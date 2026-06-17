Postes Canada célèbre des leaders autochtones du domaine des sports avec une cinquième émission annuelle de timbres

Bryan Trottier, Edward Lennie et le chef Wilton Littlechild reçoivent cet honneur pour leur excellence athlétique et

CALGARY, AB, le 17 juin 2026 /CNW/ - Postes Canada est fière de rendre hommage à ces athlètes primés et défenseurs des sports autochtones dont l'héritage va bien au-delà des victoires et des médailles.

Lancée à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, cette émission de trois timbres est la cinquième de cette série annuelle. Les timbres ont été dévoilés aujourd'hui à la bibliothèque centrale de Calgary en présence du chef Wilton Littlechild, de Hans Lennie, fils d'Edward Lennie, et (par message vidéo) de Bryan Trottier.

Postes Canada

Bryan Trottier

Bryan Trottier (né en 1956 à Val Marie, en Saskatchewan), six fois gagnant de la coupe StanleyMD et membre du Panthéon des sports canadiens, est considéré comme l'un des plus grands de l'histoire du hockey. Recruté par les New York IslandersMD en 1974, Bryan Trottier remporte cinq grands honneurs de la Ligue nationale de hockeyMD (LNH), y compris les titres de joueur le plus utile de la ligue et de joueur le plus utile des séries éliminatoires, et il détient encore les records de points et d'aides des Islanders. D'origine crie, métisse, chippewa et irlandaise, Bryan Trottier cofonde l'équipe de hockey Aboriginal Alumni et visite des communautés partout au Canada, offrant des ateliers et du mentorat aux jeunes.

Edward Lennie

Connu comme le père des Jeux du Nord, Charles Edward Inglangasak Lennie (1934-2020) consacre sa vie à la promotion et à la préservation des sports arctiques. Il aide à fonder les Jeux du Nord et réussit à faire présenter les sports arctiques aux premiers Jeux d'hiver de l'Arctique. Edward Lennie entraîne des athlètes dans huit épreuves traditionnelles, y compris le saut à genoux, le coup de pied double en hauteur et le bras de fer.

Chef Wilton Littlechild

Ancien député à la Chambre des communes et commissaire de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, Jacob Wilton « Willie » Littlechild, c.c. (né en 1944 à Hobbema [Maskwacis], en Alberta) aide à rédiger la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et la Déclaration américaine sur les droits des peuples autochtones, et à garantir l'inclusion des droits ancestraux et issus de traités dans la Constitution canadienne. Intronisé dans plusieurs temples de la renommée des sports, il aide à fonder la National Indian Athletic Association, les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord et les Jeux mondiaux des nations autochtones.

À propos de la série de timbres

Lancée en 2022, la série souligne les contributions de leaders inuit, métis et des Premières Nations modernes qui ont consacré leur vie à préserver leur culture et à améliorer la qualité de vie des peuples autochtones au Canada.

Les personnes honorées représentent les communautés des Premières Nations, métisses et inuit de différentes régions du pays et sont choisies en consultation avec l'Assemblée des Premières Nations, le Ralliement national des Métis et l'Inuit Tapiriit Kanatami.

À propos des timbres

Les timbres présentent des portraits des personnes honorées ainsi que des paysages et des images qui évoquent leur vie : le regard concentré de Bryan Trottier contraste avec une photo de lui soulevant fièrement la coupe StanleyMD, encadrée par un paysage des Prairies qui ancre le succès du hockeyeur dans ses racines saskatchewanaises; le portrait empreint de dignité d'Edward Lennie est accompagné d'une image de l'épreuve du coup de pied simple en hauteur, sur fond de paysage arctique majestueux, reflétant l'héritage et les traditions que M. Lennie a préservées; le chef Wilton Littlechild est représenté portant son incontournable chapeau de cowboy à côté d'images de jeunes athlètes sur fond de collines onduleuses de l'Alberta. Ce montage met en valeur sa terre natale et son influence sur les générations futures.

Les timbres sont conçus par Tétro et présentent des photographies de : Bruce Bennett | Getty Images et arrière-plan par Branimir Gjetvaj (Bryan Trottier); l'Inuvialuit Communications Society et la famille d'Edward Lennie avec arrière-plan par C Cormier | Shutterstock.com (Edward Lennie); et Cole Burston | Getty Images et arrière-plan par Vadim Gouida | Adobe Stock (chef Wilton Littlechild). Imprimée par Colour Innovations, l'émission comprend un carnet de six timbres PermanentsMC et trois plis Premier Jour officiels.

Les lieux d'oblitération sont Val Marie, en Saskatchewan (lieu de naissance de Bryan Trottier), Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest (où Edward Lennie a passé la plus grande partie de sa vie), et Maskwacis, en Alberta (lieu de naissance du chef Wilton Littlechild).

Les timbres et les articles de collection seront en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays dès le 19 juin 2026.

Pour les images des timbres et autres ressources :

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SOURCE Postes Canada

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