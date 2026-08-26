Élections provinciales 2026 - L'administration Martinez Ferrada demande aux partis de réinstaurer le « Réflexe Montréal »

MONTRÉAL, le 26 août 2026 /CNW/ -- À l'approche des élections québécoises, la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, présente les priorités de la métropole et appelle le prochain gouvernement à bâtir un nouveau partenariat avec Montréal pour répondre aux crises de l'itinérance, de la sécurité et des infrastructures qui fragilisent sa vitalité, son attractivité et son développement.

Documents connexes VOIR PDF Plateforme de demandes préélectorales de la Ville de Montréal (document détaillé) Documents connexes VOIR PDF Plateforme de demandes préélectorales de la Ville de Montréal (document court)

Le Grand Montréal représente près de 4,4 millions de personnes, 55 % du PIB québécois et plus de 1,8 million d'emplois, soit près de 40 % des emplois du Québec. Dans un contexte de grandes transformations économiques et géopolitiques, Montréal veut pleinement saisir les possibilités qui s'ouvrent et mettre son ambition au service de tout le Québec.

Pour y arriver, la métropole doit pouvoir compter sur un gouvernement du Québec qui assume pleinement ses responsabilités et reconnaît les réalités particulières de Montréal.

Un véritable « Réflexe Montréal »

Montréal demande de rétablir un « Réflexe Montréal » afin que la métropole soit un réel partenaire concernant les décisions qui la concernent. La Ville demande également que les grandes politiques gouvernementales ayant un impact sur Montréal comportent un « Chapitre Montréal » et que les enveloppes gouvernementales tiennent compte de son poids et de ses responsabilités.

Itinérance et logement

Pour répondre à l'urgence et créer de véritables trajectoires de sortie de l'itinérance, Montréal demande notamment :

3 200 places en hébergement d'urgence, ouvertes 24/7 et financées de façon récurrente, dont 500 places saisonnières;

Trois centres d'urgence spécialisés en santé mentale et en dépendance d'ici l'été 2027, afin d'offrir rapidement une réponse adaptée aux personnes en situation de crise;

2 000 logements de transition avec accompagnement pour permettre une sortie durable de l'itinérance;

45 % des enveloppes des programmes d'habitation allouées à Montréal, afin que le financement reflète l'ampleur des besoins dans la métropole.

Infrastructures et mobilité

Les municipalités gèrent 60 % des infrastructures publiques du Québec, alors qu'elles disposent de seulement 8 % des revenus fiscaux pour les entretenir et les développer. Le déficit de maintien des infrastructures municipales en eau et en voirie est aujourd'hui évalué à 50 G$ et pourrait atteindre 94,5 G$ en 2036 si la tendance se maintient.

Montréal demande donc un financement stable, prévisible et suffisamment flexible pour :

maintenir et développer ses infrastructures d'eau et mieux protéger les communautés face aux pluies extrêmes et aux inondations;

moderniser les actifs vieillissants de la STM et préserver un réseau fiable;

développer un projet structurant de transport collectif pour l'Est de Montréal;

assurer la pleine participation de Montréal et de la STM à la planification et à la conception des grands projets de transport collectif.

Vitalité et rayonnement

Montréal crée de la richesse et des possibilités pour tout le Québec. Sa capacité à attirer les talents, les entreprises, les investissements, les étudiantes et étudiants, les touristes et les grands événements dépend directement de sa qualité de vie, de ses infrastructures et du sentiment de sécurité. Dans un contexte de compétition accrue pour les investissements et les talents, le Québec doit pouvoir miser pleinement sur les forces économiques, culturelles, scientifiques et universitaires du Grand Montréal.

L'administration demande notamment :

la reconnaissance, pour le centre-ville, d'un statut particulier et un soutien à sa transformation en tant que cœur économique, culturel et touristique de la métropole;

la reconduction des investissements en sécurité publique et en sécurité urbaine;

une plus grande prévisibilité des parcours migratoires, la levée des restrictions visant Montréal et des services d'intégration adaptés;

un soutien à la culture, au Palais des congrès et à l'attraction de grands événements internationaux.

Ces leviers permettront à Montréal de demeurer une métropole où les entreprises investissent, où les talents choisissent de s'établir et où les grands projets peuvent prendre forme.

Citation

« Il faut en finir avec le vieux discours qui oppose Montréal aux régions. Il n'y a pas de prospérité au Québec sans une métropole forte, comme il n'y a pas de prospérité à Montréal sans des régions fortes. Nous avons besoin d'un nouveau partenariat avec Québec, fondé sur un véritable "Réflexe Montréal", où notre métropole est consultée, où les réalités et crises auxquelles elle fait face sont prises en charge et où elle dispose des moyens nécessaires pour jouer pleinement son rôle au service de tout le Québec. Notre responsabilité collective est de ne pas laisser les crises que nous vivons aujourd'hui limiter ce que Montréal peut devenir demain. Montréal fait sa part. Québec doit faire la sienne. »

- Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]