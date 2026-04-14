Des bourses d'études plus élevées en Amérique du Nord et au Royaume-Uni aident les jeunes qui poursuivent des études postsecondaires

TORONTO, le 14 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, la Financière ForestersMC (Foresters) a annoncé une augmentation de son investissement dans son programme de bourses d'études sur concours1, ce qui se traduira par une hausse du montant de chaque bourse. Depuis le lancement du programme, Foresters a octroyé des milliers de bourses d'études à des jeunes au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, afin de soutenir ses membres et leurs familles qui poursuivent des études postsecondaires.

Foresters augmentera de 2 000 $ à 2 500 $ chaque bourse d'études sur concours en Amérique du Nord. Au Royaume-Uni, la valeur des bourses individuelles passera de 1 000 £ à 1 250 £, pour offrir un soutien financier accru aux membres et à leurs familles qui poursuivent des études postsecondaires, et récompenser les résultats scolaires, le leadership et l'engagement communautaire.

« Chez Foresters, soutenir nos membres et leurs familles est notre raison d'être », a déclaré René Zanin, directeur des affaires juridiques, administratives et de l'adhésion chez Foresters. « L'éducation peut ouvrir bien des portes, voilà pourquoi nous sommes fiers d'améliorer notre programme de bourses d'études et de continuer à aider les jeunes à poursuivre leurs objectifs tout en renforçant leurs communautés. »

En 2025, Foresters a octroyé 1,4 million de dollars en bourses d'études à plus de 520 jeunes pour les aider à franchir une nouvelle étape de leur parcours éducatif.

Reconnaissance des résultats scolaires et de l'engagement communautaire

Les candidatures pour le programme de bourses d'études sur concours de 2026-2027 sont actuellement ouvertes. Ce programme permet aux membres de Foresters et à leurs familles de soumettre leur candidature à des bourses d'études qui récompensent les résultats scolaires, le leadership et l'engagement communautaire.

Les candidats doivent être membres de Foresters ou avoir un parent, un tuteur légal, un grand-parent ou un conjoint qui est membre.

Au Canada et aux États-Unis, les nouveaux candidats doivent être âgés de 24 ans ou moins, avoir une moyenne cumulative minimale de 3,2 (80 %), avoir effectué au moins 50 heures de bénévolat au cours des deux années précédant la date limite de candidature et s'inscrire à un programme de premier cycle à temps plein d'une durée minimale de deux ans à un collège ou à une université reconnue.

Au Royaume-Uni, les nouveaux candidats doivent être en dernière année d'études secondaires ou en fin de cycle d'études postsecondaires, avoir effectué au moins 50 heures de bénévolat au cours des deux années précédant la date limite de candidature et avoir obtenu les notes minimales, notamment des notes de C ou équivalentes aux examens de niveau A et niveau AS, des notes de 5/C au GCSE (ou C en Irlande du Nord), ou des notes de 55 à 59 aux modules pour les étudiants de l'enseignement postsecondaire. Les candidats doivent également être inscrits à un programme de premier cycle à temps plein d'une durée minimale de deux ans à une université britannique agréée, ou à un établissement d'enseignement professionnel ou technique, à partir de l'automne 2026.

Les candidats récurrents doivent avoir effectué au moins 15 heures de bénévolat au cours de l'année précédant la date limite de candidature, maintenir une note minimale de 50 à 55 par module (ou l'équivalent selon l'établissement) et rester inscrits à temps plein pendant l'année universitaire pour laquelle ils présentent leur candidature.

Afin de garantir l'impartialité, le processus de sélection des boursières et boursiers est géré par un organisme tiers, International Scholarship and Tuition Services, Inc. (ISTS). Les candidates et les candidats sont évalués sur la base de leur engagement communautaire, de leurs résultats scolaires et d'une dissertation, selon une pondération de 50 %, 25 % et 25 % respectivement.

Un différent type de compagnie d'assurance vie

Depuis plus de 150 ans, Foresters se distingue des autres organisations de services financiers en combinant la protection financière à des programmes visant à favoriser le bien-être de ses membres et des communautés qu'ils servent. En réinvestissant ses profits dans des bénéfices de membre2 avantageux, tels que des bourses d'études, des occasions de bénévolat et des initiatives communautaires, Foresters s'engage à aider ses membres et leurs familles à s'épanouir, non seulement sur le plan financier, mais aussi dans les moments qui comptent le plus.

En 2025, Foresters a de nouveau démontré son engagement guidé par sa raison d'être au moyen d'initiatives de bénévolat. En partenariat avec KaBOOM!, plus de 100 bénévoles, dont des membres de Foresters, leurs familles, des distributeurs et des employés, se sont réunis à East Scarborough, en Ontario, et à Blue Island, dans l'Illinois, pour construire les 177e terrains de jeux de Foresters, créant de nouveaux espaces dynamiques où les enfants et les familles peuvent se retrouver et jouer. À Arlington, au Texas, plus de 500 membres ont participé à une autre initiative communautaire de grande envergure, lors de laquelle ils ont assemblé 100 vélos neufs pour les donner à des enfants défavorisés de la localité.

Cette activité bénévole renforce la conviction de l'organisation selon laquelle les services financiers peuvent aller au-delà des affaires pour aider les familles et les communautés à s'épanouir.

« Nous sommes extrêmement fiers de tout ce que nous avons accompli ensemble. Qu'il s'agisse d'aider nos membres à améliorer leurs communautés, à poursuivre leur éducation ou à venir en aide aux personnes dans le besoin, nous avons démontré qu'en investissant dans nos communautés, nous pouvons fournir une aide considérable allant au-delà de notre activité commerciale », a ajouté M. Zanin.

Foresters offre une gamme de bénéfices de membre uniques et redéfinit le modèle traditionnel d'assurance vie. Les bénéfices de membre comprennent, entre autres, l'application de mieux-être Foresters GoMD, les bourses d'études sur concours, les bénéfices pour orphelins, les subventions pour le bénévolat communautaire et les services de rédaction de documents juridiques, comme des testaments.

Pour devenir membre de Foresters, il suffit de souscrire un produit d'assurance vie admissible de L'Ordre Indépendant des Forestiers. Dès que la couverture prend effet, les assurés ont accès à toute une gamme de bénéfices de membre destinés à soutenir les familles et les communautés.

À propos de la Financière Foresters

Votre sécurité financière et votre raison d'être

Depuis 150 ans, la Financière Foresters aide les gens à protéger l'avenir financier de leur famille. Mais nous faisons beaucoup plus que cela. Nous donnons à nos membres des occasions d'en faire plus pour leur santé, leurs communautés et les causes qui leur tiennent à cœur. Foresters est une organisation intrinsèquement orientée vers un but précis, c'est-à-dire enrichir le bien-être des familles et des communautés. En plus d'offrir des produits d'assurance vie au Canada et aux États-Unis, et des produits d'assurance vie et d'épargne au Royaume-Uni, Foresters aide ses membres à faire tout le bien qu'ils souhaitent faire.

Depuis 1874, nous sommes un groupe dévoué de bâtisseurs de communautés, et aujourd'hui, la durabilité, la conscience environnementale et la responsabilité sociale sont au cœur de la réalisation de notre objectif. Cet engagement nous a continuellement animés à fournir à nos membres des bénéfices qu'ils peuvent apprécier à toutes les étapes de leur vie, comme les subventions Foresters AideMC qui rassemblent les communautés, les bourses d'études sur concours qui favorisent l'avenir de jeunes leaders, et d'autres subventions qui aident les personnes à faire le bien. Ensemble, nous faisons la différence tout en inspirant les autres et les nouvelles générations à redonner. La Financière Foresters est le nom commercial de L'Ordre Indépendant des Forestiers, la plus ancienne société de secours mutuel non confessionnelle. Pendant 25 années consécutives, L'Ordre Indépendant des Forestiers a reçu la cote « A » (Excellent) de A.M. Best3.

________________ 1 Le bénéfice de bourses d'études sur concours est administré par International Scholarship and Tuition Services, Inc. (ISTS). Les membres admissibles et leurs conjoints, enfants à charge et petits-enfants peuvent présenter leur candidature, sous réserve des critères d'admissibilité et des directives de leur région pour les bourses d'études sur concours. 2 Les bénéfices de membre de la Financière Foresters sont non contractuels, assujettis à des conditions d'admissibilité, à des définitions et à des restrictions particulières à chaque bénéfice, et ils peuvent être modifiés ou annulés sans préavis, ou ne plus être offerts. 3 La cote A.M. Best attribuée le 27 octobre 2025 reflète la solidité globale et la capacité de règlement des sinistres de l'Ordre Indépendant des Forestiers (OIF), mais ne s'applique pas au rendement des produits non émis par l'OIF. Une cote de « A » (Excellent) est attribuée aux sociétés qui jouissent d'une forte capacité d'honorer leurs obligations courantes envers les titulaires de police et affichent un bilan solide, un excellent rendement d'exploitation et un profil d'entreprise remarquable, suivant les normes établies par A.M. Best Company. A.M. Best attribue des cotes de A++ à F, A++ et A+ étant des cotes supérieures et A et A- d'excellentes cotes. Visitez ambest.com pour voir notre plus récente cote. La Financière Foresters et Foresters, Foresters Aide, Moments de Foresters, Foresters Renouveau, Rabais des membres de Foresters, Foresters GoMD, le logo de Foresters GoMD et Aider autrui est notre raison d'être sont des noms commerciaux et des marques de commerce de L'Ordre Indépendant des Forestiers (une société de secours mutuel, 789, chemin Don Mills, Toronto, Ontario, Canada M3C 1T9) et de ses filiales.

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SOURCE The Independent Order of Foresters

Pour en savoir plus : Melanie Gaskin, Directrice principale, Communications, Financière Foresters, [email protected]