre dernier sondage nous guideront dans la poursuite de notre sensibilisation à l'importance et au pouvoir du sommeil. »

Voici les faits saillants du sondage :

Près de 24 % des Québécois ne se sentent pas bien reposés au réveil , et 30 % d'entre eux citent une baisse d'énergie, une baisse de productivité et les sautes d'humeur, comme les effets secondaires les plus courants d'une mauvaise nuit de sommeil.

, et 30 % d'entre eux citent une baisse d'énergie, une baisse de productivité et les sautes d'humeur, comme les effets secondaires les plus courants d'une mauvaise nuit de sommeil. Trois adultes québécois sur dix (29 %) sont moins satisfaits de leurs habitudes de sommeil qu'il y a un an à peine, le stress, l'hyperactivité mentale et la température ambiante étant en tête de liste des perturbateurs du sommeil.

le stress, l'hyperactivité mentale et la température ambiante étant en tête de liste des perturbateurs du sommeil. La technologie a considérablement perturbé les habitudes de sommeil de plus de la moitié des Québécois au cours des 5 à 10 dernières années, plus de 63 % d'entre eux signalant un impact. Il est intéressant de noter qu'un Québécois sur six (16 %) a déclaré utiliser la technologie pour améliorer son sommeil, comme des applications de méditation ou de relaxation, des appareils sonores, des applications de bruit blanc et des applications de suivi du sommeil, ce qui met en évidence la relation complexe entre nos appareils et notre bien-être.

de plus de la moitié des Québécois au cours des 5 à 10 dernières années, plus de 63 % d'entre eux signalant un impact. Il est intéressant de noter qu'un Québécois sur six (16 %) a déclaré utiliser la technologie pour améliorer son sommeil, comme des applications de méditation ou de relaxation, des appareils sonores, des applications de bruit blanc et des applications de suivi du sommeil, ce qui met en évidence la relation complexe entre nos appareils et notre bien-être. Dans le but de mieux dormir, 52 % des Québécois évitent la caféine, les repas copieux avant de se coucher et créent des environnements de sommeil douillets pour établir des routines de sommeil plus saines.

pour établir des routines de sommeil plus saines. Le sommeil est la pierre angulaire de la santé mentale : deux tiers (68 %) des Québécois constatent une amélioration spectaculaire de leur humeur après une bonne nuit de sommeil, et 66 % reconnaissent le lien profond entre le sommeil et le bien-être mental.

: deux tiers (68 %) des Québécois constatent une amélioration spectaculaire de leur humeur après une bonne nuit de sommeil, et 66 % reconnaissent le lien profond entre le sommeil et le bien-être mental. Près de quatre Québécois sur cinq (79 %) ont déclaré qu' un mauvais sommeil contribue aux sentiments d'anxiété et de dépression.

Pour la plupart des Québécois (72 %), leur lit n'est pas seulement un endroit pour dormir, c'est un sanctuaire de confort et de détente , où Dormez-vous est un compagnon indéfectible.

, où Dormez-vous est un compagnon indéfectible. En moyenne, les Québécois dorment une demi-heure de plus la fin de semaine que les jours de semaine , et les femmes sont plus susceptibles que les hommes d'utiliser leurs jours de congé pour récupérer des heures de sommeil.

, et les femmes sont plus susceptibles que les hommes d'utiliser leurs jours de congé pour récupérer des heures de sommeil. La satisfaction à l'égard du matelas est étroitement liée à la qualité du sommeil. Les Québécois qui sont extrêmement satisfaits de leur matelas sont 30% plus susceptibles de déclarer un sommeil de qualité.

Dormez-vous a toujours été à l'écoute des besoins uniques de chaque Québécois en matière de sommeil, ce qui témoigne de son expertise et explique sa compréhension approfondie du comportement des consommateurs. Au cours des 30 dernières années, la marque a défini le paysage de l'industrie du sommeil au Québec en fournissant aux Québécois des solutions de sommeil personnalisées par l'intermédiaire « d'experts en sommeil » en magasin et en ligne. En élargissant continuellement son offre de produits et de marques, l'entreprise a ainsi consolidé sa position de marque de confiance dans l'industrie. En fait, les Québécois ont élu Dormez-vous comme le détaillant de matelas les plus apprécié au Québec lors des BrandSpark Most Trusted Awards 2024.

La campagne anniversaire a débuté plus tôt cet été avec une campagne de marque , qui a tourné la caméra vers les consommateurs pour capturer le moment spécial du meilleur « bonne fête » de la journée et les espaces intimes où les rires, les larmes, les triomphes et les rêves prennent vie, et où Dormez-vous a été un compagnon indéfectible. Pour la seconde phase, Dormez-vous lance son événement 30e anniversaire avec des prix rétro qui font revivre le meilleur des années 90 et des offres de rêve visant à redonner à la clientèle fidèle qui a soutenu la marque au fil des ans. Les publicités mettant en vedette le Québécois Étienne De Passillé s'inspirent de manière ludique des années 90, en s'appuyant sur des références culturelles qui ne manqueront pas de résonner auprès d'un large public et de transporter les téléspectateurs en 1994, l'année de la fondation de Dormez-vous, ramenant la marque à ses racines d'une manière à la fois créative et nostalgique.

L'étude sur l'évolution des préférences en matière de sommeil a été menée par Léger du 2 au 8 août 2024 auprès de 804 Québécois âgés de 18 à 74 ans. La marge d'erreur est de ±2,2 %.

