Des milliers de personnes sont internées de force et privées de leurs libertés civiles pendant les deux guerres mondiales

OTTAWA, ON, le 17 juill. 2025 /CNW/ - Postes Canada a dévoilé aujourd'hui un nouveau timbre qui explore l'histoire de l'internement civil au Canada.

Pendant les deux guerres mondiales, le gouvernement organise des opérations d'internement civil à grande échelle, au cours desquelles des milliers de personnes sont internées injustement dans des camps partout au pays. Des dizaines de milliers d'autres voient leurs libertés limitées au nom de la sécurité nationale. Certaines de ces mesures sont maintenues en temps de paix.

Postes Canada espère que ce timbre, qui nous rappelle notre responsabilité d'apprendre du passé, sensibilisera la population à ce pan de l'histoire et à la résilience des personnes et des communautés dont la vie a été profondément secouée par ce déplacement et cette séquestration forcés, et cette souffrance.

Première Guerre mondiale

Au cours du premier mois de la Première Guerre mondiale, le gouvernement fédéral adopte la Loi sur les mesures de guerre, qui donne au Cabinet des pouvoirs énormes, dont celui de suspendre les libertés civiles, comme le droit à un procès équitable avant la détention.

Plus de 8 500 hommes sont détenus dans des camps d'internement et des centres de réception partout au Canada pendant cette période. Ils viennent notamment :

de l'Empire austro-hongrois, dont plus de 5 000 Ukrainiens, mais aussi des Croates, des Tchèques, des Hongrois, des Juifs, des Polonais, des Roumains, des Serbes, des Slovaques et des Slovènes;

de l'Empire ottoman, dont des Arméniens et des Turcs;

de l'Empire allemand;

de la Bulgarie.

Aussi, plus de 200 femmes et enfants se joignent volontairement aux hommes de leur famille qui se font interner. Des gens sans abri ou sans emploi, des personnes invoquant leur objection de conscience et des membres de groupes politiques proscrits (principalement des socialistes) sont également détenus dans des camps.

Ces civiles et civils vivent dans des conditions austères, parfois très dures, et on les met parfois aux travaux forcés. Plus de 100 meurent, les maladies, les blessures et le suicide étant en cause, alors que d'autres se font abattre en tentant de s'évader. Plusieurs de ces personnes sont enterrées dans des tombes anonymes.

De plus, 80 000 personnes, principalement ukrainiennes, mais aussi des Canadiens et Canadiennes dont les parents viennent d'un pays en guerre contre le Canada, sont tenues de s'inscrire en tant que « sujets d'un pays ennemi ». À ce titre, elles doivent se présenter régulièrement aux autorités et nombre de leurs droits sont limités.

Seconde Guerre mondiale

La Loi sur les mesures de guerre est de nouveau invoquée une semaine avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Elle donne au gouvernement le pouvoir de détenir toute personne jugée comme constituant une menace pour le public ou l'État.

Jusqu'à 24 000 personnes, dont des Canadiennes et Canadiens d'origine allemande, italienne et japonaise, sont internées dans des camps partout au pays, qui abritent parfois des soldats ennemis. Des personnes réfugiées juives de l'Allemagne et de l'Autriche, des socialistes, des gens invoquant leur objection de conscience et d'autres subversifs sont également détenus.

Comme pendant la Première Guerre mondiale, bien des civils et civiles doivent s'inscrire auprès du gouvernement. Plus de 20 000 personnes d'origine japonaise, qui détiennent pour la plupart la citoyenneté canadienne, sont forcées de quitter leur domicile sur la côte ouest. Leurs biens sont confisqués et plus tard vendus par le gouvernement.

Bien que la Loi sur les mesures de guerre demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1945, les restrictions juridiques imposées à ces personnes canadiennes d'origine japonaise ne sont levées qu'en avril 1949.

À propos du timbre

Le timbre présente un texte bilingue à la verticale, en rouge sur fond gris, traversé de fil barbelé. L'idée est d'évoquer l'obscurité et la peur qui régnaient dans les camps d'internement au Canada. La vignette a été conçue par Underline Studio et imprimée par Colour Innovations. L'émission comprend un carnet de six timbres PermanentsMC et un pli Premier Jour officiel. Le lieu d'oblitération est Petawawa, en Ontario, où un camp d'internement est établi pendant les deux guerres mondiales.

Le timbre et les articles de collection sont en vente sur le site postescanada.ca et dans certains comptoirs postaux au pays.

