YORKTON, TERRITOIRE DU TRAITÉ 4, SK , le 15 déc. 2022 /CNW/ - Un nouvel établissement de santé dirigé par des Autochtones deviendra bientôt une réalité dans le territoire du Traité no 4 en Saskatchewan. Maintenant que le financement est confirmé, la proposition de 30 millions de dollars de la Saulteaux Pelly Agency Health Alliance pour la construction d'un établissement de santé polyvalent peut maintenant passer à l'étape de l'appel d'offres. Lors d'une réunion tenue récemment avec les dirigeants des Premières Nations The Key, Keeseekoose et Cote, la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a annoncé la bonne nouvelle.

L'objectif de la Saulteaux Pelly Agency Health Alliance (SPAHA), dans le cadre de ce projet, est d'intégrer la prestation de services de santé pour trois communautés de la Saskatchewan, tout en comblant l'écart en matière d'infrastructure dans les soins de santé aux Autochtones.

La SPAHA est composée de la The Key First Nation, de la Keeseekoose First Nation et de la Cote First Nation. Lorsque l'établissement de santé sera terminé, les membres de la communauté auront accès à une vaste gamme de services dans un environnement adapté à la culture, notamment des soins de santé primaires, des programmes et des services de santé mentale, des soins de longue durée, des soins palliatifs et des services à l'enfance et à la famille. De plus, l'établissement permettra à la communauté d'avoir accès à l'espace de santé publique de la Keeseekoose First Nation.

La construction dans le cadre du projet devrait commencer avant le 1er avril 2023 et se terminer environ 15 à 24 mois plus tard. L'établissement fournira plus de 4 000 mètres carrés d'espace et sera située dans la Keeseekoose First Nation.

Citations

« Ce nouveau projet d'établissement d santé polyvalent est le fruit de plusieurs années de travail de sensibilisation de la part de dirigeants et de membres de la communauté des Premières Nations The Key, Keeseekoose et Cote. Grâce à sa collaboration avec la Saulteaux Pelly Agency Health Alliance, cet établissement offrira une vaste gamme de services de santé adaptés à la culture et dirigés par les Premières Nations. Cela aidera à combler les lacunes en matière de soins et profitera à toute la région. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« L'entente conclue par Services aux Autochtones Canada pour financer le capital et les négociations avec le gouvernement provincial de la Saskatchewan pour financer une partie des activités est un excellent exemple de la réconciliation en action et démontre l'engagement de SAC et de la province à travailler avec les partenaires autochtones pour combler les lacunes en matière d'infrastructures destinées à la santé des Premières Nations. »

Theodore Quewezance

PDG de la SPAHA

« La vision que nous ont donnée nos Aînés et les membres de la communauté et les prières se sont concrétisées. Nous aurons l'occasion de fournir les soins, qu'il s'agisse de méthodes traditionnelles ou occidentales, pour servir nos Nations. Le processus a été long, mais le travail que nous avons accompli en vue de la création de cet établissement polyvalent, avec la bénédiction du Canada, sera un moyen de guérir ensemble des traumatismes du passé afin de rendre les prochaines générations de Premières Nations en meilleure santé, notammentla Cote First Nation, la Keeseekoose First Nation et la The Key First Nation. C'est le moment d'aller de l'avant dans la voie de la vérité et de la réconciliation afin de faire valoir notre droit aux soins de santé issu des traités. Nous sommes reconnaissants envers le Canada pour ce grand moment de l'histoire où nous unissons nos efforts. »

Chef George Cote

Président de la SPAHA

Cote First Nation

« L'annonce de ce jalon important pour notre nouvel établissement de soins de santé polyvalent est une excellente nouvelle. Nos membres des trois communautés des Premières Nations profiteront grandement de ce projet. L'obtention de soins de santé primaires pour nos membres a toujours été l'objectif ultime et nous sommes extrêmement heureux de nous rapprocher de cet objectif. Nous avons eu tellement de dirigeants qui ont consacré de nombreuses années de service à la réalisation de ce rêve pour nos communautés. Cet établissement de soins de santé polyvalent sera un symbole d'indépendance, de guérison, de santé et de bien-être. Notre peuple en bénéficiera pendant de nombreuses années. »

Chef Lee Ketchemonia

Keeseekoose First Nation

Faits en bref

Les objectifs de l'établissement sont les suivants : i) améliorer l'accès à divers programmes et services pour les membres; ii) améliorer le bien-être de toutes les communautés concernées, et iii) améliorer le contrôle exercé par les Autochtones sur la prestation des services.

L'établissement de santé desservira plus de 2 500 membres dans les réserves et plus de 8 500 membres hors réserve dans les trois communautés.

Liens connexes

Cote First Nation: Izayan Owitinikan - going into the future

(en anglais seulement)

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Alison Murphy, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]; Chris Lafontaine, Contact médias, Saulteaux Pelly Agency Health Alliance, 1-306-535-0422; Steven Bryant, Contact médias, Cote First Nation, 306-620-6853, [email protected] ; Chef Lee Ketchemonia, Keeseekoose First Nation, 306-542-7612, [email protected];