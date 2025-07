Le vote administré par le CCRI survient alors que l'incertitude liée au mouvement de grève a accru les pertes financières à près de 10 millions de dollars par jour en juin.

OTTAWA, ON, le 16 juill. 2025 /CNW/ - À compter de 7 h (HAE) le 21 juillet 2025, jusqu'à 17 h HAE le 1er août 2025, le personnel de Postes Canada représenté par le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), soit plus de 53 000 personnes, aura l'occasion de voter sur les offres finales de la Société pour les conventions collectives.

Plus tôt aujourd'hui, le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) a remis aux parties un avis de vote. Le CCRI est un tribunal administratif indépendant qui administrera le vote confidentiel. Les membres du personnel pourront voter en privé - en ligne ou par téléphone.

Le vote sera ouvert à tout le personnel des unités de négociation urbaine et des FFRS (factrices et facteurs ruraux et suburbains). Les membres de chaque unité voteront sur leur offre respective. Si une majorité accepte l'offre présentée, celle-ci deviendra la nouvelle convention collective de cette unité, ce qui mettra fin à cette ronde de négociations prolongée.

Le Code canadien du travail permet à la ministre de l'Emploi et des Familles d'ordonner la tenue d'un vote par le personnel, lorsqu'elle estime que cela est dans l'intérêt public. Après 19 mois de négociations, quatre offres globales, de la médiation et une Commission d'enquête sur les relations de travail, Postes Canada et le STTP sont demeurés dans une impasse importante depuis décembre 2024.

Ce sur quoi le personnel votera

Les membres des unités de négociation urbaine et des FFRS voteront sur leurs meilleures offres finales respectives que Postes Canada a présentées le 28 mai 2025.

La Société a présenté des offres qui reflètent les réalités actuelles de l'entreprise tout en protégeant ce qui est le plus important pour le personnel. Elles prévoient également les changements nécessaires pour commencer à rétablir le secteur d'activité Colis de l'entreprise. Les offres complètes sont présentées sur le site postescanada.ca/offres et comprennent ce qui suit :

Des augmentations salariales de 6 % la première année; de 3 % la deuxième année; de 2 % la troisième année et de 2 % la quatrième année (augmentation composée de 13,59 %).

Une prime à la signature (1 000 $ pour le personnel à temps plein; 500 $ pour les autres).

Le maintien de leur régime de retraite à prestations déterminées et leur sécurité d'emploi, la meilleure de l'industrie.

La création de nouveaux postes à temps partiel offrant des heures prévisibles et des avantages, qui aideraient l'entreprise à assurer la livraison des colis la fin de semaine et à optimiser la livraison pendant la semaine.

Des changements progressifs au modèle de livraison pour mieux refléter les volumes, éviter toute surcharge et offrir un meilleur service.

Le vote survient alors que le coût de l'incertitude découlant de la grève s'accroît de façon fulgurante.

Le 23 mai 2025, le STTP a relancé son mouvement de grève en annonçant l'interdiction de travailler des heures supplémentaires, ce qui a ravivé l'incertitude pour la clientèle et la population qui se remettent encore de la grève nationale de novembre et décembre 2024. Afin d'assurer la continuité des services tout en cherchant une résolution des négociations, Postes Canada a maintenu un effectif complet à l'échelle du pays.

Étant donné l'incertitude à Postes Canada, la clientèle fait appel à d'autres entreprises de livraison, ce qui entraîne une baisse importante des volumes de colis et une hausse considérable des pertes financières. En juin, les pertes d'exploitation de Postes Canada sont passées à environ 10 millions de dollars par jour, soit plus du double de la moyenne quotidienne des pertes en juin 2024. Ces pertes records sont indéniablement insoutenables, surtout si l'incertitude persiste.

Pourquoi Postes Canada doit changer

Avant cette ronde de négociations, Postes Canada faisait déjà face à des défis financiers importants et croissants. Depuis 2018, la Société a enregistré des pertes avant impôt de plus de 3,8 milliards de dollars. Et en 2024, elle a fait état d'une perte d'exploitation de près de 1,3 milliard de dollars.

En mai, le rapport final de la Commission d'enquête sur les relations de travail a conclu ce qui suit : « Postes Canada est confrontée à une crise existentielle : elle est insolvable ou en faillite. » (p. 12) et « Le monde a changé et Postes Canada et le STTP doivent évoluer et s'adapter. Les modifications ponctuelles au statu quo ne sont plus une option. » (p. 28).

Postes Canada propose des changements importants à son modèle de livraison. Ces changements l'aideront à faire croître son secteur Colis et ainsi, à répondre aux besoins en évolution des entreprises et de la population canadiennes, à protéger les emplois et à préserver un service national essentiel.

SOURCE Postes Canada

Renseignements : Relations avec les médias, 613-734-8888, [email protected]