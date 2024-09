MONCTON, NB, le 16 sept. 2024 /CNW/ - Croix Bleue Medavie s'est associée à Actic AI, un pionnier mondial en logiciel de gestion des absences et de l'invalidité au travail, pour un projet pilote audacieux de 12 mois visant à déceler et à traiter les troubles musculosquelettiques avant qu'ils ne dégénèrent.

Chef de file en gestion de l'invalidité, Croix Bleue Medavie investit continuellement dans des solutions novatrices qui témoignent de l'importance qu'elle accorde à la santé et au rétablissement de ses adhérents et adhérentes. Cette collaboration mise sur les fonctions prédictives de la plateforme d'intelligence artificielle d'Actic, afin de transformer la gestion et l'évaluation des demandes de prestations liées aux troubles musculosquelettiques dans le cadre des régimes collectifs d'assurance invalidité de Croix Bleue Medavie.

L'équipe spécialisée en gestion de l'invalidité de Medavie intégrera les capacités améliorées de communication, la technologie de pointe de gestion des demandes de prestations d'invalidité et les services d'intervention préventive de l'outil d'Actic pour s'attaquer aux difficultés uniques des adhérents ayant un trouble musculosquelettique. Grâce à ce partenariat, des plans de traitement personnalisés pourront être conçus au moyen d'un logiciel d'analytique d'Actic AI et de l'expertise clinique de spécialistes. Non seulement cette façon de faire accélérera l'accès aux soins, mais elle en optimisera aussi les résultats.

« Les périodes d'invalidité peuvent être déstabilisantes et déroutantes. C'est pourquoi nous avons comme priorité d'aider nos adhérents pendant ces moments difficiles, et Actic nous permet d'agir en amont », explique Rebecca Smith, directrice des services, Régimes collectifs d'assurance vie et d'invalidité. « Avec ce projet, nous pourrons diminuer les conséquences sur la santé des adhérents et simplifier le processus de demande de prestations, ce qui aura pour effet de réduire les délais de rétablissement et d'augmenter le bien-être général. »

« Medavie investit dans l'avenir des services d'invalidité du travail pour que ses adhérents soient en meilleure santé, et Actic est fière de les aider dans cette démarche. Actic mise sur la gestion d'invalidité numérique, l'évaluation de la gravité des invalidités et les recommandations pour optimiser le plan de traitement pour aider Medavie à remplacer la fragmentation habituelle des services d'invalidité dans l'industrie par une efficacité directe et à ainsi offrir aux adhérents les soins dont ils ont besoin », se réjouit Dr Fawaz Siddigi, président-directeur général d'Actic AI.

Dans le monde, ce sont environ 1,71 milliard de personnes qui vivent avec un trouble musculosquelettique. Il s'agit donc de la principale cause d'invalidité dans le monde entier1 et, puisque ces troubles peuvent grandement limiter la mobilité, ils entraînent souvent une retraite précoce et une qualité de vie diminuée1. Assureur qui intègre l'assurance soins de santé, médicaments et invalidité au Canada, Croix Bleue Medavie sait miser sur son expertise et l'analyse de données pour aider les promoteurs de régime à prendre des décisions éclairées qui favoriseront la santé et le mieux-être de leurs adhérents.

Pour en savoir plus sur ce partenariat ou les autres actions de Croix Bleue Medavie, nous vous invitons à visiter notre site Web.

À propos de Croix Bleue Medavie

Croix Bleue Medavie est un assureur soins de santé privé tout-en-un de premier plan et le principal administrateur privé de programmes de santé financés par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Elle gère ou fournit la couverture de soins de santé de près d'une personne sur dix d'un bout à l'autre du pays et offre un accès rapide à des soins de santé de premier plan par l'entremise d'une gamme complète de produits et services novateurs. Aux côtés de Services de santé Medavie, chef de file national en solutions de soins de santé primaires et plus important fournisseur contractuel de services médicaux d'urgence au Canada, Croix Bleue Medavie fait partie de Medavie, un partenaire national en solutions de santé sans but lucratif qui se consacre à améliorer le bien-être de la population canadienne afin que chaque personne puisse profiter pleinement de la vie. Medavie a l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, figure sur la liste des 100 meilleurs employeurs au Canada, a été désignée Entreprise généreuse par Imagine Canada et a obtenu la certification Arc-en-ciel Officiel à titre d'organisation qui favorise la diversité, l'équité et l'inclusion.

À propos d'Actic

Actic AI est un éditeur de logiciels avant-gardistes qui transforme la gestion de l'absentéisme au travail et de l'invalidité. Grâce à la prise en charge numérique des renseignements, aux modèles prédictifs, à l'analyse des données visuelles, au suivi des traitements et à la prévention de la fraude, la plateforme d'Actic regroupe les services de gestion de l'invalidité fragmentés en une seule technologie, entraînant une amélioration de 75 % de la coordination des soins et une augmentation de 67 % des épargnes générées par la durée réduite des invalidités. Actic s'associe à des assureurs et des employeurs de renom pour optimiser la santé des gens, tout en permettant des économies de millions de dollars.

