Colloque annuel des médecins leaders du Québec de l'AMC : l'intelligence artificielle en santé

MONTRÉAL, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Alors que l'intelligence artificielle (IA) occupe une place grandissante dans le domaine de la santé, l'Association médicale canadienne (AMC) consacre son Colloque annuel des médecins leaders du Québec à l'examen de ses impacts pour la profession médicale et pour l'ensemble des soins de santé.

L'événement, intitulé « Intelligence artificielle : miracle ou mirage pour le leadership médical? » offrira un espace d'échanges sur les occasions, les limites et les enjeux éthiques liés à l'utilisation de l'IA en santé, ainsi que sur la façon dont cette technologie transforme la pratique, la gestion et le leadership médical. Les personnes participantes auront l'occasion de réfléchir et d'échanger lors de présentations qui aborderont la mutation de la pratique médicale, du Dr Google à la Dre IA, ainsi que des projets concrets démontrant l'IA en action pour la santé.

Date : Vendredi 28 novembre 2025

Vendredi 28 novembre 2025 Heure : 8 h à 16 h 30 (HE)

8 h à 16 h 30 (HE) Lieu : Centre des Congrès de Québec, 1000, boul. René-Lévesque Est, Québec, QC G1R 5T8

Les membres des médias sont invités à assister en personne à l'événement. Pour vous inscrire, veuillez envoyer un courriel à [email protected].



Pour connaître l'horaire complet de la journée : Colloque annuel des médecins leaders du Québec

