La gestion de la marque Bonjour maintenant à l'Agence de mobilité durable de Montréal

MONTRÉAL, le 18 nov. 2024 /CNW/ - L'Agence de mobilité durable de Montréal vient de se voir confier certaines activités liées au transport rémunéré de personnes à la suite d'une résolution du Conseil d'agglomération de Montréal. Pour ce faire, elle crée la Direction de la mobilité à la demande, qui prendra notamment en charge la gestion et la promotion de la marque Bonjour et le Registre des taxis de Montréal.

La Direction de la mobilité à la demande s'inscrit pleinement dans l'écosystème de la mobilité durable de Montréal. Sa mission consiste à accompagner, fédérer et promouvoir l'industrie du transport rémunéré de personnes par automobile et ses partenaires, afin qu'ils puissent développer une offre de transport sécuritaire, efficace et accessible pour tous.

Valoriser la marque Bonjour

L'un des axes de cette mission est la gestion de la marque Bonjour, essentielle pour l'industrie du taxi à Montréal. Représentant l'identité visuelle distinctive des taxis de la ville, elle fait partie intégrante du concept « Bonjour Montréal », lancé en collaboration avec Tourisme Montréal. Sa gestion assure la cohérence, la reconnaissance et la protection de son image, notamment par le respect de normes précises quant à son utilisation.

« À l'instar des taxis jaunes de New York et ceux noirs de Londres, la marque Bonjour a une signature visuelle unique qui inspire confiance et contribue à la visibilité de l'offre taxi au sein du cocktail de transport de la métropole. L'Agence de mobilité durable de Montréal souhaite contribuer activement à renforcer la reconnaissance et la qualité du transport rémunéré de personnes par automobile à Montréal », souligne Laurent Chevrot, directeur général de l'Agence de mobilité durable de Montréal.

Pour tous les chauffeurs de taxi qui souhaitent apposer l'image de marque sur leur véhicule, un programme d'aide financière pour l'industrie est disponible. Tous les professionnels peuvent retrouver plus d'informations ainsi que nos coordonnées sur notre page web.

Le Registre des taxis de Montréal

L'Agence se voit confier les responsabilités du Registre des taxis de Montréal, une plateforme de données numériques développée par la Ville de Montréal qui recueille en temps réel les données sur la position et le statut de tous les taxis en service sur l'ensemble du territoire

Le Registre des taxis permet de faire le lien entre les systèmes de répartition et différentes applications partenaires qui s'y connectent afin de proposer des taxis à leurs utilisateurs. D'ailleurs, l'offre du Registre a été intégrée en juin dernier dans le planificateur de trajet multimodal TRANSIT. De plus, la centralisation des données d'opération offre de nombreuses possibilités pour le suivi de la performance des véhicules, ainsi que pour des études et recherches en mobilité.

À propos de la marque Bonjour

La marque Bonjour a été lancée à Montréal en 2017 et a reçu son certificat de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada en 2019. Gérée par le Bureau du taxi de Montréal et apposée sur de nombreux taxis, elle a été transférée sous la gestion de l'Agence de mobilité durable de Montréal à la fermeture du Bureau du taxi.

À propos de l'Agence de mobilité durable de Montréal

L'Agence de mobilité durable de Montréal est une organisation paramunicipale qui innove pour une mobilité plus durable, en gérant les espaces qui lui sont confiés dans la bordure et dans les stationnements hors rue, par ses activités de surveillance de l'espace public sur le territoire montréalais et par une information améliorée à la collectivité. Elle met son expertise en mobilité durable au service de la Ville de Montréal afin d'améliorer la qualité de vie et d'appuyer la vitalité économique en facilitant le partage équitable de l'espace et l'accessibilité de la ville pour tous. En soutenant les actions qui favorisent la mobilité urbaine, l'Agence travaille entre autres à améliorer l'expérience client, le partage de la rue et l'occupation du domaine public. Elle mise également sur sa capacité opérationnelle et d'expérimentation pour appuyer la Ville de Montréal et ses partenaires dans l'atteinte de leurs objectifs, tout en fédérant les acteurs de la mobilité.

Pour plus d'informations sur l'Agence et ses services, visitez son site Web : www.agencemobilitedurable.ca

Suivez l'Agence sur les médias sociaux : Facebook, LinkedIn, X et Instagram

SOURCE Agence de mobilité durable

Renseignements : Relations médias, [email protected]