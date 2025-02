MONTRÉAL, le 7 févr. 2025 /CNW/ - Pharmascience Canada est fière d'annoncer le lancement de Prpms-RUPATADINE (rupatadine), un traitement qui aide à soulager les symptômes nasaux et non nasaux de la rhinite allergique saisonnière (SAR) et pérenne (PAR), ainsi que les symptômes associés à l'urticaire chronique spontanée (UCS). 1

Indication et autres détails relatifs à Prpms-RUPATADINE :

Prpms-RUPATADINE est un antihistaminique. Il bloque l'action de l'histamine et du facteur d'activation plaquettaire (PAF). Ces derniers sont libérés par le système immunitaire lorsque le corps est exposé à des allergènes. En bloquant l'action de l'histamine et du PAF, Prpms-RUPATADINE aide à soulager les symptômes d'allergie dans les cas suivants :

Rhinite allergique : Pr pms-RUPATADINE (rupatadine) est indiqué pour le soulagement des symptômes nasaux et non nasaux de la rhinite allergique saisonnière (SAR) et de la rhinite allergique pérenne (PAR). 1

Les effets indésirables les plus souvent signalés avec la rupatadine en comprimés de 10 mg étaient les suivants : somnolence, maux de tête, fatigue, asthénie, sécheresse buccale, nausées et étourdissements. 1

Chaque comprimé de Prpms-RUPATADINE contient 10mg de rupatadine pour une administration orale. Prpms- RUPATADINE est disponible en plaquettes alvéolées de 30 comprimés. 1

« Ce médicament offre un soulagement symptomatique des symptômes nasaux et non nasaux de la rhinite allergique saisonnière et pérenne, ainsi que de l'urticaire chronique spontanée. Avec la disponibilité de Prpms-RUPATADINE, les Canadiens disposent désormais d'une option de traitement développée et fabriquée dans notre installation à Candiac, au Québec. Pharmascience reste engagée à fournir des solutions locales pour répondre aux besoins des Canadiens. », a déclaré Mike Dutton, vice-président et directeur général de Pharmascience Canada.

À propos de Pharmascience inc.

Fondée en 1983, Pharmascience inc. est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1 600 employés, Pharmascience inc. est une entreprise pharmaceutique privée à service complet ayant de profondes racines au Canada, et dont la portée mondiale est croissante, entre autres grâce à la distribution de ses produits dans plus de 50 pays. Figurant au 52e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R&D) en 2023, grâce à 40-50 millions de dollars d'investissement annuels, Pharmascience inc. est parmi les plus grands manufacturiers de médicaments au Canada.

Au quotidien, Pharmascience inc. accorde une grande importance à investir dans ses employés et dans les jeunes et mise sur divers programmes et initiatives pour les soutenir dans leur développement personnel et leur vie quotidienne. En 2024, l'entreprise a d'ailleurs été certifiée Great Place to Work pour la troisième année consécutive, puis a intégré le Top 50 des meilleurs lieux de travail au Canada, décerné par Great Place to Work Canada, pour la catégorie des entreprises de plus de 1000 employés.

Pour obtenir des renseignements sur ce produit, par exemple pour connaître les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, les interactions, la posologie et les conditions d'utilisation clinique, veuillez consulter la monographie du produit : https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00078416.PDF. Cette dernière est également disponible auprès de notre service médical à [email protected] ou en nous appelant au +1 (888) 550-6060.

Nous encourageons les patients à consulter leur médecin pour plus d'informations afin de garantir que ce traitement est le bon choix pour eux. Lisez et suivez toujours les instructions figurant sur l'étiquette. Ce produit pourrait ne pas vous convenir.

SOURCE Pharmascience inc.