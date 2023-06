DETTAH, NT, le 22 juin 2023 /CNW/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, Services publics et Approvisionnement Canada et la Yellowknives Dene First Nation.

Travailler en collaboration pour créer davantage de possibilités est essentiel pour faire progresser la réconciliation économique avec les peuples autochtones au Canada.

La Yellowknives Dene First Nation et le gouvernement du Canada ont célébré aujourd'hui la signature d'un accord-cadre d'approvisionnement concernant le projet d'assainissement de la mine Giant, qui est l'aboutissement d'un partenariat et d'une collaboration continus.

Le chef Edward Sangris (Dettah) et le chef Fred Sangris (Ndılǫ) ont signé l'accord au nom de la Première Nation des Dénés Yellowknives. Le Canada était représenté par l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et CanNor, et par l'honorable Helena Jaczek, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement.

En signant l'accord, le Canada a confirmé son engagement à accroître les possibilités en matière d'approvisionnement pour la Yellowknives Dene First Nation et les autres peuples autochtones locaux. L'accord confirme les outils et les ressources qu'on utilisera dans le cadre du projet d'assainissement de la mine Giant pour faciliter la participation des entreprises autochtones et des membres de la communauté aux activités découlant du projet. Il s'agit notamment de donner la priorité aux contrats avec des entreprises autochtones de la communauté pendant la durée du projet. De plus, cet accord vient confirmer le rôle des peuples autochtones locaux dans les processus d'approvisionnement du projet. Il prévoit également un mécanisme redditionnel permanent pour l'équipe de projet, qui doit assurer le suivi et rendre compte à la Yellowknives Dene First Nation.

Bien que l'accord ne traite pas de la demande de la Yellowknives Dene First Nation, qui souhaite obtenir des excuses ou une indemnisation pour les préjudices qui lui ont été causés par l'exploitation minière sur son territoire, le Canada reconnaît l'énorme travail qu'elle a réalisé sur cette question importante. Nous sommes heureux de pouvoir continuer à travailler ensemble sur la voie de la réconciliation et de la guérison.

« Grâce à cet accord, nous continuons à tenir le Canada responsable de ses promesses de soutenir la participation des entreprises autochtones dans le cadre du projet. Il vise à renforcer le contrôle des Dénés de Yellowknives sur la manière dont les contrats sont attribués dans le cadre du projet. Il prévoit en outre des sanctions plus sévères pour les entreprises qui ne respectent pas leurs engagements en matière d'accroissement des possibilités offertes aux Autochtones dans le cadre des travaux qu'elles effectuent sur le projet. »

Le chef Edward Sangris

Chef de Dettah de la Yellowknives Dene First Nation

« Les Dénés s'engagent à entretenir de bonnes relations avec la terre, l'eau, les plantes et les animaux. La participation des entreprises des Dénés de Yellowknives à l'assainissement de l'ancien site de la mine Giant s'inscrit dans le cadre de ces valeurs. Elle offre à nos jeunes des possibilités accrues d'acquérir des compétences qu'ils pourront utiliser au cours de leur carrière. »

Le chef Fred Sangris

Chef de Ndılǫ de la Yellowknives Dene First Nation

« Le Canada demeure résolu à faire en sorte que la Yellowknives Dene First Nation tire de précieuses retombées socio-économiques du projet d'assainissement de la mine Giant. Ce cadre d'approvisionnement tire parti des précédentes ententes sur les avantages pour la communauté signées en août 2021. Alors que nous continuons à travailler ensemble pour gérer le legs de la mine Giant, nous nous engageons à réparer les erreurs du passé et à soutenir nos partenaires dans leur vision d'un avenir meilleur et plus prospère. »

L'honorable Dan Vandal, C.P., député,

Ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et CanNor

« Notre gouvernement prend des mesures pour promouvoir la réconciliation, protéger l'environnement et renforcer l'économie dans le Nord. Cet accord officialise l'engagement du Canada à collaborer avec la Yellowknives Dene First Nation afin de créer des perspectives de participation aux travaux d'assainissement de la mine Giant, tout en favorisant la réconciliation économique ».

L'honorable Helena Jaczek, C.P., députée

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Cet accord constitue un grand pas en avant pour le gouvernement du Canada et la Yellowknives Dene First Nation dans le cadre de notre engagement à remédier au legs de la mine Giant. Cet accord-cadre d'approvisionnement créera davantage de débouchés socio-économiques pour les membres de la Yellowknives Dene First Nation et d'autres peuples autochtones locaux, et il augmentera la participation des entreprises locales, ce qui est important pour faire progresser la réconciliation économique. »

Michael V. McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

a été l'une des mines d'or les plus longtemps exploitées au Canada. Le gouvernement du Canada est devenu responsable du site lorsque les propriétaires ont fait faillite. Il s'agit de l'un des sites contaminés les plus prioritaires du Canada, dont le passif environnemental comprend 237 000 tonnes de trioxyde de diarsenic stockées dans des chambres souterraines. L'assainissement du site de la mine Giant a commencé en juillet 2021. Le projet a pour objectif principal de protéger la santé et la sécurité de la population et l'environnement. Pour ce faire, il faut confiner et gérer à long terme la poussière de trioxyde de diarsenic, et procéder au traitement des eaux et au nettoyage du site en surface.





Les parties ont conclu les ententes suivantes le 13 août 2021 :



l'entente de protocole de processus de collaboration afin d'orienter la façon dont les parties communiqueront les informations et parviendront à une compréhension commune des faits et des enjeux pour que les ministres puissent obtenir un mandat de négocier des excuses et des indemnisations;



l'entente de coopération qui décrit la façon dont le bureau régional des Territoires du Nord-Ouest facilitera les discussions entre d'autres ministères fédéraux et la Yellowknives Dene First Nation dans le but de répondre à leurs priorités sociales;



l'entente sur les avantages pour la communauté concernant les avantages socio-économiques liés au projet d'assainissement de la mine Giant.

