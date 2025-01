MONCTON, NB, le 15 janv. 2025 /CNW/ - L'organisme Courir pour lire est heureux d'annoncer l'établissement d'un partenariat de trois ans avec Medavie en soutien à la course annuelle Legs for Literacy - Courir pour lire. L'édition de cette année aura lieu du 3 au 5 octobre et traversera les collectivités de Moncton, Dieppe et Riverview, au Nouveau-Brunswick.

Legs for Literacy Announces Three-Year Partnership with Medavie (Groupe CNW/Croix Bleue Medavie)

« Medavie est un partenaire indispensable de notre organisme depuis de nombreuses années. En plus de nous apporter son soutien financier, l'entreprise participe activement à nos événements en faisant du bénévolat sur place et en encourageant les coureurs et coureuses à la ligne d'arrivée, déclare Garth Millar, directeur général de Courir pour lire. Son engagement va au-delà de la simple commandite : elle joue un rôle central dans le succès de Courir pour lire. Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec elle en vue de favoriser l'amélioration et l'essor de la course. »

Le renouvellement de ce partenariat fait suite à l'adoption du nouveau plan stratégique de Courir pour lire, qui comprend des énoncés de vision et de mission mis à jour pour l'événement.

« Nous avons toujours été très fiers d'appuyer Courir pour lire et de contribuer à sa course annuelle, affirme Patty Faith, chef, Image de marque et réputation à Medavie. Les événements comme celui-là, qui mettent l'accent sur divers aspects du bien-être tels que la littératie et l'activité physique, ont d'immenses retombées positives sur nos collectivités, ajoute-t-elle. Nous avons hâte à la course de cette année et aux suivantes. »

Avec l'aide de Medavie pour 2025, Courir pour lire aura la flexibilité financière nécessaire pour poursuivre le développement de cet événement exceptionnel pour les athlètes et ses œuvres de bienfaisance partenaires, tout en gardant le cap sur l'un des principaux objectifs de la course : soutenir les organismes et programmes d'alphabétisation de la collectivité.

Courir pour lire accepte les demandes de financement dès maintenant et jusqu'au 31 janvier 2025. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter legsforliteracy.com/fr/funding.

À propos de Courir pour lire

Courir pour lire améliore la communauté grâce à des événements de course à pied et de marche qui recueillent des fonds et sensibilisent les gens aux partenaires clés qui encouragent la lecture et l'écriture dans le sud-est du Nouveau-Brunswick.

À propos de Medavie

Medavie est un partenaire national en solutions de santé et un chef de file novateur en gestion de régimes d'assurance, administration de programmes de santé et prestation de soins de santé. Forte d'une équipe de plus de 8 200 professionnels et professionnelles, cette organisation se consacre à améliorer le bien-être de la population canadienne afin que chaque personne puisse profiter pleinement de la vie. Medavie agit comme assureur soins de santé privé tout-en-un, administrateur de programmes de santé publics et principal fournisseur contractuel de services médicaux d'urgence au Canada, en plus d'offrir des solutions en soins de santé primaires, en santé communautaire et en santé mentale et traitement des dépendances, ainsi que des services de communications médicales et de formation clinique. À titre d'organisation sans but lucratif, Medavie est reconnue pour les investissements qu'elle consacre à son personnel, comme en témoigne son classement parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada, de même que pour son engagement communautaire et social. En effet, elle figure au palmarès des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, s'est vu attribuer la désignation Entreprise généreuse et a obtenu la certification Arc-en-ciel Officiel pour son adhésion aux principes de diversité et d'inclusion.

Demandes des médias : Courir pour lire, Garth Millar, Directeur général et directeur de course, [email protected], 506 721-1553; Medavie, Kate Smith, Conseillère en communications, 782 640-7476, [email protected]