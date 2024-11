MONTRÉAL, le 26 nov. 2024 /CNW/ - C'est aujourd'hui que l'Agence de mobilité durable de Montréal débute le déploiement graduel de la technologie LAPI (lecture automatisée des plaques d'immatriculation) dans les arrondissements d'Outremont et l'ouest du Plateau-Mont-Royal, afin d'améliorer le respect de la réglementation du stationnement à Montréal.

Crédit-Alexander Joseph Photography (Groupe CNW/Agence de mobilité durable)

Cette technologie permet, grâce à des caméras et GPS, de lire les plaques d'immatriculation et de valider si le véhicule est en infraction par rapport au règlement en vigueur, à un endroit et à un moment précis, tout en préservant l'anonymat des données.

La LAPI servira d'aide à la décision pour les agent-e-s, afin de rendre plus efficiente la surveillance de certains types de règlementation qui sont actuellement plus difficiles à surveiller sans soutien technologique, comme les espaces à durée limitée. Actuellement, la surveillance de ces zones nécessite plusieurs opérations manuelles de la part des agent-e-s afin de s'assurer qu'un véhicule respecte la durée maximale de stationnement à cet endroit. Grâce à la technologie LAPI, il sera possible de détecter automatiquement une infraction dans les zones à durée limitée, qui sera ensuite validée par l'agent de stationnement. La LAPI permettra également d'alerter l'agent si une voiture garée dans une zone de stationnement sur rue réservée aux résidents n'a pas la vignette correspondante ou encore si elle affiche une vignette non conforme.

À terme, cette technologie permettra d'accélérer certaines tâches et aidera les agent-e-s à mieux répartir leurs efforts, afin de garantir une surveillance plus efficace. Par exemple, ils pourront mieux surveiller si des véhicules bloquent des zones importantes pour la sécurité et l'accessibilité à l'espace public des citoyen-ne-s, comme les bornes-fontaines ou les entrées privées.

« Ce projet s'inscrit dans la démarche de modernisation de la stratégie de surveillance de l'Agence, explique Laurent Chevrot, directeur général de l'Agence de mobilité durable de Montréal. Grâce à une surveillance du stationnement plus efficiente, l'Agence souhaite contribuer à la fluidité, à la sécurité et à l'accessibilité de l'espace public. Cette technologie, déjà déployée dans des villes comme Paris, Amsterdam, Chicago, ou Vancouver, nous permettra par exemple d'améliorer l'accès du stationnement aux résidents détenteurs de vignettes ou encore d'augmenter la rotation des véhicules dans les zones à durée limitée, toujours dans l'objectif de faciliter le partage équitable de l'espace. »

Faits saillants :

Pour commencer, deux voitures seront équipées dans les prochaines semaines et sillonneront les rues d' Outremont et de l'ouest du Plateau- Mont-Royal pour une phase test.

et de l'ouest du Plateau- pour une phase test. Les deux véhicules procéderont aux tests pour la surveillance de deux types de règlementation, soit les zones à durée limitée et les zones de permis résidentiels réservées aux résidents (SRRR).

Un déploiement avec 13 véhicules au total est ensuite prévu en 2025, dans ces deux arrondissements.

L'Agence vise un déploiement progressif dans l'ensemble de la Ville par la suite.

La technologie LAPI permettra aussi de récolter des données, notamment pour mesurer l'occupation de la bordure de rue. Ces données pourront servir éventuellement à appuyer la Ville dans le développement de ses projets de mobilité ou de développement urbain.

À propos de l'Agence de mobilité durable de Montréal

L'Agence de mobilité durable de Montréal est une organisation paramunicipale qui innove pour une mobilité plus durable, en gérant les espaces qui lui sont confiés dans la bordure et dans les stationnements hors rue, par ses activités de surveillance de l'espace public sur le territoire montréalais et par une information améliorée à la collectivité. Elle met son expertise en mobilité durable au service de la Ville de Montréal afin d'améliorer la qualité de vie et d'appuyer la vitalité économique en facilitant le partage équitable de l'espace et l'accessibilité de la ville pour tous. En soutenant les actions qui favorisent la mobilité urbaine, l'Agence travaille entre autres à améliorer l'expérience client, le partage de la rue et l'occupation du domaine public. Elle mise également sur sa capacité opérationnelle et d'expérimentation pour appuyer la Ville de Montréal et ses partenaires dans l'atteinte de leurs objectifs, tout en fédérant les acteurs de la mobilité.

www.agencemobilitedurable.ca

SOURCE Agence de mobilité durable

Relations médias : [email protected]