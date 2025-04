Les fonds recueillis par la Fondation communautaire de Postes Canada sont entièrement versés à des écoles, œuvres de bienfaisance et organismes communautaires partout au pays.

OTTAWA, ON, le 30 avril 2025 /CNW/ - Postes Canada a émis un nouveau timbre dans le cadre de la campagne de financement annuelle de la Fondation communautaire, qui soutient des programmes destinés aux enfants et aux jeunes du pays.

La vignette est ornée d'une illustration de girafes qui prennent soin de leurs petits, soulignant ainsi l'importance de donner à chaque enfant la possibilité de s'épanouir dans un environnement positif et enrichissant.

Timbre de la Fondation communautaire (Groupe CNW/Postes Canada)

La Fondation communautaire accorde des subventions à des organismes sans but lucratif locaux et nationaux qui proposent des programmes venant en aide aux enfants et aux jeunes. Depuis 2012, elle a versé 14,8 millions de dollars à plus de 1 300 projets communautaires dans chaque province et territoire.

Les subventions sont financées par les dons de la clientèle dans les bureaux de poste, les contributions du personnel et une partie du produit de la vente du timbre et de la carte postale. Chaque dollar amassé fournit des subventions aux écoles, aux œuvres de bienfaisance et aux organismes communautaires qui améliorent la vie des enfants et des jeunes de 21 ans ou moins.

À propos du timbre

Conçu par Paprika et illustré par Anne-Julie Dudemaine, le timbre de la Fondation communautaire de 2025 présente une typographie ludique créée spécialement pour l'émission. Le motif a été choisi par le personnel de Postes Canada et représente l'insouciance et la joie dont l'enfance devrait être remplie.

Le timbre, le pli Premier Jour officiel oblitéré à Ottawa et la carte postale port payé sont en vente dans les bureaux de poste et sur le site postescanada.ca/magasiner. Le dollar de plus déboursé à l'achat du carnet de 10 timbres et les 10 cents supplémentaires provenant de la vente de chaque pli Premier Jour officiel et carte postale sont directement remis à la Fondation.

À propos de la Fondation

Organisme de bienfaisance enregistré, la Fondation communautaire de Postes Canada a pour mission d'améliorer la vie des enfants et des jeunes. Grâce à son approche communautaire, elle joue un rôle essentiel dans la réalisation de notre raison d'être, soit celle d'être porteurs d'un Canada plus fort. L'appui de projets venant en aide aux enfants et aux jeunes contribue à renforcer les collectivités au profit de toute la population.

Pour faire un don, achetez un carnet de timbres à votre bureau de poste ou visitez postescanada.ca/communautaire.

