Dévoilement de nouvelles fonctionnalités dans une application mobile, premier partenariat novateur et lancement de la phase test

MONTRÉAL, le 20 juill. 2020 /CNW Telbec/ - L'Agence de mobilité durable (l'« Agence ») annonce la mise en en œuvre d'un projet pilote qui vise à permettre aux visiteurs du centre-ville de profiter de l'offre des différents stationnements existants et ainsi de réduire le temps de recherche d'un espace de stationnement. Ce projet est réalisé en collaboration avec la Ville de Montréal dans le cadre des travaux de réaménagement de la rue Sainte-Catherine.

Afin de mieux identifier l'offre globale du stationnement au centre-ville, l'Agence développe actuellement une nouvelle version de son application mobile, appelée P$ Montréal Centre-Ville pour le projet pilote, à laquelle est intégrée une nouveauté principale : plusieurs stationnements privés de ce secteur situés à proximité de la rue Sainte-Catherine seront désormais identifiés, géolocalisés sur une carte et seront facilement accessibles à travers l'application.

Ainsi, dans le but de mutualiser l'offre de stationnement déjà disponible dans des stationnements privés du centre-ville, un premier partenariat a été développé avec Indigo Parc Canada. Les utilisateurs pourront désormais bénéficier des mêmes tarifs que le stationnement sur la rue Sainte-Catherine Ouest dans plusieurs garages intérieurs à proximité gérés par Indigo; les utilisateurs bénéficieront automatiquement du tarif réduit pendant deux heures, sans aucune action supplémentaire de leur part, simplement en se présentant dans l'un des stationnements participants à ce pilote inédit.

« Ce nouvel outil permettra notamment d'avoir accès à plusieurs stationnements du centre-ville, à proximité de la rue Sainte-Catherine, au tarif de la rue, pour les deux premières heures, et ce, grâce à un partenariat innovant avec Indigo Parc Canada et les propriétaires des stationnements,», a souligné M. Laurent Chevrot, directeur général de l'Agence. « Nous souhaitons offrir un outil additionnel pour faciliter la mobilité urbaine, diminuer la congestion et les gaz à effet de serre liés à la recherche d'espaces de stationnement et soutenir l'activité commerciale de la rue Sainte-Catherine et du centre-ville de Montréal. »

« Avec la création de l'Agence de mobilité durable au début de l'année, nous souhaitions stimuler les avancées technologiques et projeter la mobilité montréalaise dans le 21e siècle. Grâce à cette application, l'accès aux nombreux stationnements du centre-ville, qui sont souvent encore très méconnus, sera grandement facilité et offert à un tarif abordable. J'invite les gens à répondre à l'appel lancé par l'Agence », a déclaré M. Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme, de la mobilité et de l'Office de consultation publique de Montréal au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Pour les Montréalais et les automobilistes de la région, c'est une offre inédite, et sans précédent, pour trouver facilement et rapidement du stationnement au centre-ville », s'enthousiasme M. Louis Jacob, vice-président exécutif pour Indigo Parc Canada. « Indigo facilite la mobilité à Montréal depuis 30 ans alors nous sommes heureux d'avoir conclu ce partenariat entre l'Agence, la Ville, Indigo et nos clients propriétaires de stationnements. Toutes les parties impliquées ont travaillé très fort pour y arriver, pour innover, et faciliter la vie des citoyens et des commerçants. Nous sommes prêts à accueillir beaucoup de monde dans nos stationnements. »

Cette application continuera à offrir l'équivalent des options présentes dans l'application P$ Service mobile, que les Montréalais connaissent bien, dans une interface renouvelée, et ajoutera donc des alternatives pour trouver du stationnement au centre-ville de Montréal. À la suite du projet pilote, ces fonctionnalités seront intégrées à l'application P$ Service mobile qui sera redéployée et disponible à tous les utilisateurs dans sa version améliorée. L'Agence s'est associée à Passport pour créer et propulser l'application.

Nouveautés de P$ Montréal Centre-Ville

Grâce aux nouveautés de P$ Montréal Centre-Ville, l'utilisateur pourra :

S'y connecter avec les mêmes identifiants que P$ Service mobile

Visualiser l'offre en stationnement de l'Agence de mobilité durable et de ses partenaires, sa localisation sur une carte et les tarifs applicables selon le secteur;

Planifier ses trajets;

Réserver et payer son stationnement d'avance dans une sélection de terrains/garages participants;

Utiliser l'outil de navigation pour se rendre à destination;

Profiter du prix du stationnement tarifé sur rue en terrains/garages participants.

Invitation à tester l'appli ouverte au public

Dans les prochains jours, la phase test sera lancée : cette étape sera ouverte à la fois aux utilisateurs actuels de P$ Service mobile et à l'ensemble des automobilistes et citoyens qui souhaiteraient tester l'application bêta avant son lancement officiel.

L'Agence invite donc tous les citoyens qui sont intéressés à prendre part à cette expérimentation à s'inscrire au projet pilote en visitant la page suivante : Projet pilote | P$ Montréal Centre-Ville

À propos de l'Agence de mobilité durable

L'Agence de mobilité durable est une organisation paramunicipale qui a pour mission de veiller à la gestion, à l'application de la réglementation et au développement innovant du stationnement tarifé, sur rue et hors rue, sur l'ensemble du territoire de la ville de Montréal. Elle contribue par son leadership à améliorer l'expérience client, le partage de la rue et l'occupation du domaine public, en soutenant les actions qui favorisent la mobilité urbaine. Entre autres, l'Agence travaille à améliorer l'expérience client, le partage de la rue et l'occupation du domaine public.

Depuis le 1er janvier 2020, les activités de Société en commandite Stationnement de Montréal, de même que celles du Service d'application réglementaire de stationnement (SARS) qui relevait du Service de police de la Ville de Montréal, ont été transférées à l'Agence de mobilité durable.

