Un nouvel espace public quatre-saisons au Théâtre Empress

MONTRÉAL, le 20 août 2026 /CNW/ -- En attendant la réalisation de l'aménagement permanent du site du Théâtre Empress, l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce souhaite créer un nouvel espace public extérieur, accessible à l'année. Ce projet transitoire permettra aux citoyennes et citoyens de profiter d'un lieu de rassemblement convivial et animé.

Dans le cadre de ce projet, les façades historiques du Théâtre Empress seront préservées et intégrées à l'aménagement d'une placette publique transitoire. Celle-ci accueillera une programmation diversifiée conçue pour répondre aux besoins de la communauté et pour faire vivre ce lieu emblématique de NDG.

Les travaux de réaménagement devraient débuter au début de l'année 2027 et s'échelonner sur une période approximative d'un an. Aucune fermeture de rue n'est prévue durant les travaux. L'arrondissement veillera également à ce que les impacts sur les résidentes, les résidents et les commerces du secteur soient réduits.

La population invitée à participer

Afin de concevoir un espace qui reflète les aspirations de la communauté, la population est invitée à participer à un sondage en ligne, du 20 août au 20 septembre. Cette démarche vise à recueillir les idées et les commentaires des citoyennes et des citoyens sur la programmation et l'aménagement du futur espace.

REMPLIR LE SONDAGE

L'arrondissement ira également à la rencontre de la population lors de plusieurs activités afin de les sonder sur l'utilisation globale de cet espace :

22 août : présence à Imagine Monkland pour recueillir vos idées et suggestions;

présence à Imagine Monkland pour recueillir vos idées et suggestions; 27 août et 3 septembre : kiosque mobile d'information et d'échanges au parc NDG;

kiosque mobile d'information et d'échanges au parc NDG; 14 septembre à 19 h : consultation publique au chalet du parc NDG, situé en face du Théâtre Empress, au 3500, avenue Girouard.

Cette consultation sera l'occasion de s'informer davantage et d'échanger sur le projet.

Un lieu qui se veut à l'image de la communauté

Par cette démarche participative, l'arrondissement souhaite créer un espace public dynamique, inclusif et accessible en toute saison, tout en mettant en valeur le patrimoine du Théâtre Empress et en répondant aux besoins exprimés par la population.

Tous les citoyens et citoyennes sont invités à participer à la réflexion et à contribuer à la création de ce futur lieu rassembleur au cœur de Notre-Dame-de-Grâce.

Pour tout renseignement additionnel : Étienne Brunet, Chef de division , Communications et relation avec les citoyens , 514-279-7001

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce