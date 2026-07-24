Une seringue préremplie offre aux professionnels de la santé une option d'administration pratique

La nouvelle présentation sera lancée au Canada au début de 2027

Environ un Canadien sur trois développera le zona au cours de sa vie1, un âge plus avancé et certaines maladies chroniques étant associés à un risque accru de zona2,3

MISSISSAUGA, ON, le 24 juill. 2026 /CNW/ -- GSK Canada a annoncé aujourd'hui l'approbation de Shingrix (vaccin recombinant contre le zona, ou VRZ, de GSK) en seringue préremplie. Cette nouvelle présentation élimine la nécessité de reconstituer des flacons distincts avant l'administration, ce qui simplifie le processus d'administration du vaccin pour les professionnels de la santé.

Présentation de Shingrix de GSK (vaccin recombinant contre le zona) sous forme de seringue préremplie approuvée au Canada

L'approbation de la nouvelle présentation sous forme de seringue préremplie est fondée sur des données confirmant la comparabilité technique entre les présentations actuelles et nouvelles du vaccin. La présentation des seringues préremplies devrait être disponible partout au Canada à compter du début de 2027. Conformément aux indications existantes pour Shingrix, la seringue préremplie est homologuée au Canada pour la prévention du zona chez les adultes de 50 ans et plus ainsi que chez les adultes de 18 ans et plus qui sont ou seront exposés à un risque accru de zona en raison d'une immunodéficience ou d'une immunosuppression causée par une maladie connue ou un traitement4.

Dre Michelle Horn, directrice médicale nationale à GSK Canada, a déclaré : « Le zona est une maladie douloureuse qui peut entraîner des complications graves et durables, imposant souvent une augmentation du fardeau pour les personnes vivant avec des maladies chroniques courantes, comme les maladies cardiovasculaires et le diabète. Cette nouvelle présentation de Shingrix a été conçue pour améliorer la facilité d'administration et offrir une solution pratique pour aider les professionnels de la santé à fournir une protection contre le zona. »

La présentation sous forme de seringues préremplies de Shingrix a également été approuvée aux États-Unis et en Europe. Cette nouvelle présentation de Shingrix souligne l'engagement de GSK à fournir des solutions pour aider à augmenter les taux de vaccination chez les adultes.

À propos du zona

Le zona est une maladie causée par la réactivation du virus varicelle-zona (VZV), le même virus que celui qui est à l'origine de la varicelle5. Le VZV touche environ 130 000 personnes au Canada chaque année6,7; chez la plupart des adultes, il est latent dans leur système nerveux et peut se réactiver avec l'âge8. À mesure que les gens vieillissent, la force de la réponse du système immunitaire à l'infection diminue, ce qui augmente le risque de développer le zona9,10. En plus de l'âge, les affections chroniques comme les maladies cardiovasculaires, les maladies rénales chroniques, la maladie pulmonaire obstructive chronique, l'asthme et le diabète sont toutes associées à un risque accru de zona11,12,13.

Le zona se présente habituellement sous forme d'éruption cutanée s'accompagnant de vésicules douloureuses sur la poitrine, l'abdomen ou le visage14. Les douleurs sont souvent décrites comme une sensation de douleur aiguë, de brûlure, de « coup de poignard » ou de choc électrique15. Après l'éruption cutanée, la personne peut aussi souffrir de névralgie postzostérienne (NPZ), une douleur névralgique qui peut persister plusieurs mois, voire des années16. La NPZ est la complication la plus courante du zona, survenant dans jusqu'à 30 % des cas17. Plus rarement, le zona peut entraîner des infections bactériennes de la peau, une faiblesse, une paralysie musculaire et une perte de l'ouïe ou de la vision18.

À propos de Shingrix (vaccin recombinant contre le zona ou VRZ)

Shingrix associe un antigène, la glycoprotéine E, à un système adjuvant, l'AS01 B , et peut aider à surmonter le déclin naturel des réponses immunoprotectrices lié à l'âge qui contribue à la difficulté de protéger les adultes de 50 ans et plus contre le zona; ainsi que les personnes de 18 ans et plus qui sont ou seront exposées à un risque accru de zona en raison d'une immunodéficience ou d'une immunosuppression causée par une maladie connue ou un traitement19,20. Le VRZ n'est pas indiqué pour prévenir la primo-infection par le virus de la varicelle (« picote »). L'utilisation du VRZ doit être conforme aux recommandations officielles et à la monographie locale du produit.

La présentation actuelle de Shingrix se compose de deux flacons, un antigène lyophilisé (poudre) et un adjuvant liquide, que les professionnels de la santé mélangent avant de les administrer. La présentation sous forme de seringue préremplie offre une méthode d'administration pratique.

À propos de GSK

GSK est une société biopharmaceutique mondiale qui a pour ambition et raison d'être de réunir science, technologie et talent, car ensemble, on peut prendre une longueur d'avance sur la maladie. Pour en savoir plus, consultez le site gsk.ca.

Mise en garde concernant les énoncés prévisionnels

GSK met en garde les investisseurs que tout énoncé prévisionnel ou toute prévision de GSK, y compris ce qui a été dit dans la présente annonce, sont soumis à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux projetés. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux décrits dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel de GSK sur le formulaire 20-F de 2025 et les résultats du T1 de 2026 de GSK.

RÉFÉRENCES

1 Harpaz R, et al. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention of herpes zoster: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2008;57(RR-5):1-30. 2 Harpaz R, et al. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention of herpes zoster: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2008;57(RR-5):1-30. 3 Steinmann et al. Risk factors for herpes zoster infections: a systematic review and meta-analysis unveiling common trends and heterogeneity patterns. Infection. 2024;52(3):1009-1026. doi: 10.1007/s15010-023-02156-y. REF-224255. 4 Monographie de Shingrix. https://ca.gsk.com/media/obkjh503/shingrix-pm-fr.pdf 5 Harpaz R, et al. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention of herpes zoster: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2008;57(RR-5):1-30. 6 Curran, D., et al. Meta-Regression of Herpes Zoster Incidence Worldwide. Infectious diseases and therapy. 2022;11(1):389-403. 7 Vaccin contre le zona : Guide canadien d'immunisation - Canada.ca 8 Johnson, R.W., et al. Herpes zoster epidemiology, management, and disease and economic burden in Europe : a multidisciplinary perspective. Therapeutic advances in vaccines. 2015;3(4):109-20. 9 Harpaz, R., et al. Prevention of herpes zoster: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep 2008;57(Rr-5):1-30 10 Mueller NH, et al. Varicella Zoster Virus Infection: Clinical Features, Molecular Pathogenesis of Disease and Latency. Neurologic Clinics. 2008;26;675-697 11 Harpaz R, et al. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention of herpes zoster: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2008;57(RR-5):1-30. 12 Steinmann et al. Risk factors for herpes zoster infections: a systematic review and meta-analysis unveiling common trends and heterogeneity patterns. Infection. 2024;52(3):1009-1026. doi: 10.1007/s15010-023-02156-y. REF-224255. 13 Marra F, et al. Risk Factors for Herpes Zoster Infection: A Meta-Analysis. Open Forum Infect Dis. 2020;7:ofaa005. 14 Mueller NH, et al. Varicella Zoster Virus Infection: Clinical Features, Molecular Pathogenesis of Disease and Latency. Neurologic Clinics. 2008;26;675-697 15 Harpaz R, et al. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention of herpes zoster: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2008;57(RR-5):1-30. 16 Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI). Recommandations à jour sur l'utilisation des vaccins contre le zona. Juin 2018. Disponible au https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/healthy-living/updated-recommendations-use-herpes-zoster-vaccines-fra.pdf. Consulté le 5 avril 2024. 17 Kawai, K., et al. Systematic review of incidence and complications of herpes zoster: towards a global perspective. BMJ open. 2014;4(6). 18 Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI). Recommandations à jour sur l'utilisation des vaccins contre le zona. Juin 2018. Disponible au https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/healthy-living/updated-recommendations-use-herpes-zoster-vaccines-fra.pdf. Consulté le 5 avril 2024. 19 Cunningham A.L., et al. Efficacy of the Herpes Zoster Subunit Vaccine in Adults 70 Years of Age or Older. New England Journal of Medicine. 2016;375(11):1019-32. 20 Le système adjuvant AS01, propriété exclusive de GSK, contient l'adjuvant QS-21 Stimulon®, dont la licence appartient à Antigenics LLC, une filiale en propriété exclusive d'Agenus Inc. (NASDAQ : AGEN), le MPL et des liposomes.

SOURCE GlaxoSmithKline Inc.

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