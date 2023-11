La fête annuelle des Lumières est célébrée partout dans le monde.

VANCOUVER, BC, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Postes Canada a émis un nouveau timbre pour souligner l'arrivée de Diwali, l'une des fêtes les plus importantes, les plus populaires et les plus célébrées en Inde. Observée par les adeptes de l'hindouisme, du bouddhisme, du jaïnisme et du sikhisme, entre autres, au Canada et ailleurs dans le monde, Diwali symbolise le triomphe de la lumière sur les ténèbres et du bien sur le mal.

Un timbre pour souligner l’arrivée de Diwali (Groupe CNW/Postes Canada)

Pour l'occasion, de petites lampes à huile en terre cuite, ou diyas, sont souvent allumées en rangées dans les maisons et les temples, ou déposées sur les rivières, et on illumine le ciel de feux d'artifice pour célébrer la santé, la prospérité, le savoir et la paix. Des rangolis aux formes géométriques colorées décorent les entrées des maisons, les salons et les cours, tandis que de magnifiques guirlandes, ou toranas, ornent les entrées et les façades des maisons et des temples.

Cette année, la célébration de cinq jours commence le 12 novembre. Il s'agit de la cinquième émission de timbre que Postes Canada consacre à Diwali; les quatre premières ont été produites en 2017, 2020, 2021 et 2022.

À propos de l'émission de timbre

Conçu par Kristine Do et illustré par Rena Chen, le motif du timbre de cette année s'inspire des toranas qu'on voit partout pendant les célébrations de Diwali. La forme des toranas varie, mais ce timbre est orné de deux éléments traditionnels : les œillets d'Inde et les feuilles de manguier. Dans les quatre coins du timbre se trouvent des diyas. Le timbre est oblitéré à Vancouver. Imprimée par Colour Innovations, l'émission comprend un carnet de six timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur et un pli Premier Jour officiel.

Le timbre et les articles de collection sont en vente maintenant dans les bureaux de poste partout au Canada et à postescanada.ca.

Pour obtenir des images et plus de renseignements sur l'émission de timbre :

Dossier externe avec images à haute résolution

Plateformes de médias sociaux - Facebook, Instagram et LinkedIn

MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes

SOURCE Postes Canada

Renseignements: Relations avec les médias, 613 734-8888, [email protected]