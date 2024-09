MONTRÉAL, le 23 sept. 2024 /CNW/ - Pharmascience Canada est heureuse d'annoncer le lancement de N pms-MORPHINE SULFATE 5mg et 10mg TABS (comprimés de sulfate de morphine), un traitement pour le soulagement symptomatique de la douleur chronique sévère chez les adultes âgés de 18 à 65 ans.

À propos de N pms-MORPHINE SULFATE.

N pms-MORPHINE SULFATE 5mg et 10mg TABS est un antidouleur appartenant à la classe de médicaments connus sous le nom d'opioïdes. Administré par voie orale, il soulage la douleur en agissant sur des cellules nerveuses précises dans la moelle épinière et le cerveau.

N pms-MORPHINE SULFATE 5mg et 10mg TABS est disponible sous les formats posologiques suivants :

5 mg : bouteilles de 100 comprimés

bouteilles de 100 comprimés 10 mg : bouteilles de 100 comprimés

Ce médicament est un générique équivalent au produit N STATEX®. Les comprimés de N pms-MORPHINE SULFATE 5mg et 10mg TABS sont disponibles à un prix abordable.

« Nous sommes ravis d'annoncer le lancement de Npms-MORPHINE SULFATE, un médicament de qualité supérieure qui illustre le summum de notre expertise locale. Fièrement développé et fabriqué au Canada, ce médicament témoigne de notre volonté de soutenir l'industrie locale et les patients canadiens. Nous sommes fiers de proposer des solutions innovantes qui reflètent notre engagement en faveur de l'excellence pharmaceutique et qui ont un impact positif sur la vie des patients. », mentionne Mike Dutton, vice-président et directeur général de Pharmascience Canada. « Notre équipe a travaillé sans relâche pour s'assurer que chaque aspect de N pms-MORPHINE SULFATE réponde aux normes canadiennes les plus élevées en matière de qualité ».

À propos de Pharmascience Inc.

Fondée en 1983, Pharmascience inc. est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1 600 employés, Pharmascience inc. est une entreprise pharmaceutique privée à service complet ayant de profondes racines au Canada, et dont la portée mondiale est croissante, entre autres grâce à la distribution de ses produits dans plus de 50 pays. Figurant au 52e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R&D) en 2023, grâce à 40-50 millions de dollars d'investissement annuels, Pharmascience inc. est parmi les plus grands manufacturiers de médicaments au Canada.

Au quotidien, Pharmascience inc. accorde une grande importance à investir dans ses employés et dans les jeunes et mise sur divers programmes et initiatives pour les soutenir dans leur développement personnel et leur vie quotidienne. En 2024, l'entreprise a d'ailleurs été certifiée Great Place to Work pour la troisième année consécutive, puis a intégré le Top 50 des meilleurs lieux de travail au Canada, décerné par Great Place to Work Canada, pour la catégorie des entreprises de plus de 1000 employés.

N STATEX® est une marque déposée appartenant à Paladin Labs Inc.

SOURCE Pharmascience inc.

Pour toute information concernant le produit, veuillez contacter le Service d'information médicale de Pharmascience en composant le 1 888 550-6060; Pour en savoir plus, communiquez à [email protected].