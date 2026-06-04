Les timbres Lieux de la Fierté de 2026 honorent quatre autres endroits et moments marquants de l'histoire de la communauté 2ELGBTQIA+.

TORONTO, le 4 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion d'un événement en hommage à The 519, Postes Canada a dévoilé quatre nouveaux timbres Lieux de la Fierté, mettant en lumière des sites ardemment défendus par la communauté 2ELGBTQIA+ au Canada. Cette émission est la deuxième et dernière qui vient célébrer les pionnières et les pionniers de la communauté 2ELGBTQIA+ canadienne.

Postes Canada commémore l’histoire 2ELGBTQIA+ du pays avec une nouvelle émission de timbres Postes Canada commémore l’histoire 2ELGBTQIA+ du pays avec une nouvelle émission de timbres. Crédit photo : Andrew Williamson Photography

En soulignant des établissements historiques et des rassemblements et mouvements avant-gardistes qui ont inspiré les générations, ces timbres célèbrent l'histoire de certains lieux et événements légendaires au pays et leur effet transformateur sur la culture canadienne.

Les quatre nouveaux timbres rendent hommage aux lieux et événements suivants :

Le Little Sister's Book & Art Emporium, la célèbre librairie de Vancouver qui a mené une bataille juridique historique pour protéger les droits des personnes 2ELGBTQIA+ garantis par la Charte canadienne des droits et libertés .

. Metamorphosis, un festival de Saskatoon considéré comme la première célébration de la culture queer dans l'Ouest canadien.

The 519, carrefour communautaire célèbre au cœur du village queer historique de Toronto et premier centre communautaire de la ville de Toronto géré par et pour la communauté 2ELGBTQIA+.

The Turret, un lieu de rassemblement central de la vie sociale, politique et culturelle à Halifax de 1976 à 1982.

Les quatre timbres mettent en lumière ces endroits révolutionnaires, leurs origines et les leçons importantes qu'ils continuent de nous enseigner sur les luttes pour l'égalité et la liberté de toutes et tous.

Pour en savoir plus sur l'importance historique de chaque endroit et regarder nos vidéos, consultez notre magazine en ligne.

À propos des timbres

Les illustrations des timbres Lieux de la Fierté dépeignent chacune un tournant marquant dans l'histoire du mouvement pour les droits de la communauté 2ELGBTQIA+ au Canada.

L'an dernier, Postes Canada a émis le premier jeu de quatre timbres sur la Fierté, rendant hommage au Club Carousel à Calgary, au bar Truxx de Montréal, à la plage de Hanlan's Point à Toronto et au 3e rassemblement des Autochtones gais et lesbiennes d'Amérique du Nord à Beausejour, au Manitoba.

L'émission de cette année a été conçue par Kelly Small de Intents & Purposes Inc., illustrée par Tim Singleton et imprimée par Lowe-Martin. Elle comprend un carnet de huit timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur et quatre plis Premier Jour officiels oblitérés à Toronto (The 519), Saskatoon (Metamorphosis), Vancouver (Little Sister's) et Halifax (The Turret).

Les timbres et les articles de collection seront en vente sur postescanada.ca et dans certains comptoirs postaux partout au pays à partir du 5 juin.

Liens vers les images des timbres et d'autres ressources :

MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes.

SOURCE Postes Canada

Renseignements : Relations avec les médias, 613-734-8888, [email protected]