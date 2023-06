Le cinéaste de renommée mondiale Denys Arcand pousse le public à jeter un regard critique sur le monde depuis plus de 60 ans

MONTRÉAL , le 27 juin 2023 /CNW/ - Postes Canada a émis aujourd'hui un nouveau timbre en l'honneur du cinéaste canadien de renommée mondiale Denys Arcand, dont la carrière exceptionnelle s'étend sur plus de 60 ans. Reconnu pour sa curiosité intellectuelle, le célèbre Québécois a écrit et réalisé plus d'une vingtaine de films, d'émissions de télévision et de documentaires.

©2023 Société canadienne des postes (Groupe CNW/Postes Canada)

Denys Arcand cultive une passion pour la politique et l'histoire pendant ses études à l'Université de Montréal, où il coécrit et codirige son premier film, Seul ou avec d'autres en 1962. Un an plus tard, il devient documentariste pour l'Office national du film du Canada (ONF) et commence à se bâtir une réputation de cinéaste qui repousse les limites. Son premier long métrage documentaire, On est au coton (1970), sur l'industrie du textile au Québec, est tellement controversé que l'ONF attend six ans avant de le lancer.

Denys Arcand se tourne par la suite vers la fiction, genre lui offrant plus de liberté pour exprimer sa vision et provoquer le public, et qui finit par lui valoir les éloges de la critique.

En 1986, il connaît du succès au guichet avec Le déclin de l'empire américain. La comédie mordante sur les mœurs sexuelles récolte plusieurs honneurs, dont huit prix Génie. Il s'agit également de la première production canadienne à être mise en nomination pour l'Academy Award du meilleur film en langue étrangère.

Le cinéaste poursuit son ascension avec des films comme Jésus de Montréal (1989) et Les invasions barbares (2003), qui récolte un Academy Award du meilleur film en langue étrangère - le premier au Québec (et au Canada). Après plus de 60 ans dans l'industrie, Denys Arcand poursuit sa carrière de réalisateur.

Entre autres honneurs, Denys Arcand reçoit un Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle en 1995 et une étoile sur l'Allée des célébrités canadiennes en 2004. Il est également fait Compagnon de l'Ordre du Canada (2004) et Compagnon de l'Ordre des arts et des lettres du Québec (2015).

À propos du timbre

Le timbre présente une photographie en noir et blanc de Denys Arcand derrière la caméra prise par Bertrand Carrière lors du tournage du film Le déclin de l'empire américain en 1985.

Conçue par Paprika et imprimée par Lowe-Martin, l'émission comprend un carnet de six timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur et un pli Premier Jour officiel mettant en vedette des clichés d'Alexandre Isard et de Rick Eglinton. Le lieu d'oblitération est Deschambault, au Québec, où Arcand a passé son enfance.

Les timbres et les articles de collection sont en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays.

Pour accéder aux images du timbre et à d'autres produits, à notre magazine En détail ainsi qu'à d'autres ressources :

MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes.

SOURCE Postes Canada

Renseignements: Relations avec les médias, 613 734-8888, [email protected]