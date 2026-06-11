Un nouveau timbre sensibilise le public au besoin en dons de sang au Canada

Au pays, à peine 2 % des personnes admissibles se retroussent les manches pour faire un don.

OTTAWA, ON, le 11 juin 2026 /CNW/ - La demande de sang est constante et ne cesse d'augmenter. Chaque jour au pays, des gens ont besoin d'une transfusion pour une chirurgie, une blessure, ou le traitement d'un cancer ou d'autres maladies. Pourtant, à peine 2 % des Canadiennes et Canadiens admissibles se retroussent les manches.

©2026 Société canadienne des postes

Afin de souligner le rôle essentiel des personnes qui donnent du sang pour sauver des vies, Postes Canada a émis aujourd'hui un nouveau timbre à l'occasion de la Semaine nationale du don de sang et de la Journée mondiale du donneur de sang. Arborant un cœur stylisé avec en son centre une goutte de sang, le timbre vise à sensibiliser et à inciter les gens à donner pour la première fois ou à renouveler l'expérience.

Donner de l'espoir, sauver des vies

Il est fort probable que vous ou quelqu'un de votre entourage ayez un jour besoin de sang. Une chirurgie cardiaque peut nécessiter cinq dons. Une victime d'accident de la route peut en recevoir jusqu'à 50. Une personne atteinte de leucémie peut avoir besoin d'environ huit dons par semaine.

Donner du sang, c'est donner de l'espoir, sauver des vies et connaître le profond sentiment de solidarité que procure l'entraide. Un don de sang prend généralement moins de 15 minutes, et chaque goutte a le potentiel de toucher bien des cœurs : celui des personnes qui en bénéficient, mais aussi des personnes ayant donné, qui savent qu'elles ont posé un geste porteur de sens. C'est parce qu'un seul don, séparé en globules rouges, en plasma et en plaquettes, peut sauver jusqu'à trois vies.

Toutefois, même si environ la moitié de la population canadienne est admissible au don de sang, le nombre de personnes qui font un don n'est pas à la hauteur des besoins. Pour celles et ceux qui ont besoin d'une transfusion, il n'existe aucun substitut artificiel à ce fluide vital qui coule dans nos veines.

Pour en savoir plus, y compris sur la façon de faire un don, consultez le site de la Société canadienne du sang à sang.ca. Au Québec, visitez le site d'Héma-Québec à hemaquebec.ca.

Un motif qui évoque l'importance de chaque goutte

L'illustration sur le timbre présente un cœur avec une goutte de sang à l'intérieur. Les cercles concentriques qui y figurent symbolisent l'effet positif qu'un don peut avoir dans la vie des personnes qui le font et de celles qui le reçoivent. Conçu par Kristine Do et illustré par Peter Grundy, le motif exprime la nature altruiste et vitale du don de sang.

Imprimé par Lowe-Martin, l'émission comprend un carnet de six timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur ainsi qu'un pli Premier Jour officiel. Les deux sont en vente à postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays. Le pli Premier Jour officiel est oblitéré à Ottawa, où se trouve le siège social de la Société canadienne du sang.

Plus de ressources :

Dossier comprenant des images à haute résolution;

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MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes.

SOURCE Postes Canada

Renseignements : Relations avec les médias, 613-734-8888, [email protected]