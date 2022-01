L'IFS offre des programmes fondés sur des données probantes destinés aux enfants, aux jeunes, aux adultes et aux familles aux prises avec des maladies mentales légères à modérées et avec d'autres problèmes qui affectent leur santé et leur mieux-être. Par son approche d'encadrement à distance unique, l'IFS aide ses clients par téléphone et sur Internet dans la confidentialité de leurs foyers au moyen d'une application accompagnatrice conviviale. Son service novateur et rentable tire parti de la technologie pour atteindre les objectifs des stratégies en santé mentale de plusieurs provinces au pays. Il lui est ainsi possible d'aider des milliers de familles et d'individus canadiens chaque année dans les dix provinces et les Territoires du Nord-Ouest.

Bell cause pour la cause et Northwestel feront un don de 250 000 dollars qui sera jumelé au financement gouvernemental sur une période de cinq ans. Ces 370 000 dollars de financement additionnel permettront à l'Institut des Familles Solides d'aider environ 400 enfants, jeunes, adultes et familles à risque sur le territoire. De l'encadrement à distance sera offert en français et en anglais lorsque la programmation sera lancée ce mois-ci. Les programmes de l'IFS ont été conçus et développés en collaboration avec des partenaires, y compris des conseillers autochtones au Canada. Tous les accompagnateurs de l'IFS sont formés à la diversité et reçoivent une formation sur les compétences culturelles qui porte une attention particulière aux expériences vécues par les peuples et communautés autochtones.

« Le gouvernement du Yukon est fier de collaborer avec Bell Cause pour la cause et Northwestel pour verser des fonds supplémentaires à l'Institut des Familles Solides. L'Institut offre des programmes et du soutien essentiels aux adultes et aux enfants du Yukon, en plus d'améliorer la santé et le bien-être de nos collectivités en général. »

- Tracy-Anne McPhee, ministre de la Santé et des Affaires sociales

« L'Institut des Familles Solides est honoré d'étendre ses services afin d'aider les gens dans le besoin sur le territoire du Yukon. Grâce au gouvernement du Yukon, à Bell cause pour la cause et à Northwestel, notre modèle unique d'encadrement à distance par téléphone aidera les personnes de tous âges à accéder à des services de qualité pour les aider à gérer et à surmonter des problèmes comme l'anxiété, la dépression et les problèmes de comportement. Nos accompagnateurs sont culturellement formés pour comprendre les défis uniques des collectivités que nous desservons et ont des horaires flexibles afin d'être disponibles dans les moments et les circonstances où les gens ont besoin d'aide. Nous félicitons le gouvernement du Yukon, Bell Cause pour la cause et Northwestel pour leur dévouement à améliorer l'accès à des programmes en santé mentale de qualité au Canada. Ensemble, nous améliorerons le mieux-être mental et aiderons plusieurs résidents et familles du Yukon à mener des vies plus heureuses et en meilleure santé. »

- Dre Patricia Lingley-Pottie, présidente et chef de la direction de l'Institut des Familles Solides

« Bell Cause pour la cause est fière de soutenir l'expansion des programmes de l'Institut des Familles Solides aux côtés du gouvernement du Yukon et de Northwestel. Conçu et adapté pour répondre aux besoins uniques et changeants des jeunes, des adultes et des familles, ce partenariat permettra un nouvel accès sans obstacle à du soutien en santé mentale pour les résidents du Yukon au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. Nous saluons le gouvernement du Yukon pour son leadership et son engagement à faire avancer la cause de la santé mentale. »

- Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause

« Nous sommes si fiers de faire équipe avec l'Institut des Familles Solides pour faire tomber les barrières entourant le soutien à la santé mentale sur le territoire. Northwestel compte plus de 300 employés qui habitent au Yukon, et ce partenariat aura une influence durable sur nos familles et nos collectivités. Nous remercions Bell Cause pour la cause, le gouvernement du Yukon ainsi que l'Institut des Familles Solides de nous aider à créer une différence significative dans la vie des personnes faisant face à des problèmes de santé mentale. »

- Curtis Shaw, président de Northwestel

En 2021, Bell Cause pour la cause et l'Institut des Familles Solides ont annoncé le lancement d'une nouvelle application mobile sécurisée d'accompagnement pour accroître la capacité de l'IFS à offrir des séances d'encadrement aux personnes vivant dans des collectivités rurales et éloignées. L'application de l'IFS est offerte à tous les clients qui sont inscrits aux programmes de l'organisme et est téléchargeable dans les boutiques d'applications d'Apple et de Google. Pour savoir comment accéder aux programmes de l'IFS dans votre collectivité, veuillez cliquer ici .

La Journée Bell Cause pour la cause, c'est aujourd'hui : joignez-vous à la conversation!

Lors de la Journée Bell Cause pour la cause, Bell versera cinq cents supplémentaires à des programmes canadiens de santé mentale pour chaque message texte, appel local ou interurbain, tweet ou vidéo TikTok admissible accompagné du mot-clic #BellCause, chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause sur Facebook , Instagram , LinkedIn , Pinterest , Snapchat , TikTok , Twitter et YouTube , et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause sur Facebook ou du filtre de réalité augmentée sur Snapchat. Sans aucuns frais pour les participants autres que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de services Internet ou de téléphonie.

À propos de Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause est l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise à l'égard de la santé mentale au Canada. Reposant sur quatre piliers d'intervention, soit la lutte contre la stigmatisation, les soins et l'accès, la recherche et le leadership en milieu de travail, il est un élément clé de l'initiative Mieux pour tous . Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 300 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

À propos de Northwestel

Northwestel est le principal fournisseur de services de télécommunications du Nord canadien. Elle dessert 96 collectivités du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut, de la Colombie-Britannique et de l'Alberta. En 2020, Northwestel a lancé le projet Every Community, d'une durée de trois ans, visant à améliorer considérablement l'offre de services large bande aux entreprises, aux gouvernements et aux résidents situés dans le Nord canadien à l'aide des plus récentes technologies de la fibre jusqu'au domicile et des satellites en orbite basse. Northwestel, une filiale de Bell, fournit des services dans les territoires traditionnels des peuples autochtones du Grand Nord.

À propos de l'Institut des Familles Solides

L'Institut des Familles Solides est un organisme de bienfaisance primé qui offre des programmes éprouvés en vue d'améliorer la santé mentale et le bien-être en tirant parti des avantages provenant d'accompagnateurs hautement qualifiés et d'une technologie novatrice. L'IFS élimine les obstacles aux soins afin que les gens puissent y avoir accès rapidement, peu importe l'endroit où ils vivent. Grâce à son approche centrée sur la famille, les appels d'encadrement ne sont effectués qu'à des heures accommodantes, de jour comme de nuit. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de se déplacer et qu'il n'y a pas de temps perdu au travail ou à l'école. De plus, les services sont gratuits pour les familles et la stigmatisation est pratiquement éliminée. Les soins sont personnalisés afin de répondre aux besoins des clients. Les programmes de l'IFS ciblent les problèmes importants qui causent des troubles chez les adultes, les enfants, les jeunes ou les familles, comme les problèmes de comportement, l'anxiété, la dépression et l'énurésie nocturne. Pour découvrir comment accéder à nos services, veuillez visiter les sites de l' Institut des Familles Solides ou composer le 1 866 470-7111.

