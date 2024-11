MONTRÉAL, le 26 nov. 2024 /CNW/ - Pharmascience Canada est ravie d'annoncer le lancement de Pr pms-PALBOCICLIB.

À propos de Pr pms-PALBOCICLIB :

Pr pms-PALBOCICLIB (palbociclib) est un traitement sur ordonnance indiqué pour le traitement des patients atteints d'un cancer du sein localement avancé ou métastatique avec présence de récepteurs hormonaux et absence du récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (RH+/HER2−) en association avec :

Un inhibiteur de l'aromatase, à titre de traitement endocrinien initial chez les femmes ménopausées ou chez les hommes ;

Le fulvestrant, chez les patients dont la maladie a évolué après un traitement endocrinien antérieur. Les femmes en préménopause ou en périménopause doivent également recevoir un analogue de l'hormone de libération de la lutéinostimuline (LHRH)

Pr pms-PALBOCICLIB est disponible sous les formes posologiques suivants :

- 75 mg : boîte contenant 3 plaquettes par semaine, soit un total de 21 comprimés.

- 100 mg : boîte contenant 3 plaquettes par semaine, soit un total de 21 comprimés.

- 125 mg : boîte contenant 3 plaquettes par semaine, soit un total de 21 comprimés.

Ce médicament est un générique équivalent au produit IBRANCE MD.

« Nous sommes fiers d'annoncer le lancement de Pr pms-PALBOCICLIB, un produit qui illustre le summum de notre expertise locale et qui vient enrichir notre portefeuille de spécialités en pleine expansion. Ce médicament souligne le leadership de Pharmascience dans le soutien de notre industrie locale et des patients canadiens. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'offrir des solutions qui renforcent notre engagement envers l'excellence pharmaceutique et qui ont un impact positif sur la vie des patients. » déclare Mike Dutton, vice-président et directeur général de Pharmascience Canada. « Notre équipe a travaillé sans relâche pour s'assurer que Pr pms-PALBOCICLIB réponde aux attentes de qualité des clients et des patients canadiens. ».

À propos de Pharmascience Inc.

Fondée en 1983, Pharmascience inc. est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1 600 employés, Pharmascience inc. est une entreprise pharmaceutique privée à service complet ayant de profondes racines au Canada, et dont la portée mondiale est croissante, entre autres grâce à la distribution de ses produits dans plus de 50 pays. Figurant au 52e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R&D) en 2023, grâce à 40-50 millions de dollars d'investissement annuels, Pharmascience inc. est parmi les plus grands manufacturiers de médicaments au Canada.

Au quotidien, Pharmascience inc. accorde une grande importance à investir dans ses employés et dans les jeunes et mise sur divers programmes et initiatives pour les soutenir dans leur développement personnel et leur vie quotidienne. En 2024, l'entreprise a d'ailleurs été certifiée Great Place to Work pour la troisième année consécutive, puis a intégré le Top 50 des meilleurs lieux de travail au Canada, décerné par Great Place to Work Canada, pour la catégorie des entreprises de plus de 1000 employés.

Ibrance MD est une marque de commerce déposée appartenant à Pfizer Inc.

Pour des informations sur le produit, veuillez consulter la monographie du produit à l'adresse suivante : https://www.pharmascience.com/wp-content/uploads/2024/10/pms-PALBOCICLIB-pm-fr-approved-2024-09-27-270534.pdf pour les contre-indications, avertissements, précautions, effets indésirables, interactions, posologie et conditions d'utilisation clinique. La monographie du produit est également disponible auprès de notre département médical. Nous encourageons les patients à consulter leur médecin pour plus d'informations afin de s'assurer que ce traitement est le bon choix pour eux.

