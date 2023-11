MONTREAL, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Pharmascience Canada lance le médicament générique Prpms-RIVAROXABAN, un produit entièrement fabriqué au Canada.

Prpms-RIVAROXABAN fait partie d'un groupe de médicaments appelé anticoagulant (médicament qui éclaircit le sang). Il contribue à prévenir la formation de caillots de sang en bloquant directement l'activité d'un facteur de coagulation appelé facteur Xa. Prpms-RIVAROXABAN est disponible sous forme de comprimés oraux de 2,5 mg, 10 mg, 15 mg et 20 mg.

Le comprimé pelliculé Prpms-RIVAROXABAN (rivaroxaban à 10 mg, 15 mg et 20 mg) est indiqué pour :

La prévention de la thromboembolie veineuse (TEV) chez les patients qui ont subi une arthroplastie totale élective de la hanche (ATH) ou du genou (ATG)

Le traitement de la thromboembolie veineuse (thrombose veineuse profonde [TVP], embolie pulmonaire [EP]) et la prévention de la TVP et de l'EP récurrentes

La prévention de l'accident vasculaire cérébral (AVC) et de l'embolie systémique chez les patients qui présentent une fibrillation auriculaire à qui un traitement anticoagulant convient.

Le comprimé pelliculé Prpms-RIVAROXABAN (rivaroxaban à 2,5 mg) est indiqué, en association à 75 à 100 mg d'acide acétylsalicylique (AAS), pour :

La prévention de l'accident vasculaire cérébral, de l'infarctus du myocarde et du décès d'origine cardiovasculaire, et la prévention de l'ischémie aiguë des membres et de la mortalité chez les patients atteints de coronaropathie, avec ou sans maladie artérielle périphérique (MAP).

La prévention des événements athérothrombotiques chez les patients présentant une MAP symptomatique qui sont exposés à un risque élevé avéré d'événements indésirables majeurs touchant un membre (ÉIMM) ou d'événements cardiovasculaires et cérébrovasculaires indésirables majeurs (ÉCCIM).

Offrant la même innocuité et efficacité que le médicament de marque d'origine, ce produit canadien est un générique équivalent au produit XARELTO®. Les comprimés sont offerts à un prix plus avantageux pour les patients Canadiens seulement.

« La production locale de ses médicaments est une source de fierté et d'engagement pour Pharmascience. Avec le lancement de Prpms-RIVAROXABAN, nous continuons à fournir à nos patients un accès à des médicaments de qualité et à cibler des médicaments critiques qui ont un impact important sur la vie des patients. Prpms-RIVAROXABAN est entièrement fabriqué au Canada, ce qui renforce la production locale de médicaments qui protègent la vie de tous les Canadiens, » - explique Mike Dutton, vice-président et directeur général de Pharmascience Canada.

À PROPOS DE PHARMASCIENCE INC.

Fondée en 1983, Pharmascience inc. est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1 500 employés, Pharmascience inc. est une entreprise pharmaceutique privée à service complet ayant de profondes racines au Canada, et dont la portée mondiale est croissante, entre autres grâce à la distribution de ses produits dans plus de 50 pays. Figurant au 50e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R&D) en 2022, grâce à 40-50 millions de dollars d'investissement annuels, Pharmascience inc. est parmi les plus grands manufacturiers de médicaments au Canada.

Au quotidien, Pharmascience inc. accorde une grande importance à investir dans ses employés et dans les jeunes et mise sur divers programmes et initiatives pour les soutenir dans leur développement personnel et leur vie quotidienne. En 2023, l'entreprise a d'ailleurs été reconnue pour ses engagements en remportant le prix d'un des meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada attribués par le groupe Canada's Top 100 Employers. Également en 2023, Pharmascience a été certifiée en tant que Great Place to Work pour la deuxième année consécutive.

XARELTO® est une marque de commerce appartenant à Bayer Intellectual Property GmbH.

Pour toute information concernant le produit, veuillez contacter le Service d'information médicale de Pharmascience en composant le 1 888 550-6060.

