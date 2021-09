La mise en marché de MYINFLA MC, un médicament repositionné, démontre les avantages qui peuvent être tirés d'un médicament établi adapté à une nouvelle indication.

MONTRÉAL, le 22 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Pendopharm, une division de Pharmascience Inc., est heureuse d'annoncer la mise en marché à travers le Canada de MYINFLA MC (comprimés de colchicine 0,5 mg à libération prolongée), un médicament d'ordonnance connu repositionné constituant une nouvelle option thérapeutique à la réduction des risques cardiovasculaires chez les patients atteints d'une coronaropathie préexistante. Ce traitement est désormais accessible à tous les professionnels de la santé.

MYINFLA MC est indiqué pour la réduction des événements athérothrombotiques, en appoint aux traitements standards, y compris les traitements par des médicaments abaissant le taux de C-LDL (cholestérol à lipoprotéines de basse densité) et par des antithrombotiques, chez les patients adultes qui ont une maladie coronarienne préexistante. Il est présenté sous une nouvelle forme de comprimé à libération prolongée, à dose réduite. Ce traitement a été développé et sera fabriqué au Canada, à l'usine de Pharmascience située à Candiac.

Rappelons qu'au Canada, la maladie cardiaque est un problème majeur de santé publique. Elle est la deuxième cause de décès et demeure l'une des principales causes d'hospitalisation[1]. Bien que la prévention et l'éducation demeurent des moyens efficaces pour aider à réduire l'impact de cette maladie sur les Canadiens, il est essentiel de proposer des options thérapeutiques supplémentaires. MYINFLA MC s'ajoute maintenant à ces options.

Un repositionnement de la colchicine

L'ingrédient actif de MYINFLA MC, la colchicine, est utilisé depuis des décennies comme traitement de la goutte avec des propriétés anti-inflammatoires reconnues.

« La mise en marché au Canada de MYINFLA MC marque une étape importante pour Pharmascience et pour le système de soins de santé canadien. En tirant parti du profil d'innocuité connu de la colchicine, MYINFLAMC ouvre la voie à une approche plus sécuritaire, plus rapide et plus rentable pour offrir de nouveaux traitements aux patients. », a déclaré David Goodman, Ph. D., président et chef de la direction de Pharmascience.

« Donner une seconde vie aux anciens médicaments pour répondre efficacement aux besoins médicaux actuels est une occasion rare d'accroître notre impact positif ici au Canada et partout dans le monde. En échappant aux coûts élevés de la commercialisation de nouveaux médicaments, nous pouvons, en tant qu'industrie, aider nos patients sans mettre en péril la durabilité de notre système de santé », soutient Dr Goodman. « De plus, la mise en marché du traitement repositionné MYNFLA MC est un projet qui correspond parfaitement à notre engagement de favoriser le progrès thérapeutique par un entrepreneuriat responsable ».

Pharmascience invite les professionnels de la santé, les chercheurs, les chefs de file de l'industrie pharmaceutique et les organismes gouvernementaux à continuer d'investir dans des projets de repositionnement des médicaments.

Approbation de MYINFLA MC par Santé Canada

Santé Canada a émis un avis de conformité approuvant MYINFLA MC en août 2021. Cette approbation repose principalement sur les résultats de l'étude COLCOT (Colchicine Cardiovascular Outcomes Trial) dirigée par le Dr Jean-Claude Tardif de l'Institut de Cardiologie de Montréal, en partenariat avec Pharmascience. Cette étude a démontré que MYINFLA MC réduit de façon considérable le risque d'un premier événement cardiovasculaire ischémique et le risque d'événements cardiovasculaires ischémiques totaux de respectivement 23 % et 34 % lorsqu'elle est ajoutée aux traitements standards chez les patients ayant subi un infarctus du myocarde (IM). Ces résultats ont été publiés dans le prestigieux New England Journal of Medicine (Tardif et al., N Engl J Med 2019; 381:2497-505).

À propos de Pharmascience Inc.

Fondée en 1983 par les pharmaciens Morris Goodman et Ted Wise, Pharmascience Inc. est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec, avec 1 400 employés dont le siège social est fièrement situé à Montréal. Pharmascience est une entreprise pharmaceutique privée qui possède de solides racines au Canada et une portée mondiale croissante dans plus de 50 pays. Au 56e rang parmi les 100 meilleurs investisseurs en recherche et développement au Canada, avec 38,5 millions de dollars investis en 2020, Pharmascience s'engage à promouvoir l'innovation abordable en matière de soins de santé.

Pour obtenir des renseignements sur les produits, veuillez communiquer avec l'équipe d'information médicale de Pharmascience au 1 888 550-6060.

MYINFLA MC est une marque de commerce de Pharmascience Inc.

