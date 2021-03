Le Palais des congrès, qui contribue au rayonnement international de Montréal en proposant un endroit de choix pour les événements d'envergure, accueillera l'enregistrement des épisodes du Réverbère . Grâce aux studios de son offre Palais Média Propulsion, il devient ainsi le partenaire de production et de diffusion de ce balado qui, depuis 2019, propose un éclairage nouveau sur le Québec et sur les débats qui animent ses citoyennes et citoyens. À travers le Réverbère , l'INM s'entretient avec des chercheuses et chercheurs ainsi qu'avec des gens de terrain pour aborder des sujets tels que la culture scientifique, la démocratie, le vivre ensemble et la lutte contre les changements climatiques.

Disponible gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute, le premier épisode de cette deuxième saison, intitulé « Qui sont les jeunes qui s'engagent ? » et donnant la parole à Stéphanie Gaudet, professeure titulaire et directrice du Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités (CIRCEM) de l'Université d'Ottawa, est en ligne dès maintenant!

Citations

« L'une des grandes forces de l'INM réside dans sa capacité à prendre le pouls de la population. En y ajoutant le pouvoir de rayonnement du Palais des congrès, nous obtenons une recette gagnante et le lancement du balado Réverbère enregistré à même les studios du Palais démontre l'avenir prometteur de ce nouveau partenariat. »

enregistré à même les studios du Palais démontre l'avenir prometteur de ce nouveau partenariat. » Stéphanie Lepage, directrice du marketing et des communications du Palais des congrès de Montréal

« Nous sommes très enthousiasmés par ce partenariat avec le Palais des congrès de Montréal, qui nous permettra de faire rayonner nos savoir-faire respectifs auprès d'un plus large auditoire, tout en célébrant le savoir scientifique pour éclairer le débat public. »

Julie Caron-Malenfant , directrice générale de l'INM

Benjamin LeCouffe, agent de projet à l'INM, avec Stéphanie Gaudet, professeure titulaire et directrice du Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités (CIRCEM) de l'Université d'Ottawa

À propos de l'INM

L'Institut du Nouveau Monde (INM) est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique. L'action de l'INM a pour effet d'encourager la participation citoyenne et de contribuer au développement des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques. L'équipe de l'INM est animée par la conviction que la participation citoyenne renforce la démocratie.

À propos du Palais des congrès de Montréal

Le Palais des congrès de Montréal fait face aux exigences événementielles engendrées par la COVID-19 de manière proactive. Nouveau leader des événements hybrides, il offre, par le biais de son service Palais Média Propulsion, plusieurs studios hautement technologiques. Avec PROGRES, son Programme de reprise opérationnelle générateur de rassemblements et d'événements sécuritaires, le Palais se conforme aux nouveaux standards sanitaires déterminés par les instances gouvernementales, sans frais additionnels pour ses clients.

Le Palais est au cœur de la ville qui accueille le plus de congrès internationaux dans les Amériques selon le classement 2019 de l'Union des associations internationales. Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, décernée par l'Association internationale des centres des congrès (AIPC), le Palais est également finaliste au prestigieux prix Apex de cette association dans la catégorie « meilleur taux de satisfaction de la clientèle au monde ». En 2019-2020, il a généré 228 millions de dollars en retombées économiques et d'innombrables retombées intellectuelles en tenant 339 événements. Précurseur, il a mis sur pied CITÉ, un lab événementiel qui réinvente les congrès grâce à des entreprises montréalaises émergentes. Il est parmi les premiers centres de congrès au monde dont l'immeuble est carboneutre, en plus d'être certifié BOMA BEST. Visitez congresmtl.com.

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Renseignements: Jessica St-Pierre, Chargée de communication, Institut du Nouveau Monde, [email protected], 514 743-2913; Renaud Martel-Théorêt, Conseiller, communications et affaires publiques, Palais des congrès de Montréal, [email protected], 514 871-5897|

Liens connexes

www.congresmtl.com