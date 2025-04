HALIFAX, NS, le 16 avril 2025 /CNW/ - Croix Bleue Medavie élargit l'accès aux produits pour la vue abordables grâce à un nouveau partenariat avec KITS, un chef de file canadien dans le domaine de la lunetterie en ligne. Cette collaboration permet aux adhérents et adhérentes de Croix Bleue Medavie de profiter d'un accès exclusif à des rabais sur les lunettes d'ordonnance, les verres de contact et les options de qualité supérieure proposées pour les verres - le tout offert en ligne sur KITS.ca .

Ce partenariat est le plus récent ajout à Connexion santé, la plateforme numérique de santé et de mieux‑être de Croix Bleue Medavie à partir de laquelle les adhérents peuvent accéder à des services et des programmes de confiance dans le cadre de leur régime d'assurance. Cette nouvelle offre permet aux adhérents de se procurer des lunettes stylées en ligne à un prix abordable tout en bénéficiant de la livraison rapide partout au pays et en profitant de la couverture incluse dans leur régime.

« Avec Connexion santé, notre objectif est de permettre à nos adhérents d'accéder facilement aux services dont ils ont besoin d'une manière qui s'inscrit dans leur réalité, explique Catherine Biermann, chef de service des Solutions de produits numériques et partenariats à Croix Bleue Medavie. Nous savons que le coût représente un obstacle pour bien des personnes quand vient le temps d'acheter des produits pour la vue. L'ajout de KITS à notre plateforme Connexion santé nous permet d'intégrer ce type de produits à notre écosystème et d'offrir à nos adhérents un accès pratique et abordable à des articles de lunetterie tout en facilitant l'utilisation de leur couverture et en améliorant leur mieux-être global. »

Ce type de solution répond à un besoin grandissant de la population canadienne :

Les montants maximums moyens de couverture prévus par les régimes n'ont pas suivi le rythme de la hausse du coût des articles de lunetterie - un défi présent dans l'ensemble du secteur.

Beaucoup d'adhérents ont du mal à trouver des fournisseurs de soins de la vue abordables et facilement accessibles, en particulier dans les régions où le nombre de fournisseurs est limité et où les coûts à débourser sont élevés.

Près de la moitié (46 %) des Canadiens et Canadiennes retardent l'achat d'articles de lunetterie dont ils ont besoin parce que leur régime ne couvre pas une partie suffisante du coût. (KITS Ledger Report)

66 % des adhérents disent subir des retards dans le remboursement et quatre personnes sur dix considèrent le processus de demande de règlement peu pratique. (KITS Ledger Report)

Ce nouveau partenariat s'attaque de front aux frustrations des adhérents en leur offrant valeur, rapidité et simplicité grâce à une expérience numérique conviviale sur Connexion santé.

Accroître la valeur grâce à des partenariats stratégiques

En s'associant à des fournisseurs dont les services sont abordables et de haute qualité et en proposant des rabais exclusifs à ses adhérents, Croix Bleue Medavie fait en sorte que les soins de la vue sont plus accessibles et plus économiques. Non seulement ces offres à valeur ajoutée rehaussent la satisfaction des adhérents, mais elles favorisent la viabilité des régimes en permettant aux adhérents de faire des dépenses plus judicieuses et en simplifiant leur expérience en ce qui a trait aux demandes de règlement.

« Nous sommes ravis de nous associer à Croix Bleue Medavie et de faire partie de sa plateforme novatrice Connexion santé, a déclaré Roger Hardy, cofondateur et chef de la direction de KITS. Ensemble, nous aidons comme jamais les Canadiens et Canadiennes à obtenir des produits pour la vue rapidement, à prix abordable et dans le confort de leur foyer. »

Les adhérents peuvent accéder facilement à KITS à partir de Connexion santé depuis l'application Croix Bleue Mobile ou le site Web des adhérents. Les achats sont admissibles au remboursement au titre de la garantie de soins de la vue, qui couvre les produits pour la vue sur ordonnance, ainsi que par l'entremise des comptes Gestion-santé et Gestion mieux-être, pour une flexibilité accrue.

Cette offre est maintenant accessible aux adhérents de Croix Bleue Medavie partout au Canada.

À propos de Croix Bleue Medavie

Croix Bleue Medavie est un assureur soins de santé privé tout-en-un de premier plan et le principal administrateur privé de programmes de santé financés par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Elle gère ou fournit la couverture de soins de santé de près d'une personne sur dix d'un bout à l'autre du pays et offre un accès rapide à des soins de santé de qualité par l'entremise d'une gamme complète de produits et services novateurs. Aux côtés de Services de santé Medavie, chef de file national en solutions de soins de santé primaires et plus important fournisseur contractuel de services médicaux d'urgence au Canada, Croix Bleue Medavie fait partie de Medavie, un partenaire national en solutions de santé sans but lucratif qui se consacre à améliorer le bien-être de la population canadienne.

À propos de KITS

KITS est une entreprise canadienne qui vend des produits pour la vue en ligne. Elle propose des milliers de modèles de lunettes, des marques populaires de verres de contact et des produits pour la vue sur ordonnance de première qualité à des prix compétitifs. KITS utilise des techniques de fabrication à la fine pointe de l'industrie et offre une livraison rapide, des outils d'essai virtuels et des retours faciles dans les 30 jours. Sa mission est de rendre les produits de la vue facilement accessibles et abordables pour la population canadienne d'un océan à l'autre.

