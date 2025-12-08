OTTAWA, ON, le 8 déc. 2025 /CNW/ - L'accès aux soins primaires au Canada s'améliore lentement, mais près de 6 millions de personnes n'ont toujours pas de prestataire de soins de première ligne attitré, selon le nouveau sondage NosSoins de 2025. Il indique en effet que 5,9 millions de personnes au Canada n'ont pas un accès fiable à un ou une médecin de famille, à une infirmière praticienne ou un infirmier praticien, ou à une équipe de soins primaires, ce qui représente tout de même une diminution par rapport au sondage de 2022 (le nombre s'établissait alors à 6,5 millions de personnes).

Ce sondage exhaustif, dirigé par la Dre Tara Kiran, médecin et chercheuse à l'Hôpital St. Michael, et mené en partenariat avec l'Association médicale canadienne (AMC), a recueilli les réponses de 16 299 Canadiennes et Canadiens. Il illustre clairement le décalage entre leur expérience des soins primaires et la norme NosSoins, un cadre de six éléments essentiels définissant ce à quoi toute personne devrait s'attendre du système de soins primaires, qui a été élaborée en consultation avec des milliers de patientes et patients et de membres du public.

Le sondage a révélé que 81 % des personnes interrogées disposent d'un ou une médecin de famille ou d'une infirmière praticienne ou un infirmier praticien attitré, une amélioration par rapport au pourcentage précédent de 77 %. Malgré ce progrès, les données font état de lacunes inquiétantes quant à l'accès, qui varient considérablement selon les groupes démographiques:

87,7 % des personnes âgées de 65 ans et plus ont dit avoir une ou un prestataire de soins attitré, comparativement à 74,7 % des personnes âgées de moins de 65 ans;

83,5 % des femmes ont une ou un prestataire de soins attitré, comparativement à seulement 79,4 % des hommes et 72,7 % des personnes s'identifiant à un autre genre;

84 % des personnes gagnant 200 000 $ ou plus par année disent avoir une ou un prestataire desoins attitré, comparativement à 69,6 % des personnes gagnant moins de 20 000 $.

Même les personnes ayant un ou une médecin de famille ou une infirmière praticienne ou un inf irmier praticien ont dit avoir de la difficulté à accéder aux soins. Par exemple, parmi ces personnes, seulement 37 % ont dit pouvoir être reçues le jour même ou le lendemain quand elles ont un problème urgent.

Le sondage présente également des données sur l'accès aux dossiers médicaux, la sécurité culturelle et la reddition de comptes à la communauté - des aspects des soins de santé que les gens interrogés trouvent importants, mais qui sont souvent négligés dans les rapports sur le système de santé. Étonnamment, seulement 27,8 % des personnes sondées se sont dites satisfaites ou très satisfaites du fonctionnement du système de soins primaires canadien.

« Les gens estiment que tout le monde au pays devrait avoir accès à des soins primaires de grande qualité, peu importe la situation personnelle et le lieu de résidence », affirme la Dre Tara Kiran, chercheuse principale de NosSoins et scientifique à l'Hôpital St. Michael, établissement membre du réseau Unity Health Toronto. « Les résultats de notre sondage indiquent que nous progressons vers l'atteinte de cet objectif, mais qu'il reste beaucoup à faire. J'espère que ces résultats pousseront les gouvernements, partout au pays, à redoubler d'efforts pour améliorer l'accès aux soins. Les gens méritent mieux. »

« Ces résultats confirment ce que les médecins et la patientèle, partout au pays, constatent tous les jours », souligne la Dre Margot Burnell, présidente de l'AMC. « La situation s'améliore, mais il reste qu'un trop grand nombre de Canadiennes et de Canadiens font toujours face à des obstacles inacceptables pour recevoir des soins primaires. Nous pouvons faire mieux. Nous connaissons les solutions. L'accès aux soins pour l'ensemble de la population canadienne est un objectif réaliste et réalisable. »

Les patientes et les patients et leurs prestataires de soins méritent mieux. L'AMC continue à proposer des solutions aux gouvernements, notamment l'élimination des obstacles d'immigration pour les médecins formés à l'étranger, la réduction de la paperasse et la possibilité pour les médecins de travailler quand et où les gens ont besoin d'eux.

La version complète du sondage NosSoins, y compris les données sur les retards pour les soins d'urgence et la faible confiance envers le système, se trouve en ligne.

À propos du sondage NosSoins

Le rapport repose sur le sondage national NosSoins de 2025, un sondage bilingue mené en ligne d'avril à juillet 2025 afin d'évaluer dans quelle mesure l'expérience des soins primaires respecte la norme NosSoins - un cadre précisant ce à quoi toute personne devrait s'attendre du système de soins primaires. Élaboré avec l'aide de cliniciennes et cliniciens, de chercheuses et chercheurs, de responsables des orientations politiques et de représentantes et représentants de la patientèle, le sondage comprenait 69 questions, et 22 308 adultes y ont répondu en tout ou en partie. L'analyse s'est concentrée sur les 16 299 personnes qui ont répondu à toutes les questions.

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et de médecins en devenir qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patientes et patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

À propos du Centre MAP

Le Centre MAP pour des solutions de santé urbaine est le plus grand centre de recherche au Canada consacré à l'équité en santé et aux déterminants sociaux de la santé. Mondialement reconnu pour ses découvertes novatrices et son approche scientifique de pointe, MAP conçoit et met en œuvre des programmes et des politiques fondés sur des données probantes qui visent à briser les cycles d'exclusion socioéconomique et de mauvaise santé. Depuis plus de 25 ans, MAP collabore avec des communautés et des décideurs partout au pays pour relever des enjeux complexes tels que l'itinérance, la violence conjugale, l'accès inéquitable aux soins de santé et la prévention des méfaits liés aux opioïdes. L'impact du MAP s'étend du niveau local au national et au-delà. Sa vision : un avenir en santé pour toutes et tous. Pour en savoir plus, visitez maphealth.ca.

À propos d'Unity Health Toronto

Unity Health Toronto est le plus important prestataire de soins de santé catholique du Canada, et il est présent dans tout le centre de Toronto. La diversité de ses services, renforcée par des partenariats communautaires et des affiliations universitaires, fait du réseau un modèle national de soins collaboratifs, intégrés et de grande qualité, alors qu'il cherche à bâtir un système de santé plus solide, plus résilient et plus équitable pour toutes et pour tous.

