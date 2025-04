La gestion de l'invalidité, optimisée par l'intégration de l'assurance vie individuelle et de l'assurance collective dans une seule et même plateforme.

ATLANTA, GA, le 15 avril 2025 /CNW/ - FINEOS Corporation (ASX: FCL ) a annoncé aujourd'hui que Croix Bleue Medavie, fournisseur canadien d'assurance soins de santé, médicaments et invalidité de premier plan, a commencé à gérer avec succès les demandes de prestations de l'assurance vie individuelle et invalidité sur sa plateforme FINEOS déjà en place. En intégrant la gestion des demandes de prestations d'assurance vie individuelle et d'assurance vie et invalidité collective sur une seule et même plateforme, Croix Bleue Medavie renforce son excellence opérationnelle et son service centré sur la clientèle.

FINEOS logo (Groupe CNW/Croix Bleue Medavie)

Au sujet du lancement de cette fonctionnalité, Michael Kelly, chef de la direction de FINEOS, déclare que « Croix Bleue Medavie agit comme véritable chef de file de la gestion des demandes de prestations d'invalidité de l'assurance collective grâce à FINEOS. L'intégration de la gestion des demandes de prestations d'assurance vie individuelle à cette plateforme marque un jalon important, qui témoigne de notre engagement commun envers l'innovation, l'efficacité opérationnelle et la fluidité de l'expérience de la clientèle. »

« Nous sommes très enthousiastes des possibilités que cette amélioration présente pour notre entreprise et sa clientèle, affirme Rebecca Smith, directrice des services, Régimes d'assurance vie et invalidité à Croix Bleue Medavie. En unifiant notre système de gestion des demandes de prestations, nous faisons plus qu'améliorer l'efficacité, nous révolutionnons l'expérience complète de traitement des demandes et donnons à notre équipe talentueuse les outils dont elle a besoin pour offrir un service exceptionnel. Cette transition renforce notre position de chef de file du secteur de la gestion de l'invalidité et reflète notre volonté d'établir de nouvelles normes en tirant parti de la transformation numérique. »

À propos de Croix Bleue Medavie

Croix Bleue Medavie est un assureur soins de santé privé tout-en-un de premier plan et le principal administrateur privé de programmes de santé financés par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Elle gère ou fournit la couverture de soins de santé de près d'une personne sur dix d'un bout à l'autre du pays et offre un accès rapide à des soins de santé de qualité par l'entremise d'une gamme complète de produits et services novateurs. Aux côtés de Services de santé Medavie, chef de file national en solutions de soins de santé primaires et plus important fournisseur contractuel de services médicaux d'urgence au Canada, Croix Bleue Medavie fait partie de Medavie, un partenaire national en solutions de santé sans but lucratif qui se consacre à améliorer le bien-être de la population canadienne.

À propos de FINEOS Corporation

FINEOS est un important fournisseur international de logiciels-services de base proposés aux compagnies d'assurance vie, accident et soins de santé. La plateforme FINEOS pour l'assurance collective, conçue spécialement pour la gestion de l'assurance collective, des absences et des couvertures supplémentaires, offre une expérience d'intégration et d'automatisation fluide. Plus de 40 clients en Amérique du Nord font confiance à FINEOS - y compris 7 des 10 plus grands assureurs collectifs aux États-Unis - et ses produits occupent 70 % de la part de marché de l'assurance collective en Australie. Appuyé par sa main-d'œuvre internationale, FINEOS établit des partenariats avec des assureurs novateurs et avant-gardistes en Amérique du Nord ainsi que dans les régions de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique et de l'Asie et Pacifique.

