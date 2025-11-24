OTTAWA, ON, le 24 nov. 2025 /CNW/ - De nouvelles données recueillies par l'Association médicale canadienne (AMC) indiquent que les médecins du Canada tirent la sonnette d'alarme face aux récentes décisions gouvernementales qui menacent le système de santé. Ces données mettent en lumière une préoccupation généralisée chez les médecins quant aux conséquences pour les soins à la patientèle, la stabilité de la main-d'œuvre et le moral des médecins.

De récentes mesures gouvernementales, notamment le projet de loi 26 de l'Alberta et la Loi 2 du Québec, qui limitent la capacité des médecins de prendre soin de leurs patientes et patients, ont retenu l'attention de la communauté médicale. Alors que 84 % des médecins suivent de près l'évolution de la situation, près de la moitié (43 %) estiment que les gouvernements ne leur font pas confiance ou ne les respectent pas, un sentiment qui mine la profession.

Les personnes répondantes pensent également que l'accès aux soins est en péril : 80 % d'entre elles soutiennent que le recrutement et la rétention des effectifs en souffriront, et 66 % anticipent une diminution de la qualité des soins.

Ces résultats émanent de Pouls de la profession, la nouvelle initiative conjointe de l'Association médicale canadienne et d'Abacus Data, qui vise à sonder les médecins partout au pays sur des enjeux émergents

Les médecins constatent déjà des conséquences graves pour la patientèle. Le système est visiblement affecté par l'ingérence gouvernementale et le refus d'appliquer des solutions connues. Nombre de médecins affirment que la situation ne pourra que se dégrader si nous ne répondons pas de toute urgence aux menaces qui pèsent sur le recrutement et la rétention des effectifs, et sur la qualité des soins.

Au Québec et en Alberta, les médecins qui ont répondu au sondage estiment que les conséquences seront encore plus graves, et entraîneront une pression accrue sur des systèmes de santé déjà fragilisés. De façon alarmante, 76 % des médecins de l'Alberta et 80 % des médecins du Québec estiment que les gouvernements ne leur font pas confiance ou ne les respectent pas.

« L'AMC presse les gouvernements de collaborer avec les professionnelles et professionnels de la santé afin de rétablir la confiance, de renforcer la prestation des soins et de veiller à ce que la population canadienne ait accès à des soins de santé de qualité », a déclaré la Dre Margot Burnell, présidente de l'AMC.

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et de médecins en devenir qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

À propos du sondage

Les conclusions sont tirées d'un sondage mené en ligne auprès de 447 médecins de partout au pays, dans le cadre d'une stratégie d'échantillonnage hybride comprenant un panel en ligne et une campagne de rayonnement de l'AMC. L'AMC a ciblé les médecins membres en Alberta et au Québec, ce qui a permis d'approfondir l'analyse dans ces provinces. Les données ont été pondérées selon la région d'exercice avec des statistiques de l'ICIS de 2024.

À propos des sondages Pouls de la profession

Pouls de la profession est un partenariat entre l'AMC et Abacus Data visant à recueillir rapidement des renseignements fiables auprès de médecins partout au Canada. Cette série de sondages à réponse rapide permet d'obtenir de l'information pertinente et de connaître le point de vue des médecins sur les enjeux émergents dans le domaine de la santé. L'enquête a été menée du 11 au 17 novembre 2025.

