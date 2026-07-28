Un nouveau sondage révèle que les Canadiens sous-estiment l'hépatite B chronique et son lien avec le cancer du foie

Près de 9 Canadiens sur 10 ont peu ou pas de connaissances sur l'hépatite B chronique

Seulement 31 % des personnes interrogées associent l'hépatite B chronique à un risque de cancer élevé, ce qui révèle un écart important entre la perception et la réalité

À peine 14 % déclarent avoir subi un test de dépistage de l'hépatite B chronique, alors que celle-ci est à l'origine de 56 %2 des cas de cancer du foie et touche plus de 262 000 personnes au Canada3

MISSISSAUGA, ON, le 28 juill. 2026 /CNW/ -- GSK plc (LSE: GSK) (NYSE: GSK) a publié aujourd'hui les résultats d'un nouveau sondage mondial à l'occasion de la Journée mondiale contre l'hépatite. Ce sondage mondial, financé et commandé par GSK, a révélé d'importantes lacunes en matière de sensibilisation du public à l'hépatite B chronique au Canada, de nombreux adultes sous-estimant le rôle de l'hépatite B chronique dans le cancer du foie1.

La Journée mondiale contre l'hépatite est célébrée chaque année le 28 juillet pour sensibiliser le public à l'hépatite et encourager l'action et la mobilisation. Au Canada, 1 061 adultes âgés de 18 à 54 ans et plus ont participé à ce sondage en ligne mondial mené par Ipsos auprès d'environ 5 000 personnes basées au Japon, à Taïwan, en Chine, en Allemagne et au Canada.

L'hépatite B chronique, une infection virale à long terme, touche 262 000 personnes au Canada3. Elle passe souvent inaperçue pendant des années, car de nombreuses personnes ne présentent que peu ou pas de symptômes, mais avec le temps, elle peut entraîner de graves lésions hépatiques, notamment une cirrhose et un cancer du foie4. La vaccination peut aider à prévenir l'hépatite B4, et une meilleure connaissance de ses risques pour la santé à long terme peut favoriser un diagnostic plus précoce, un dépistage et une surveillance continue.

Les résultats du sondage soulignent la nécessité d'améliorer l'éducation en santé publique sur l'hépatite B chronique, car le manque de connaissance et les idées fausses concernant le risque de cancer continuent d'entraver le dépistage et la détection précoce1.

La compréhension du grand public concernant l'hépatite B chronique au Canada reste extrêmement faible.

Seuls 31 % des Canadiens considèrent l'hépatite B chronique comme étant associée à un risque élevé de cancer (un pourcentage nettement inférieur à celui des Canadiens associant le cancer à la consommation régulière d'alcool ou à l'obésité), tandis que près de 9 sur 10 déclarent ne pas connaître ou ne savoir que très peu de choses sur l'hépatite B chronique, qui est la principale cause de cancer du foie5, étant à l'origine de 56 % de tous les cas de cancer du foie dans le monde2.

Le manque de sensibilisation à l'hépatite B chronique s'étend aux risques personnels et au dépistage.

De nombreux Canadiens ne possèdent pas les connaissances de base sur l'hépatite B chronique et ses risques à long terme pour la santé : 11 % affirment n'avoir jamais entendu parler du virus et seulement 8 % des personnes interrogées estiment qu'elles sont susceptibles de contracter une hépatite B chronique. De plus, 45 % des adultes canadiens admettent n'avoir jamais subi de test de dépistage de l'hépatite B, soit parce qu'ils n'y ont pas songé, soit parce qu'ils ne se considèrent pas à risque. Parmi les personnes à risque accru, près de la moitié des personnes interrogées déclarent ne pas avoir l'intention de se faire dépister, ce qui suggère qu'un risque plus élevé ne suffit pas à lui seul à inciter à agir, et que la stigmatisation et les idées fausses peuvent dissuader les gens de se faire dépister et de se faire soigner.

La connaissance des options de prévention et de protection est également limitée.

Les idées fausses concernant la prévention et les soins sont très répandues : 55 % des Canadiens pensent à tort qu'il n'existe aucun traitement contre l'hépatite B chronique et environ 3 personnes sur 4 ne savent pas que la vaccination peut les protéger contre cette affection.

Les faits saillants vont dans le sens des Lignes directrices canadiennes mises à jour pour la prise en charge de l'hépatite B chronique, qui mettent l'accent sur le dépistage universel, la vaccination universelle des nourrissons dans toutes les provinces et tous les territoires, et les recommandations de traitement élargies6. Ainsi, un plus grand nombre de personnes vivant avec une hépatite B chronique pourraient être envisagées pour un traitement. Les personnes atteintes d'hépatite B chronique pourraient souhaiter discuter avec leur professionnel de la santé de ce que ces changements pourraient signifier pour leur propre prise en charge.

« Ces données soulignent une réalité simple : les gens ne demandent pas à passer un test de dépistage de l'hépatite B lorsqu'ils ne savent pas qu'ils sont à risque. La plupart des Canadiens partent du principe que si un test est important, il leur sera proposé dans le cadre de leurs soins de santé de routine. Or, trop souvent, ce n'est pas le cas. En cette Journée mondiale contre l'hépatite, le thème est : « Brisons les barrières! » Cela signifie qu'il faut éliminer les obstacles qui font que certaines personnes ne reçoivent pas de diagnostic pendant des années et mettre en place des politiques pour offrir un dépistage unique de l'hépatite B à tous les adultes et la vaccination contre l'hépatite B à tous les nourrissons afin que les personnes soient dépistées assez tôt, orientées vers des soins et protégées contre les conséquences graves de l'hépatite B chronique, y compris le cancer du foie », a déclaré Jennifer van Gennip, directrice générale d'Action Hépatites Canada.

« Le sondage révèle un décalage inquiétant : l'hépatite B chronique comporte de graves risques pour la santé à long terme, mais de nombreux Canadiens ne la considèrent pas comme un sujet de préoccupation. La sensibilisation, la compréhension et l'éducation sont essentielles. Les discussions éclairées en cabinet médical constituent souvent le point de départ du dépistage, du suivi et des soins continus. Nous avons besoin d'informations claires et accessibles, et d'un dialogue plus éclairé dans les cliniques et au sein des communautés pour que les Canadiens puissent mieux comprendre leur risque et collaborer avec leurs équipes de soins de santé pour préserver la santé de leur foie », a ajouté la Dre Michelle Horn, directrice médicale nationale chez GSK Canada

L'Organisation mondiale de la santé s'est fixé pour objectif d'éliminer l'hépatite virale en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030, et les pays membres de l'OMS et des Nations unies, dont le Canada, se sont engagés à prendre des mesures pour contribuer à la réalisation de cet objectif4.

À propos de l'hépatite B chronique

L'hépatite B est une infection virale qui peut causer des maladies hépatiques aiguës et chroniques. L'hépatite B chronique survient lorsque le système immunitaire est incapable d'éliminer le virus, ce qui entraîne une infection de longue durée, laquelle touche plus de 240 millions de personnes dans le monde3, dont 262 000 au Canada3. La maladie cause environ 1,1 million de décès chaque année3 et est à l'origine d'environ 56 % des cas de cancer du foie dans le monde2.

À propos du sondage mondial sur l'hépatite B chronique de 2026

Le sondage mondial sur l'hépatite B chronique est un sondage quantitatif en ligne menée auprès d'environ 5 000 adultes âgés de 18 à 54 ans et plus et originaires du Japon (978), de Taïwan (961), de Chine (1 000), d'Allemagne (1 059) et du Canada (1 061). Le sondage, commandité et financé par GSK, comprenait 11 questions portant sur la sensibilisation à l'hépatite B chronique, la perception du risque de cancer, le comportement en matière de dépistage et les sources d'information sur la santé jugées fiables1. Les résultats du sondage sont présentés sous forme de données agrégées et visent à éclairer les efforts de sensibilisation à la maladie et d'éducation en matière de santé publique.

À propos de GSK

GSK est une société biopharmaceutique mondiale qui a pour ambition et raison d'être de réunir science, technologie et talent, car ensemble, on peut prendre une longueur d'avance sur la maladie. Pour en savoir plus, consultez le site www.gsk.ca.

Mise en garde concernant les énoncés prévisionnels

GSK met en garde les investisseurs que tout énoncé prévisionnel ou toute prévision de GSK, y compris ce qui a été dit dans la présente annonce, sont soumis à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux projetés. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux décrits dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel de GSK sur le formulaire 20-F de 2025 et les résultats du T1 de 2026 de GSK.

Références 1 [Sondage mondial 2026 sur la sensibilisation à l'hépatite B chronique, données non publiées.] 2 Hao X, et al. Hepatocellular carcinoma risk scores from modeling to real clinical practice in areas highly endemic for hepatitis b infection. J Clin Transl Hepatol. 2023;11(7):1508-1519. doi :10.14218/JCTH.2023.00087 3 Agence de la santé publique du Canada. Les progrès du Canada vers l'élimination de l'hépatite virale en tant que problème de santé publique. (juillet 2024) Ottawa, Canada. Disponible à l'adresse https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/progres-vers-elimination-hepatite-virale-menace-2021.html 4 Organisation mondiale de la Santé. Global hepatitis report 2026. Disponible au : https://www.who.int/publications/i/item/9789240122383 (en anglais uniquement). Dernière consultation Juin 2026 5 Tran S, Zou B, Kam L, et al. Updates in characteristics and survival rates of hepatocellular carcinoma in a nationwide cohort of real-world us patients, 2003-2021. J Hepatocell Carcinoma. 2023;10:2147-2158. doi:10.2147/JHC.S420603 6 Prise en charge de l'hépatite B chronique : mise à jour des lignes directrices 2025 sur le VHB. https://hepatology.ca/fr/2025/06/18/the-management-of-chronic-hepatitis-b-2025-guidelines-update/

SOURCE GlaxoSmithKline Inc.

Demandes de renseignements des médias auprès de GSK : 1-855-593-6274