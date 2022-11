VAUGHAN, ON, le 14 nov. 2022 /CNW/ - Le Canada excelle lorsque des jeunes diversifiés, engagés et autonomes sont en mesure d'acquérir des expériences professionnelles et personnelles significatives. En offrant aux jeunes Canadiens et étrangers la possibilité de voyager et de travailler, le gouvernement du Canada soutient des occasions importantes pour les jeunes de découvrir d'autres cultures et de créer des relations durables.

Aujourd'hui, Francesco Sorbara, député de Vaughan-Woodbridge, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé l'entrée en vigueur du nouvel Accord sur la mobilité des jeunes Canada-Italie. Dans le cadre de cet accord, les jeunes Canadiens et Italiens ont désormais plus d'options lorsqu'ils présentent une demande d'expérience de travail et de voyage à l'étranger au moyen du Programme Expérience internationale Canada.

Ce nouvel accord permet aux jeunes de 18 à 35 ans de travailler et de voyager pendant un maximum de 12 mois, et de participer 2 fois au programme, pour un total de 24 mois. Dans le cadre de l'élargissement, 2 nouvelles volets Stage coop international et Jeunes professionnels, aideront les jeunes à acquérir une expérience professionnelle à l'étranger.

Le Canada et l'Italie sont des partenaires de longue date en matière de mobilité des jeunes qui soutiennent les expériences de travail et de voyage à l'étranger. Le programme aide également les jeunes à explorer de nouvelles cultures, langues et sociétés, tout en développant des compétences de vie et en améliorant leurs perspectives d'emploi pour l'avenir.

Cet accord avec l'Italie ouvre de nouvelles possibilités de travail et de voyage et renforce les liens entre les populations de nos pays tout en améliorant l'accès au marché du travail pour les jeunes Canadiens et Italiens.

Citations

« Je suis très heureux de célébrer cet accord avec l'Italie, qui offrira aux jeunes Canadiens et Italiens encore plus de possibilités de vivre, de voyager et de travailler à l'étranger pendant plus longtemps que jamais. Les jeunes auront ainsi encore plus d'occasions de profiter de la diversité et des atouts économiques de l'Italie et du Canada, ce qui renforcera les liens entre nos 2 pays. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Les liens culturels entre nos 2 pays sont forts, et cet accord sur la mobilité des jeunes représente un nouveau renforcement des relations entre le Canada et l'Italie. Avec des millions d'Italo-Canadiens au Canada, cet échange sera précieux pour les jeunes de notre pays et permettra aux jeunes des deux pays de bénéficier mutuellement de l'échange. »

- Francesco Sorbara, député de Vaughan-Woodbridge

Faits en bref

Il y a plus de 1,5 million de Canadiens d'origine italienne, ce qui constitue l'une des plus grandes communautés italiennes au monde en dehors de l'Italie.

Le Canada soutient la mobilité des jeunes au moyen d'Expérience internationale Canada (EIC), qui permet de gérer les accords bilatéraux réciproques sur la mobilité des jeunes. Ces accords permettent aux Canadiens de voyager et de travailler dans les pays et territoires partenaires et aux jeunes étrangers de faire de même au Canada.

soutient la mobilité des jeunes au moyen d'Expérience internationale Canada (EIC), qui permet de gérer les accords bilatéraux réciproques sur la mobilité des jeunes. Ces accords permettent aux Canadiens de voyager et de travailler dans les pays et territoires partenaires et aux jeunes étrangers de faire de même au Canada. Le Canada a conclu des accords officiels sur la mobilité des jeunes avec 36 pays et territoires étrangers.

a conclu des accords officiels sur la mobilité des jeunes avec 36 pays et territoires étrangers. Plus de 200 000 Canadiens ont participé au Programme EIC depuis 2008, et nombre d'entre eux sont rentrés au Canada après avoir vécu des expériences marquantes, tant sur le plan personnel que professionnel.

nombre d'entre eux sont rentrés au Canada après avoir vécu des expériences marquantes, tant sur le plan personnel que professionnel. Il existe 3 catégories de participation au programme :

Vacances-travail - Les participants obtiennent un permis de travail ouvert qui leur permet de travailler n'importe où dans le pays d'accueil en vue de financer leur séjour. Stage coop international - Les participants obtiennent un permis de travail lié à un employeur donné qui leur permet d'acquérir une expérience pertinente dans leur domaine d'études. Jeunes professionnels - Les participants obtiennent un permis de travail lié à un employeur donné qui leur permet d'acquérir une expérience pertinente dans leur profession ou leur domaine d'études.

