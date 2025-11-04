TORONTO, le 4 nov. 2025 /CNW/ - La Financière ForestersMC (Foresters), l'assureur vie fraternel qui redéfinit l'expérience grâce à l'innovation guidée par sa raison d'être, a annoncé aujourd'hui que l'agence de notation indépendante A.M. Best1 avait maintenu la cote « A » (excellent) de solidité et de stabilité financières de L'Ordre Indépendant des Forestiers (L'OIF). A.M. Best Company a également confirmé une cote de crédit de l'émetteur de « A+ » pour l'entité. La Financière Foresters a maintenu son excellente cote de solidité financière « A » d'A.M. Best pendant 25 années consécutives1. Financière Foresters est le nom commercial et une marque de commerce de L'Ordre Indépendant des Forestiers (L'OIF).

De plus, Morningstar DBRS a confirmé sa cote de solidité financière et de crédit de l'émetteur « A » et sa cote « A » (faible) de dette subordonnée2 de L'OIF.

« Ces confirmations reflètent la solidité financière continue de Foresters et sa capacité à remplir ses obligations envers ses membres », affirme Alvin Sharma, chef des finances, Opérations internationales de la Financière Foresters. « Nous restons déterminés à maintenir notre solide assise financière tout en alignant nos résultats financiers sur notre raison d'être. »

Au 31 décembre 2024, Foresters détenait un actif total de 18,5 milliards de dollars canadiens et un surplus de 2,1 milliards de dollars canadiens, avec 2,4 millions de certificats et contrats actifs ou « en vigueur »3,4. Les ratios de solvabilité de Foresters sont bien supérieurs aux exigences locales dans tous les territoires de compétence dans lesquels la société exploite ses activités.

Pour en savoir plus sur les cotes attribuées par la société A.M. Best, visitez ambest.com .

Pour en savoir plus sur les cotes attribuées par Morningstar DBRS, visitez dbrsmorningstar.com .

À propos de la Financière Foresters

La réalisation de votre sécurité financière et votre mission

Depuis 150 ans, la Financière Foresters aide les gens à protéger l'avenir financier de leur famille. Mais nous faisons beaucoup plus que cela. Nous donnons à nos membres des occasions d'en faire plus pour leur santé, leurs communautés et les causes qui leur tiennent à cœur. Foresters est une organisation intrinsèquement orientée vers un but précis, c'est-à-dire enrichir le bien-être des familles et des communautés. En plus d'offrir des produits d'assurance vie au Canada et aux États-Unis, et des produits d'assurance vie et d'épargne au Royaume-Uni, Foresters aide ses membres à faire tout le bien qu'ils souhaitent faire.

Depuis 1874, nous sommes un groupe dévoué de bâtisseurs de communautés, et aujourd'hui, la durabilité, la conscience environnementale et la responsabilité sociale sont au cœur de la réalisation de notre objectif. Cet engagement nous a continuellement animés à fournir à nos membres des bénéfices qu'ils peuvent apprécier à toutes les étapes de leur vie5, comme les subventions Foresters AideMC qui rassemblent les communautés, les bourses d'études sur concours6 qui favorisent l'avenir de jeunes leaders, et d'autres subventions qui aident les personnes à faire le bien. Ensemble, nous faisons la différence tout en inspirant les autres et les nouvelles générations à redonner. La Financière Foresters est le nom commercial de L'Ordre Indépendant des Forestiers, la plus ancienne société de secours mutuel non confessionnelle. L'Ordre Indépendant des Forestiers a reçu la cote « A » (Excellent) de l'agence A.M. Best pendant plus de deux décennies.

_______________ 1 La cote A.M. Best attribuée le 10 octobre 2025 reflète la solidité globale et la capacité de règlement des sinistres de l'Ordre Indépendant des Forestiers (L'OIF), mais ne s'applique pas au rendement des produits non émis par L'OIF. Une cote de « A » (Excellent) est attribuée aux sociétés qui jouissent d'une forte capacité d'honorer leurs obligations courantes envers les titulaires de police et affichent un bilan solide, un excellent rendement d'exploitation et un profil d'entreprise remarquable, suivant les normes établies par A.M. Best Company. A.M. Best attribue des cotes de A++ à F, A++ et A+ étant des cotes supérieures et A et A- d'excellentes cotes. Visitez ambest.com pour voir notre plus récente cote. 2 Morningstar DBRS Confirms The Independent Order of Foresters Issuer Rating and Financial Strength Rating at "A," Stable Trends, 3 juillet 2025. 3 Cet excédent représente les fonds excédentaires par rapport au montant requis à titre de réserves légales pour les certificats d'assurance et de rentes en vigueur et fournit des assurances supplémentaires à nos membres pour notre solidité financière à long terme. 4 Résultats financiers consolidés, en dollars canadiens, au 31 décembre 2024. Reportez-vous aux états financiers consolidés de L'OIF pour en savoir plus. La solidité financière fait référence à la santé globale de L'Ordre Indépendant des Forestiers. Cette notion ne porte pas sur le rendement d'un placement particulier ou d'un produit d'assurance ni ne les représente. Tout investissement comporte des risques, y compris le risque que vous puissiez perdre de l'argent. 5 Les bénéfices de membre de la Financière Foresters sont non contractuels, assujettis à des conditions d'admissibilité, à des définitions et à des restrictions particulières à chaque bénéfice, et ils peuvent être modifiés ou annulés sans préavis, ou ne plus être offerts. 6 Le bénéfice de bourses d'études sur concours est administré par International Scholarship and Tuition Services, Inc. (ISTS). La Financière Foresters et Foresters, Foresters Aide, Moments de Foresters, Foresters Renouveau, Rabais des membres de Foresters, Foresters Go, le logo de Foresters Go et Aider autrui est notre raison d'être sont des noms commerciaux et des marques de commerce de L'Ordre Indépendant des Forestiers (une société de secours mutuel, 789, chemin Don Mills, Toronto, Ontario, Canada M3C 1T9) et de ses filiales.

