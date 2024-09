Le pôle de mobilité Masson reçoit la certification Stationnement écoresponsable

MONTRÉAL, le 25 sept. 2024 /CNW/ - Le pôle de mobilité Masson, situé dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, a reçu ce matin la certification Stationnement écoresponsable décernée par le Conseil régional de l'environnement de Montréal (CRE Montréal).

Cette certification est une reconnaissance aux stationnements qui ont été aménagés de façon à diminuer leur impact environnemental.

La remise a été faite lors de l'inauguration du pôle de mobilité, en présence de Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal, de François Limoges, maire de Rosemont-La Petite-Patrie, d'Isabelle Cadrin, présidente du conseil d'administration de l'Agence de mobilité durable de Montréal, et de Laurent Chevrot, directeur général de l'Agence.

Des retombées positives pour le quartier et l'environnement

Lors de la conception de cet aménagement, la gestion des eaux pluviales et de la neige usée a été repensée. De plus, la transformation de ce stationnement en pôle de mobilité a contribué au verdissement du secteur grâce à la plantation de 50 arbres ainsi que 1700 arbustes et vivaces.

L'Agence a également adapté certaines installations pour répondre aux besoins du voisinage. Ainsi, le stationnement est muni de lampadaires D.E.L. directionnels qui permettent d'éclairer le stationnement tout en respectant l'intimité des résidents vivant à proximité. La sécurité a aussi été repensée afin de protéger les piéton-ne-s, les cyclistes et les personnes à trottinettes. La circulation automobile entre les différents stationnements n'est plus permise, ce qui rend l'utilisation des ruelles plus sécuritaire.

Depuis l'ouverture du pôle en décembre dernier, l'Agence a installé deux placottoirs qui permettront aux résident-e-s du secteur de se reposer. Un hôtel à insectes et des nichoirs ont aussi été installés pour contribuer à la biodiversité du secteur. Une station de réparation de vélos a aussi été installée afin de favoriser la mobilité active.

« Le pôle de mobilité Masson s'inscrit dans la volonté de la Ville de réinventer ses espaces en réponse aux besoins de ses citoyens et aux impératifs de notre époque. En transformant ce stationnement en un véritable espace de mobilité diversifiée et écoresponsable, nous offrons à la population des alternatives concrètes à l'auto solo, avec des modes de transport actifs et partagés, tout en contribuant à la transition écologique. Ce projet améliore la qualité de vie des résidents grâce à un aménagement sécuritaire, accessible et verdoyant » , affirme Sophie Mauzerolle, élue responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« L'Arrondissement est heureux de célébrer l'ouverture du premier pôle de mobilité montréalais, aux abords de la rue Masson, une artère qui sera appelée à accueillir d'autres aménagements innovants au cours des prochaines années. Le concept du pôle a le mérite d'offrir des alternatives durables de transport à la population, en plus d'augmenter considérablement la résilience de notre territoire face aux changements climatiques », souligne François Limoges, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

« Pour l'Agence, la concrétisation de ce projet est une excellente nouvelle puisque ce pôle est le début d'un virage vers des stationnements plus écoresponsables, qui s'intègrent à leur milieu et qui répondent à plusieurs besoins de mobilité. Les différents services offerts permettent aux citoyennes et aux citoyens d'avoir accès au mode de transport qui leur convient le mieux et réduit les freins à l'utilisation de modes de transport plus durables comme le vélo, l'autopartage et le vélopartage », ajoute Laurent Chevrot, directeur général de l'Agence de mobilité durable de Montréal.

Qu'est-ce qu'un pôle de mobilité ?

Un pôle de mobilité est un espace qui offre plusieurs services de mobilité en un seul lieu : des stationnements automobiles et vélos, du vélopartage, de l'autopartage et des bornes de recharge électrique, entre autres. Les pôles de mobilité ont pour vocation d'être plus écologiques et conviviaux. Ils contribuent à la vie quotidienne du quartier et de sa population.

À propos de l'Agence de mobilité durable de Montréal

L'Agence de mobilité durable de Montréal est une organisation paramunicipale qui innove pour une mobilité plus durable, en gérant les espaces qui lui sont confiés dans la bordure et dans les stationnements hors rue, par ses activités de surveillance de l'espace public sur le territoire montréalais et par une information améliorée à la collectivité. Elle met son expertise en mobilité durable au service de la Ville de Montréal afin d'améliorer la qualité de vie et d'appuyer la vitalité économique en facilitant le partage équitable de l'espace et l'accessibilité de la ville pour tous. En soutenant les actions qui favorisent la mobilité urbaine, l'Agence travaille entre autres à améliorer l'expérience client, le partage de la rue et l'occupation du domaine public. Elle mise également sur sa capacité opérationnelle et d'expérimentation pour appuyer la Ville de Montréal et ses partenaires dans l'atteinte de leurs objectifs, tout en fédérant les acteurs de la mobilité.

Pour plus d'informations sur l'Agence et ses services, visitez son site Web : www.agencemobilitedurable.ca

Suivez l'Agence sur les médias sociaux : Facebook, LinkedIn, X et Instagram

Photos disponibles sur demande

SOURCE Agence de mobilité durable

Renseignements : Relations médias, [email protected]