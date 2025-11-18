OTTAWA, ON, le 18 nov. 2025 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) est extrêmement déçue que le gouvernement de l'Alberta ait déposé un projet de loi pour invoquer la disposition de dérogation (« clause nonobstant ») afin de perturber les soins prodigués à la patientèle. En prenant cette mesure extraordinaire, le gouvernement ne fait pas que limiter les soins d'affirmation de genre : il empiète sur la liberté de conscience des médecins, mine leur jugement clinique et bafoue le droit de la patientèle de recevoir des soins médicalement nécessaires.

En termes simples, les Canadiennes et les Canadiens ne veulent pas que la classe politique prenne des décisions médicales à leur place. Elles et ils veulent prendre ces décisions avec leurs prestataires de soins et leur famille. Ce type d'ingérence politique dans les soins - fondés sur des données probantes, faut-il le rappeler - est inacceptable et risque de créer un précédent qui touchera d'autres enjeux liés à la santé nationale, notamment la vaccination et la santé reproductive.

En mai, l'Association médicale canadienne (AMC) et trois médecins de l'Alberta ont déposé une contestation constitutionnelle relativement au projet de loi 26 afin de protéger la relation entre les patientes et patients, leur famille et les médecins dans le cadre des décisions médicales.

L'AMC est aux côtés des médecins, partout en Alberta et au Canada, pour défendre leurs droits et ceux de leur patientèle en ce qui a trait aux soins de santé, et continuera de se battre pour elles et pour eux.

Dre Margot Burnell

Présidente de l'AMC

