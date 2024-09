MONTRÉAL, le 25 sept. 2024 /CNW/ - Les vacances tout compris sont un choix populaire au Québec en raison de leur prix forfaitaire, et le plus grand voyagiste canadien, Sunwing, propose des voyages tropicaux d'une valeur incomparable.

Un nouveau sondage mené par Vacances Sunwing a permis d'établir que les intentions de voyage demeurent élevées au Québec, malgré un contexte économique inflationniste. Les chiffres révèlent que 60 % de la population québécoise souhaite voyager à l'extérieur du pays l'an prochain, et que, de ce nombre, 54 % envisage un forfait vacances tout compris.

Un nouveau sondage révèle que les intentions de voyage demeurent fortes au Québec, et que les voyageurs futés utilisent différentes astuces pour économiser et modifient leurs habitudes d’achat pour faire de leurs vacances de rêve une réalité. (Groupe CNW/Vacances Sunwing)

Si la plus grande préoccupation pour la vaste majorité des Québécois (89 %) est la hausse du prix des voyages en raison de l'inflation, il n'en reste pas moins que, parmi les personnes intéressées à voyager hors du Canada, 86 % mentionnent que leur budget est similaire ou supérieur à l'an dernier, alors que seulement 14 % indiquent que leur budget de voyage a diminué.

Les Québécois adopteraient plutôt une approche réfléchie face aux voyages, en utilisant diverses stratégies pour économiser. Les techniques financières et de budgétisation suivantes sont d'ailleurs parmi les plus populaires : réserver en basse saison (55 %), réserver des hébergements abordables (43 %), prévoir un fonds de vacances (42 %) et rechercher des aubaines sur les vacances tout compris, dont le prix, payé d'avance, couvre l'ensemble de leur séjour (39 %).

« Les Québécois sont futés lorsque vient le temps de dépenser. Ils cherchent à en obtenir plus pour leur argent et, comme ce sondage le confirme, le voyage n'y fait pas exception. » selon Lyne Chayer, vice-présidente du Groupe de Vacances Sunwing, Québec. « Malgré l'économie actuelle, passer du temps de qualité en vacances demeure une priorité pour les clients du Québec et leurs familles, qui sont prêts à faire des compromis pour transformer leurs vacances de rêve en réalité, tout en priorisant les voyagistes offrant un excellent rapport qualité-prix et des options de voyages abordables. Chez Vacances Sunwing, nous sommes fiers de rendre les voyages au soleil plus accessibles en offrant notamment des tarifs préférentiels chez des partenaires hôteliers, des incitatifs de réservation et des avantages exclusifs, et ce, sans frais cachés, afin d'offrir une expérience client exceptionnelle à un prix imbattable. »

Voici d'autres résultats du sondage :

Les Québécois accordent énormément d'importance à la valeur de leurs achats, et 84 % d'entre eux cherchent à éviter de surpayer leurs vacances (en comparaison à la moyenne nationale de 78 %);

Les voyageurs du Québec qui souhaitent épargner pour leurs prochaines vacances sont prêts à faire des petits sacrifices dans leur mode de vie pour y parvenir, comme cuisiner plus souvent à la maison (86 %), réduire les achats non essentiels (83 %) et diminuer leurs sorties au restaurant (79 %);

Les avantages principaux qui les motiveraient à réserver des vacances tout compris sont : les bagages enregistrés gratuitement (la principale motivation pour 19 % des répondants québécois), la possibilité de réserver des ajouts, comme les excursions, à prix réduit (18 %) et les surclassements de chambre gratuits (16 %).

Méthodologie du sondage

Ces résultats sont tirés d'une étude menée en ligne par Vacances Sunwing entre les 9 et 13 août 2024 auprès d'un échantillon représentatif de 1 512 Canadiens, membres du Forum Angus Reid. Le sondage était accessible en français et en anglais. Pour fins de comparaison seulement, un échantillon de cette taille présenterait une marge d'erreur de +/- 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur de vacances avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter Sunwing.ca/fr.

SOURCE Vacances Sunwing

Pour plus de détails : Lyne Chayer, Vice-présidente, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]; Victoria Bakos, Directrice des relations publiques et des communications, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]