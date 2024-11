Environ 300 000 Canadiens souffrent actuellement d'une MII, et ce nombre devrait atteindre 470 000 d'ici 20351.

TORONTO, le 4 nov. 2024 /CNW/ - Takeda Canada Inc. (« Takeda ») présente de nouvelles données qui soulignent les répercussions des maladies inflammatoires de l'intestin (MII) sur les Canadiens. Ces données mettent en lumière les effets néfastes des MII sur la vie quotidienne, les difficultés liées à l'accès en temps opportun à des soins et à des traitements et les besoins non comblés des personnes atteintes de MII en matière de soutien en santé mentale.

Le sondage « 300 000 raisons » de Takeda [« le sondage »], réalisé par le groupe Léger, chef de file en matière de recherche marketing en Amérique du Nord, entre le 21 et le 28 août 2024, a été mené auprès de 251 Canadiens, dont 130 personnes aux prises avec une MII et 121 aidants d'une personne atteinte de MII2.

Ce sondage, qui s'inscrit dans le cadre de la campagne « 300 000 raisons » de Takeda, vise à souligner l'urgence de s'attaquer aux défis auxquels les personnes atteintes de MII sont confrontées au Canada et d'améliorer la qualité des soins au pays. Ses résultats mettent l'accent sur les effets souvent négligés de ces maladies sur la santé mentale, et leurs conséquences sur divers aspects de la vie des patients2.

Selon les résultats du sondage, deux tiers (63 %) des Canadiens vivant avec une MII ont présenté des troubles de santé mentale causés par leur maladie, et la moitié (51 %) a signalé des sentiments d'anxiété. Sept répondants sur 10 (67 %) ont déclaré que leur MII limitait leurs relations intimes et avaient un impact sur leurs relations avec les membres de leur famille ou leurs amis et leur capacité à participer à des activités, et 90 pour cent d'entre eux ont signalé des répercussions comme de l'absentéisme ou une baisse de productivité dans leurs études ou au travail2.

« Lors de ma dernière poussée, j'ai commencé à ressentir le plein effet de cette maladie sur ma santé mentale. J'ai perdu mon emploi, je me suis sentie isolée, les traitements ont échoué et il y a eu des répercussions sur ma famille. Ça devenait trop difficile », mentionne Carla Bertelli, une patiente atteinte d'une MII à Calgary, en Alberta. Lorsque j'ai fait part de mes préoccupations à mon médecin, il ne m'a fourni aucune aide ni ressource. Il n'était pas équipé pour traiter la personne dans son ensemble. »

Le sondage a également révélé que 3 Canadiens sur 4 considèrent que le soutien offert aux personnes atteintes de MII en matière de santé mentale est insuffisant. Neuf patients atteints d'une MII sur 10 ont affirmé que le soutien en santé mentale devrait faire partie intégrante de la planification du traitement de la MII2.

« Nous savons que pour de nombreux patients aux prises avec une maladie chronique comme les MII, il existe un lien entre la santé mentale, les symptômes, la qualité de vie et les résultats thérapeutiques globaux, explique la docteure Yvette Leung, professeure de clinique agrégée, Division de gastroentérologie, Département de médecine de l'Université de la Colombie-Britannique. Le fait d'investir dans une approche de soins intégrés nous aidera à aborder toutes les facettes des soins aux patients, qu'il s'agisse de former les médecins et infirmières afin qu'ils décèlent les symptômes plus tôt, de disposer d'options thérapeutiques robustes permettant de personnaliser les soins et d'offrir des choix aux patients, ou de répondre au besoin réel de soutien psychologique associé aux maladies chroniques comme la MII. »

Le sondage « 300 000 raisons » : Survol des principaux défis en matière de soins des MII au Canada souligne également les répercussions d'autres enjeux liés aux MII au Canada, dont un retard dans l'établissement du diagnostic et dans l'accès aux soins2.

Autres points soulevés :

3 Canadiens sur 4 (77 %) ont dit avoir éprouvé des difficultés à obtenir des soins médicaux adéquats en temps opportun 2 .

. 7 patients sur 10 ont déclaré avoir dû essayer plusieurs médicaments avant d'en trouver un qui soit efficace 2 .

. 81 % des Canadiens ont affirmé subir des effets négatifs de ces défis sur leur santé, comme l'aggravation de leurs symptômes et le cumul de problèmes médicaux2.

« Chez Takeda, nous croyons qu'une approche holistique des soins est essentielle pour garantir que les patients ont accès aux soins dont ils ont besoin, incluant un soutien en santé mentale, déclare Vatro Mateljic, directeur général de Takeda au Canada. Alors que la prévalence des MII augmentera au cours de prochaines décennies au Canada, nous espérons que le fait de mettre en lumière des défis nous aidera à façonner et à améliorer la prise en charge des MII à l'avenir pour répondre aux besoins des patients canadiens. »

Pour en savoir plus sur les résultats du sondage et sur l'importance de la santé mentale dans les MII, cliquez sur le lien suivant : https://takeda.info/3YO6Z3K

À propos des maladies inflammatoires de l'intestin (MII)

La MII, une maladie chronique complexe et imprévisible, désigne l'inflammation de l'intestin grêle ou du gros intestin (côlon). Les deux formes les plus courantes de MII sont la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse3. Les symptômes de la MII peuvent comprendre des douleurs et des crampes abdominales, de la fatigue, des nausées et des vomissements, une perte de poids inattendue, la diarrhée et des saignements rectaux4. Les MII peuvent toucher des personnes de tous les âges, mais le plus souvent, le diagnostic est posé entre l'âge de 15 et de 40 ans4. Il est important que les patients consultent leur médecin et se renseignent sur leur MII et toutes les options thérapeutiques qui sont offertes.

À propos de Takeda Canada Inc.

Takeda Canada Inc. est la filiale canadienne de Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK), un chef de file mondial dans le secteur biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et spécialisé en recherche et développement, dont le siège social est au Japon. Nous sommes déterminés à découvrir et à offrir des traitements susceptibles de transformer la vie des patients. Nous sommes guidés par notre engagement envers les patients, nos employés et la planète. Takeda concentre ses efforts de recherche et développement dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, les maladies génétiques et hématologiques rares, les neurosciences et la gastroentérologie. Nous effectuons aussi des investissements ciblés pour la recherche et le développement dans les traitements dérivés du plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments novateurs qui contribuent à faire la différence dans la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en tirant profit de notre moteur de recherche et développement collaboratif et de nos capacités pour créer une solide gamme de produits combinant plusieurs modalités de traitement. Nos employés sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays et régions. Pour de plus amples renseignements, visitez : https://www.takeda.com/fr-ca/.

TAKEDAMD et le logo TAKEDAMD sont des marques déposées de Takeda Pharmaceutical Company Limited, utilisées sous licence.

