Avis aux médias : Postes Canada rend hommage à des leaders autochtones du monde du sport par un nouveau jeu de timbres

CALGARY, AB, le 15 juin 2026 /CNW/ - Postes Canada dévoilera sa cinquième émission annuelle sur les leaders autochtones le mercredi 17 juin, à la bibliothèque publique centrale de Calgary.

Lancée à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, cette émission célèbre trois athlètes primés et défenseurs des sports autochtones : Bryan Trottier, le chef Wilton Littlechild et Edward Lennie.

Date : Le mercredi 17 juin à 11 h; les portes ouvriront à 10 h 30

Lieu : Bibliothèque centrale de Calgary, 800 3 Street SE, Calgary (Alberta) T2G 2E7

Seront présents : le chef Wilton Littlechild, Hans Lennie, fils d'Edward Lennie, et (par message vidéo) Bryan Trottier

RSVP : Les médias qui souhaitent assister à cet événement privé doivent confirmer leur présence par courriel à [email protected].

Bénéficiaires d'une subvention Signature de la Fondation communautaire de Postes Canada de 2025

Nous soulignerons également la subvention Signature de 50 000 $ que la Fondation communautaire de Postes Canada a accordée au Temple de la renommée des sports du Canada en 2025 pour son projet de carrefour jeunesse. Ce projet a été lancé pour enrichir l'expérience éducative sur les héros autochtones du sport en offrant aux jeunes une plateforme bilingue interactive racontant les histoires des membres du Panthéon des sports autochtones.

SOURCE Postes Canada

Renseignements : Relations avec les médias de Postes Canada, 613-734-8888, [email protected]