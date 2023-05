TORONTO, le 23 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à renforcer ses liens avec la Corée du Sud, un partenaire clé du Canada dans l'Indo-Pacifique, alors que nous célébrons cette année le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre nos deux pays.

Aujourd'hui, Ali Ehsassi, député de Willowdale, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a souligné la signature d'un nouvel arrangement sur la mobilité des jeunes entre le Canada et la Corée du Sud. Dans le cadre de cet arrangement, les jeunes des deux pays disposeront d'un plus grand nombre d'options lorsqu'ils présenteront leur candidature à des possibilités de travail et de voyage par l'intermédiaire du programme Expérience internationale Canada (EIC) ou de son équivalent sud-coréen.

Le nouvel arrangement comporte un certain nombre d'améliorations par rapport au protocole d'entente existant signé en 1995 :

l'âge d'admissibilité passera de 18 à 30 ans à 18 à 35 ans;

deux nouveaux volets seront ajoutés pour compléter la catégorie Vacances-travail existante, soit les volets « Stage coop international » et « Jeunes professionnels »;

la plupart des jeunes auront également la possibilité de participer deux fois au programme, chaque fois pour une période maximale de 24 mois.

Le gouvernement du Canada envisage de mettre en œuvre le nouvel arrangement en 2024. Cet arrangement offrira de nouvelles possibilités de travail et de voyage, et contribuera à renforcer les liens entre les populations de nos pays, tout en améliorant l'accès au marché du travail pour les jeunes Canadiens et Sud-Coréens.

Citations

« Alors que le Canada et la Corée du Sud célèbrent cette année 60 ans de relations diplomatiques, je suis vraiment ravi que nos deux pays aient signé un nouvel arrangement sur la mobilité des jeunes. L'expérience et les perspectives internationales sont particulièrement importantes dans l'économie mondiale d'aujourd'hui. C'est pourquoi le gouvernement du Canada continue de soutenir et de créer des arrangements de réciprocité pour permettre aux jeunes Canadiens et étrangers de travailler et de voyager dans d'autres pays. Grâce à ce nouvel arrangement sur la mobilité des jeunes, les jeunes Canadiens et Sud-Coréens auront davantage de possibilités de vivre, de voyager et de travailler à l'étranger plus longtemps que jamais, et les employeurs canadiens disposeront d'un plus grand bassin de talents pour trouver les travailleurs dont ils ont besoin. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Cet arrangement historique sur la mobilité des jeunes conclu entre le Canada et la Corée du Sud aura une incidence positive directe sur le dynamisme de Willowdale en renforçant les échanges culturels, en favorisant la diversité et en développant encore davantage un esprit d'ouverture sur le monde chez nos jeunes talentueux. Il ouvrira la voie à des possibilités internationales passionnantes, continuera à enrichir le tissu de notre communauté et fera de Willowdale une plaque tournante du talent et de l'innovation à l'échelle mondiale. »

- Ali Ehsassi, député de Willowdale

« Je suis vraiment ravi que nos deux pays aient mis sur pied le nouveau Programme de mobilité des jeunes entre la Corée et le Canada à l'occasion du 60e anniversaire de nos relations diplomatiques. Ce nouveau programme permettra à un plus grand nombre de jeunes de voyager et de travailler au Canada et en Corée. Le Canada est l'un des partenaires les plus proches de la Corée en raison des valeurs et des intérêts que partagent les deux pays. La mise sur pied du Programme constitue un jalon remarquable qui témoigne la profondeur de notre relation. J'espère qu'il offrira aux générations futures qui dirigeront les relations entre la Corée et le Canada au cours des 60 prochaines années la possibilité de vivre une expérience directe et de mieux comprendre l'autre pays. Cela permettra de renforcer nos relations bilatérales au cours des décennies à venir. »

- L'honorable Park Jin, ministre des Affaires étrangères de la République de Corée

Faits en bref

Expérience internationale Canada (EIC) est un programme réciproque qui permet à de jeunes Canadiens et étrangers de travailler et de voyager dans d'autres pays. Il comporte trois catégories :

Vacances-travail - les participants reçoivent un permis de travail ouvert qui leur permet de travailler n'importe où dans le pays d'accueil afin de financer leur séjour;



Stage coop international - les participants reçoivent un permis de travail lié à un employeur donné qui permet aux étudiants d'acquérir une expérience pertinente dans leur domaine d'études;



Jeunes professionnels - les participants reçoivent un permis de travail lié à un employeur donné qui leur permet d'acquérir une expérience de travail pertinente dans leur profession ou leur domaine d'études.

Le Canada a signé des accords ou arrangements sur la mobilité des jeunes avec 36 pays et territoires étrangers.

a signé des accords ou arrangements sur la mobilité des jeunes avec 36 pays et territoires étrangers. Pour la saison 2023, le Canada offrira cette possibilité à près de 90 000 jeunes de pays et territoires partenaires, ce qui aidera les employeurs canadiens à trouver les travailleurs dont ils ont besoin pour combler les pénuries de main-d'œuvre partout au pays.

Depuis 2008, plus de 240 000 Canadiens ont participé au programme EIC, et bon nombre d'entre eux sont revenus au pays après avoir vécu des expériences marquantes qui sont précieuses pour leur vie personnelle et professionnelle.

Les jeunes qui ont besoin d'aide pour planifier leur expérience dans le cadre d'EIC peuvent envisager de recourir à des organisations reconnues, qui sont habituellement des organismes de services aux jeunes qui offrent à ces derniers du soutien en matière de travail et de voyage. Il peut s'agir d'organismes sans but lucratif, à but lucratif ou à caractère éducatif, lesquels peuvent facturer des frais pour leurs services.

Selon le recensement de 2021, il y a plus de 218 000 Canadiens d'origine coréenne.

