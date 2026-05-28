La stabilité de ce taux témoigne d'une gestion rigoureuse du portefeuille de produits avec participation

TORONTO, le 28 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, la Financière ForestersMC a réaffirmé son taux d'intérêt du barème des participations (TIBP) de 6,25 % au Canada.1.

Le TIBP de 6,25 % s'applique aux nouveaux certificats participatifs et aux certificats participatifs en vigueur dont l'anniversaire contractuel survient entre le 1er mai 2026 et le 30 avril 2027.

« Notre capacité à maintenir le TIBP témoigne de notre gestion prudente ainsi que de la solidité et de la stabilité du compte de produits avec participation », a déclaré Alvin Sharma, chef des finances, Opérations internationales.

Une base reposant sur la modernisation et la diversification

Foresters collabore avec des gestionnaires de placements expérimentés et de premier plan, dans toutes les catégories d'actifs, afin de maintenir la diversification du portefeuille de produits avec participation. Cette approche moderne vise à garantir aux membres détenant une assurance avec participation des résultats durables qui ne dépendent pas des fluctuations boursières à court terme, mais d'un portefeuille conçu pour une croissance à long terme.

Rappel important concernant le TIBP

Le TIBP n'est pas un taux d'intérêt bancaire. C'est l'un des nombreux facteurs, comme l'expérience de mortalité, les frais, les résiliations et les impôts, pris en compte pour déterminer les participations versées sur les certificats participatifs.

Pour plus d'information, consultez la foire aux questions et regardez une vidéo explicative. Les conseillers peuvent visiter accèsportail.

À propos de la Financière Foresters

Votre sécurité financière et votre raison d'être

Depuis plus de 150 ans, Foresters aide les familles à protéger leur avenir financier. Mais nous ne nous arrêtons pas là. En tant qu'organisation guidée par sa raison d'être, nous donnons à nos membres des occasions d'améliorer leur santé, de soutenir leurs communautés locales et de défendre les causes qui leur tiennent le plus à cœur. Nous offrons des produits d'assurance vie au Canada et aux États-Unis, et des produits d'assurance vie et d'épargne au Royaume-Uni, tout en aidant nos membres à faire tout le bien qu'ils souhaitent faire.

Depuis 1874, nous sommes d'inébranlables bâtisseurs de communautés. Aujourd'hui, la durabilité, la conscience environnementale et la responsabilité sociale sont au cœur de la réalisation de notre objectif. Cet engagement nous pousse à offrir des bénéfices de membre2 pertinents tout au long de la vie, tels que les subventions Foresters AideMC qui unissent les communautés, les bourses d'études sur concours3 pour favoriser le développement de futurs leaders et bien d'autres initiatives conçues pour créer un monde où le bien prospère. Ensemble, nous faisons la différence tout en inspirant les nouvelles générations à redonner. La Financière Foresters est le nom commercial de L'Ordre Indépendant des Forestiers, la plus ancienne société de secours mutuel non confessionnelle. Pendant 25 années consécutives, L'Ordre Indépendant des Forestiers a reçu la cote « A » (Excellent) de A.M. Best4.

____________ 1 Les participations ne sont pas garanties.



2. Les bénéfices de membre de la Financière Foresters sont non contractuels, assujettis à des conditions d'admissibilité, à des définitions et à des restrictions particulières à chaque bénéfice, et ils peuvent être modifiés ou annulés sans préavis, ou ne plus être offerts.



3 Le bénéfice de bourses d'études sur concours est administré par International Scholarship and Tuition Services, Inc. (ISTS). Les membres admissibles et leurs conjoints, enfants à charge et petits-enfants peuvent présenter leur candidature, sous réserve des critères d'admissibilité et des directives de leur région pour les bourses d'études sur concours.



4 La cote A.M. Best attribuée le 27 octobre 2025 reflète la solidité globale et la capacité de règlement des sinistres de l'Ordre Indépendant des Forestiers (OIF), mais ne s'applique pas au rendement des produits non émis par l'OIF. Une cote de « A » (Excellent) est attribuée aux sociétés qui jouissent d'une forte capacité d'honorer leurs obligations courantes envers les titulaires de police et affichent un bilan solide, un excellent rendement d'exploitation et un profil d'entreprise remarquable, suivant les normes établies par A.M. Best Company. A.M. Best attribue des cotes de A++ à F, A++ et A+ étant des cotes supérieures et A et A- d'excellentes cotes. Visitez ambest.com pour voir notre plus récente cote.



La Financière Foresters, Foresters, Foresters Aide, Moments de Foresters, Foresters Renouveau, Rabais des membres de Foresters, Foresters Go et le logo de Foresters Go sont des noms commerciaux et des marques de commerce de L'Ordre Indépendant des Forestiers (une société de secours mutuel, 789, chemin Don Mills, Toronto, Ontario, Canada M3C 1T9) et de ses filiales.



425901 FR (05/26)

SOURCE The Independent Order of Foresters

Pour plus d'informations, contactez : Melanie Gaskin Directrice principale, Communications et Relations publiques, Financière Foresters [email protected]