VANCOUVER, BC, le 6 sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau s'est joint au président du Conseil de la Sḵwx̱wú7mesh Úxwumixw (Nation des Squamish), M. Khelsilem, sur le territoire traditionnel de la Sḵwx̱wú7mesh Úxwumixw pour annoncer que le gouvernement fédéral fournira 1,4 milliard de dollars pour la création de près de 3 000 logements sur des territoires traditionnels dans le quartier Kitsilano de Vancouver. Ce projet constitue le plus important partenariat économique avec les Premières Nations et le plus important prêt jamais accordé par la Société canadienne d'hypothèques et de logement dans l'histoire du Canada.

Ces fonds permettront de soutenir Sen̓áḵw, un projet de développement domiciliaire et commercial sur la réserve qui sera détenu et exploité par la Sḵwx̱wú7mesh Úxwumixw (Nation des Squamish). Sen̓áḵw, « l'endroit à l'intérieur de la tête de False Creek », est situé sur des terres qui ont été confisquées de force à la Sḵwx̱wú7mesh Úxwumixw (Nation des Squamish) au début des années 1900 et restituées par les tribunaux en 2003. Le village ancien de Sen̓áḵw, situé sur ces terres, a été incendié et les gens qui y vivaient ont été forcés de vivre ailleurs.

Une fois achevé, le projet de développement de Sen̓áḵw mettra en valeur l'architecture et la conception saisissantes des Salish de la côte sur un site de dix acres. Des espaces verts, des parcs et des esplanades accessibles au public occuperont plus de la moitié de cette superficie. Tous les gens de la communauté, autochtones ou non, pourront vivre à Sen̓áḵw. La vision de Sen̓áḵw consiste à démontrer comment l'humanité et la nature peuvent coexister. Le but de ce projet de développement est d'être le plus grand projet domiciliaire carboneutre au pays. Le projet permettra non seulement de créer des milliers de logements locatifs, y compris des logements abordables, mais aussi des centaines de bons emplois et des possibilités économiques à long terme pour la Sḵwx̱wú7mesh Úxwumixw (Nation des Squamish). Les travaux de construction sont déjà en cours, et les premiers résidents devraient s'installer sur le site en 2025.

Avec l'annonce d'aujourd'hui, le gouvernement du Canada soutient la vision à long terme de la Sḵwx̱wú7mesh Úxwumixw (Nation des Squamish) pour les terres de Sen̓áḵw, tout en contribuant à façonner une nouvelle génération pour la réconciliation et le leadership des Premières Nations, à faire croître notre économie et à créer de bons emplois. Nous continuerons de travailler ensemble pour parvenir à une véritable réconciliation, y compris sur le plan économique, et faire en sorte que chacun ait un endroit sûr où vivre.

« Tout le monde devrait avoir un chez-soi sûr. Le financement annoncé aujourd'hui permettra non seulement de construire plus de logements, dont les Vancouvérois ont grandement besoin, mais aussi d'appuyer la vision de la Nation des Squamish concernant ses terres traditionnelles et son cheminement vers une indépendance économique et une autodétermination continue. Lorsque les gouvernements fédéral et autochtones, le secteur privé et les communautés locales travaillent tous ensemble en tant que partenaires, nous pouvons innover et trouver des solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« La conclusion du partenariat entre la Nation des Squamish et le gouvernement fédéral pour soutenir le projet de développement domiciliaire de Sen̓áḵw est un moment historique dans les relations du Canada avec les communautés autochtones. Ce partenariat économique est le plus important de l'histoire du Canada entre une Première Nation et le gouvernement fédéral. Cet investissement permettra de construire de nombreux appartements locatifs dont on a besoin et de générer une richesse pour les membres de la Nation des Squamish pendant de nombreuses générations. La richesse générée par ces terres pourra ensuite être réinjectée dans nos économies et nos communautés locales afin de répondre aux besoins urgents de notre peuple en matière de logements abordables, d'éducation et de services sociaux. »

-- Khelsilem, président du Conseil de la Sḵwx̱wú7mesh Úxwumixw (Nation des Squamish)

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr. Dans le cadre de notre Stratégie nationale sur le logement, nous augmentons l'offre de logements dans les communautés qui en ont le plus besoin en collaborant de près avec des partenaires de tous les ordres de gouvernement, des dirigeants du secteur industriel, des organisations et, bien sûr, des gouvernements autochtones. Grâce à des projets comme celui de Sen̓áḵw, ces partenariats favorisent l'édification d'un avenir meilleur pour les générations à venir, alors que nous continuons d'avancer ensemble sur la voie de la réconciliation. »

-- L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

Le projet de développement de Sen̓áḵw a été proposé par la Sḵwx̱wú7mesh Úxwumixw (Nation des Squamish ), la Westbank Corporation et OP Trust, dans le cadre d'une coentreprise, en collaboration avec le gouvernement du Canada .

Une fois achevé, le projet de développement de Sen̓áḵw permettra de créer 6 000 logements au total. Le gouvernement du Canada s'est engagé à financer les deux premières des quatre phases.

Les fonds annoncés aujourd'hui sont fournis par la Société canadienne d'hypothèques et de logement dans le cadre de son initiative Financement de la construction de logements locatifs. Lancée en 2017 dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada , cette initiative vise à offrir des prêts remboursables à faible taux d'intérêt pour appuyer la construction de logements locatifs d'un océan à l'autre et favoriser une offre stable de logements locatifs pour les familles à revenu moyen dans les marchés où les logements sont dispendieux, l'objectif étant de créer plus de 71 000 logements locatifs au total.

La SNL du Canada est un plan ambitieux sur dix ans qui consiste à investir plus de 72 milliards de dollars pour permettre à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Depuis le lancement de la SNL en 2017, le gouvernement s'est engagé à investir plus de 26,5 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 106 100 logements et la réparation de plus de 254 600 logements.

En plus de l'annonce d'aujourd'hui, le gouvernement a proposé dans le Budget 2022 un nouveau financement de plus de 4 milliards de dollars pour que les peuples autochtones puissent avoir accès à un logement sûr et abordable, notamment grâce à des investissements ciblés et à l'élaboration d'une stratégie de logement autochtone en milieu urbain, rural et nordique en collaboration avec les peuples autochtones.

