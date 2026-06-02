La Financière Foresters étend son programme de souscription simplifiée, permettant ainsi aux Canadiennes et Canadiens souffrant de conditions préexistantes de bénéficier d'une couverture d'assurance abordable sans examen médical pouvant atteindre 500 000 $.

TORONTO, le 2 juin 2026 /CNW/ - Les Canadiennes et Canadiens atteints de maladies telles qu'un cancer en rémission, un diabète bien contrôlé ou ayant déjà subi un accident cardiaque ont souvent eu un accès limité à une couverture d'assurance-vie adéquate, même si leur état de santé s'est amélioré au fil du temps.

La Financière ForestersMC contribue à changer les choses. Grâce à sa gamme de produits à souscription simplifiée du Plan de Protection du CanadaMD, l'entreprise a amélioré sa demande d'assurance Couverture vie A-Z afin d'élargir les critères d'admissibilité, de simplifier le processus et d'aider davantage de personnes à bénéficier d'une assurance vie abordable sans examen médical. Les Canadiennes et Canadiens peuvent désormais être admissibles à une couverture pouvant atteindre 500 000 $, valable dès le premier jour1.

« Même en cas de problème de santé, le besoin d'une assurance vie reste le même », a affirmé Michael Aziz, directeur de la distribution pour le Canada à la Financière Foresters. « Ces améliorations visent à répondre aux besoins concrets des gens. Davantage de Canadiennes et Canadiens qui pensaient autrefois qu'une couverture leur était inaccessible, ou qui se contentaient d'une couverture insuffisante, peuvent désormais tirer profit d'une véritable protection dès le premier jour pour les personnes qui dépendent d'eux. »

Qu'est-ce qui a changé?

La nouvelle version de l'assurance Couverture vie A-Z prévoit des critères d'admissibilité élargis et des périodes de rétrospection actualisées pour plusieurs pathologies clés. Ces modifications élargissent l'accès à une couverture à souscription simplifiée pour les demandeurs qui ne pourraient pas être admissibles dans le cadre d'une souscription classique.

Aperçu des faits saillants :

Cancer. La période de référence pour l'éligibilité à la couverture a été ramenée de dix à cinq ans pour la plupart des cancers, ce qui permet à de nombreuses personnes en rémission d'optimiser leur couverture.

La période de référence pour l'éligibilité à la couverture a été ramenée de dix à cinq ans pour la plupart des cancers, ce qui permet à de nombreuses personnes en rémission d'optimiser leur couverture. Maladies cardiaques. La période de référence pour les maladies cardiaques passe de quatre à trois ans, ce qui permet à davantage de personnes ayant déjà eu un accident cardiaque de bénéficier d'une couverture plus complète.

La période de référence pour les maladies cardiaques passe de quatre à trois ans, ce qui permet à davantage de personnes ayant déjà eu un accident cardiaque de bénéficier d'une couverture plus complète. Diabète. Grâce à la mise à jour des critères liés à l'âge et au traitement, davantage de personnes atteintes de diabète, y compris certains utilisateurs d'insuline, peuvent désormais bénéficier de meilleures options de couverture.

Grâce à la mise à jour des critères liés à l'âge et au traitement, davantage de personnes atteintes de diabète, y compris certains utilisateurs d'insuline, peuvent désormais bénéficier de meilleures options de couverture. Autres conditions. Élargissement des critères d'admissibilité pour certaines pathologies neurologiques, notamment certaines formes d'épilepsie, et raccourcissement de la période de référence pour les maladies hépatiques et la pancréatite chronique ou héréditaire.

Élargissement des critères d'admissibilité pour certaines pathologies neurologiques, notamment certaines formes d'épilepsie, et raccourcissement de la période de référence pour les maladies hépatiques et la pancréatite chronique ou héréditaire. Une procédure simplifiée. Allégement de près de 20 %, permettant un traitement plus clair et plus rapide.

Allégement de près de 20 %, permettant un traitement plus clair et plus rapide. Option Assurance Vie Acceptation garantie 2 . En optant pour cette option dès le départ, les demandeurs admissibles peuvent suivre une procédure de demande simplifiée sans avoir à répondre à des questions d'ordre médical¹.

En optant pour cette option dès le départ, les demandeurs admissibles peuvent suivre une procédure de demande simplifiée sans avoir à répondre à des questions d'ordre médical¹. Un plus grand nombre de personnes peuvent désormais tirer avantage d'une couverture intégrale. Les demandeurs qui auraient auparavant dû faire face à un délai d'attente de deux ans peuvent désormais bénéficier d'une couverture prenant en charge l'intégralité des frais dès le premier jour.

« Nous avons simplifié et clarifié le formulaire de demande tout en continuant à offrir une protection adaptée à ceux qui en ont besoin », a expliqué Michael Aziz, directeur de la distribution pour le Canada à la Financière Foresters. « Cela se traduit par des échanges plus fluides entre les conseillers et les clients, moins de surprises et des décisions de souscription plus rapides, en particulier pour les clients qui, auparavant, auraient pu se voir refuser une couverture ou se voir proposer uniquement une couverture différée. »

Une couverture adaptée à la vraie vie

L'assurance Couverture vie A-Z est conçue aussi bien pour les souscripteurs en bonne santé que pour ceux qui ont par le passé eu plus de difficultés à s'assurer. Elle ne nécessite ni examen médical, ni justificatifs financiers, ni attestation du médecin traitant, et ne pose aucune question sur les refus, les majorations de prime ou les reports antérieurs. L'assurance temporaire est disponible pour les souscripteurs âgés de 18 à 70 ans et l'assurance vie permanente pour ceux âgés de 18 à 80 ans, avec des avenants et des garanties optionnels permettant d'adapter la couverture aux besoins de chaque famille.

Dès la souscription du contrat d'assurance, l'assuré devient membre de Foresters. Les membres admissibles peuvent bénéficier d'avantages non contractuels réservés aux membres³, notamment des bourses d'études sur concours⁴, des subventions pour le bénévolat communautaire et des prestations de bien-être, sous réserve de remplir les conditions d'admissibilité.

À propos de la Financière Foresters

Votre sécurité financière et votre raison d'être

Depuis plus de 150 ans, Foresters aide les familles à protéger leur avenir financier. Mais nous ne nous arrêtons pas là. En tant qu'organisation guidée par sa raison d'être, nous donnons à nos membres des occasions d'améliorer leur santé, de soutenir leurs communautés locales et de défendre les causes qui leur tiennent le plus à cœur. Nous offrons des produits d'assurance vie au Canada et aux États-Unis, et des produits d'assurance vie et d'épargne au Royaume-Uni, tout en aidant nos membres à faire tout le bien qu'ils souhaitent faire.

Depuis 1874, nous sommes d'inébranlables bâtisseurs de communautés. Aujourd'hui, la durabilité, la conscience environnementale et la responsabilité sociale sont au cœur de la réalisation de notre objectif. Cet engagement nous pousse à offrir des bénéfices de membre pertinents tout au long de la vie, tels que les subventions Foresters AideMC qui unissent les communautés, les bourses d'études sur concours pour favoriser le développement de futurs leaders et bien d'autres initiatives conçues pour créer un monde où le bien prospère. Ensemble, nous faisons la différence tout en inspirant les nouvelles générations à redonner. La Financière Foresters est le nom commercial de L'Ordre Indépendant des Forestiers, la plus ancienne société de secours mutuel non confessionnelle. Pendant 25 années consécutives, L'Ordre Indépendant des Forestiers a reçu la cote « A » (Excellent) de A.M. Best5.

____________ 1 L'assurabilité dépend des réponses aux questions d'ordre médical et à d'autres questions posées dans la proposition, ainsi que des recherches et de l'examen de tarification.



2 Dans le cas de l'assurance Vie Acceptation Garantie, la prestation de décès est limitée à un remboursement des primes si le décès n'est pas accidentel et survient au cours des deux premières années. Le montant total de la protection sera payé si le décès survient après deux ans ou à n'importe quel moment si le décès est accidentel



3 Les bénéfices de membre de la Financière Foresters sont non contractuels, assujettis à des conditions d'admissibilité, à des définitions et à des restrictions particulières à chaque bénéfice, et ils peuvent être modifiés ou annulés sans préavis, ou ne plus être offerts.



4 Le bénéfice de bourses d'études sur concours est administré par International Scholarship and Tuition Services, Inc. (ISTS). Les membres admissibles et leurs conjoints, enfants à charge et petits-enfants peuvent présenter leur candidature, sous réserve des critères d'admissibilité et des directives de leur région pour les bourses d'études sur concours.



5 La cote A.M. Best attribuée le 27 octobre 2025 reflète la solidité globale et la capacité de règlement des sinistres de l'Ordre Indépendant des Forestiers (OIF), mais ne s'applique pas au rendement des produits non émis par l'OIF. Une cote de « A » (Excellent) est attribuée aux sociétés qui jouissent d'une forte capacité d'honorer leurs obligations courantes envers les titulaires de police et affichent un bilan solide, un excellent rendement d'exploitation et un profil d'entreprise remarquable, suivant les normes établies par A.M. Best Company. A.M. Best attribue des cotes de A++ à F, A++ et A+ étant des cotes supérieures et A et A- d'excellentes cotes. Visitez ambest.com pour voir notre plus récente cote.



Plan de protection du Canada et le logo sont des marques de commerce de Plan de protection du Canada inc, de la Financière Foresters. L'assurance vie et l'assurance maladies graves sans exigence médicale et à émission simplifiée sont établies par L'Ordre Indépendant des Forestiers ou la Compagnie d'assurance vie Foresters. La Financière Foresters et Foresters, Foresters Aide, Moments de Foresters, Rabais des membres de Foresters, Foresters Renouveau, Foresters Go et le logo de Foresters Go sont des noms commerciaux et des marques de commerce de L'Ordre Indépendant des Forestiers (une société de secours mutuel, 789, chemin Don Mills, Toronto, Ontario, Canada M3C 1T9) et de ses filiales.



425933 FR (05/26)

SOURCE The Independent Order of Foresters

Pour plus d'informations, contactez : Melanie Gaskin, Directrice principale, Communications et relations publiques, Financière Foresters, [email protected]