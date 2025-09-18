TORONTO, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Un nouveau rapport national révèle que près de la moitié des Canadiennes ressentent une anxiété plus marquée dans le climat actuel d'incertitude politique et économique, une réalité qui touche particulièrement les jeunes femmes, les mères et celles qui approchent de la ménopause, dont les besoins en santé mentale demeurent largement insatisfaits. La situation se révèle particulièrement préoccupante pour les femmes issues de populations en quête d'équité.

Le Rapport sur la santé mentale des femmes 2025, récemment publié par GreenShield en partenariat avec Recherche en santé mentale Canada, présente un aperçu alarmant de l'état de la santé mentale des femmes au Canada et lance un appel à l'action audacieux.

« Les femmes nous indiquent - à travers les données et leurs expériences vécues - que les soins de santé mentale au Canada ne sont pas à la hauteur. Il y a un besoin urgent de soins de santé mentale inclusifs et accessibles pour les femmes à chaque étape de leur vie », a déclaré Mandy Mail, première vice-présidente et leader de GreenShield Communautaire. « En tant qu'entreprise sociale sans but lucratif ancrée dans l'équité en matière de santé, GreenShield répond par des solutions inclusives et culturellement adaptées, qui reflètent et respectent les diverses réalités des femmes à travers le pays ».

Le rapport donne écho aux voix des femmes de partout au Canada et met en lumière la diversité de leurs besoins. Il s'appuie sur des sondages nationaux et a été rédigé en collaboration avec des organismes communautaires qui représentent les expériences et les voix uniques des femmes, notamment Santé mentale des Noirs Canada, le Black Women's Institute for Health, la Fondation canadienne des femmes, la Fondation canadienne de la ménopause, YWCA Canada et SE Santé. Il aborde la santé mentale sous l'angle du genre et explore l'incidence des facteurs intersectionnels, comme la race, le revenu, le statut de nouvel arrivant et l'identité 2SLGBTQI+ sur l'accès aux soins.

« Lorsque nous soutenons les femmes, nous soutenons également les familles et les communautés », a déclaré Akela Peoples, directrice générale de Recherche en santé mentale Canada. « Dans le domaine de la santé mentale, il est important de fournir un soutien unique et adapté aux personnes qui en ont besoin. Les femmes expriment elles-mêmes leurs besoins de soutien. Nous devons les écouter et trouver des solutions pour leur garantir l'accès à l'aide dont elles, ainsi que nos familles et nos communautés, ont besoin. »

Faits saillants du rapport :

L'anxiété en hausse : Près de la moitié (47 %) des femmes se disent plus anxieuses en raison du climat politique et économique actuel.

Les transitions de la vie sont importantes : Les jeunes femmes (16 à 24 ans) déclarent des niveaux d'anxiété plus élevés (18 %) que les jeunes hommes (14 %).

Les femmes qui sont mères sont plus susceptibles de rechercher un soutien en santé mentale (17 %) que les hommes (13 %), et moins susceptibles de déclarer avoir eu besoin d'aide, mais ne pas avoir tendu la main.

Plus de 50 % des Canadiennes ne se sentent pas préparées à la ménopause, et près de 60 % ignorent que des symptômes comme l'anxiété, la dépression et les troubles de la mémoire sont liés à cette transition.

Les écarts d'équité persistent : 9 % des femmes qui s'identifient comme 2SLGBTQI+ et 8 % des femmes racisées ont déclaré avoir besoin d'un soutien en santé mentale, mais ne pas y avoir accès; un taux presque deux fois plus élevé que les femmes non 2SLGBTQI+ et non racisées.

Un engagement élargi en faveur de la santé des femmes

Le programme gratuit de GreenShield pour la santé mentale des femmes a été lancé en 2021, en réponse directe aux données montrant que les femmes canadiennes, en particulier celles qui sont racisées ou marginalisées, sont constamment mal desservies lorsqu'il s'agit de soutien en santé mentale. Depuis sa création, le programme a permis à plus de 120 000 femmes d'accéder à des ressources gratuites en santé mentale et à des soins adaptés à leur culture. En s'appuyant sur l'offre de services de santé mentale de GreenShield, qui connaît une croissance rapide, le programme gratuit offre des soins accessibles, inclusifs et efficaces aux personnes qui en ont le plus besoin.

Reconnaissant que les problèmes de santé mentale ne peuvent être traités isolément, GreenShield a élargi son soutien aux 7,5 millions de Canadiens et Canadiennes auxquels elle offre ses services afin d'adopter une vision plus large et globale de la santé. Pour les femmes, cela signifie qu'il faut étendre les soins au-delà de la santé mentale pour inclure la santé hormonale et d'autres besoins liés aux étapes de la vie.

Plus tôt cette année, GreenShield a lancé le premier programme personnalisé de santé hormonale au Canada, une initiative dirigée par du personnel infirmier qui comprend des bilans hormonaux, des plans de soins personnalisés, des consultations virtuelles et la livraison de traitements à domicile. Cette nouvelle offre est entièrement intégrée dans l'écosystème plus large des services de santé de GreenShield, ce qui permet d'assurer un soutien continu et personnalisé à chaque étape de la vie.

« En mettant davantage l'accent sur la santé mentale des femmes, il est clair que la santé hormonale doit faire partie de la conversation », a déclaré Joe Blomeley, premier vice-président de GreenShield Santé. « Notre nouveau programme est conçu pour répondre aux besoins des femmes là où elles se trouvent, en leur offrant un soutien personnalisé, dirigé par des infirmières et des infirmiers, adapté aux transitions de la vie et qui répond aux lacunes critiques en matière de soins. »

Appel à l'action

Le Rapport sur la santé mentale des femmes 2025 est plus qu'un simple aperçu, c'est un appel national à l'action. Il souligne l'urgence d'offrir des soins de santé mentale inclusifs, accessibles et culturellement adaptés, qui soutiennent les femmes à chaque étape de leur vie. Qu'elles soient adolescentes, mères, ménopausées ou à toute autre étape de leur vie, les femmes à travers le Canada demandent plus de soutien, et le système doit y répondre.

GreenShield, en collaboration avec Recherche en santé mentale Canada et un réseau de partenaires communautaires, est à l'avant-garde de la création d'un système de santé mentale plus inclusif et mieux adapté. Ce travail adopte une approche globale de la personne, en ce sens que la santé mentale ne peut être traitée de manière isolée et doit être intégrée à des mesures de soutien plus larges liées aux étapes de la vie et à la santé hormonale.

Pour découvrir l'ensemble des résultats, des idées et des solutions qui façonnent l'avenir de la santé mentale des femmes au Canada, vous pouvez télécharger le rapport complet à https://grnshld.com/wmhreport2025fr.

À propos de GreenShield

Seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé à l'échelle du Canada, GreenShield croit que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège. Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé, à contribuer au changement systémique et à bâtir un avenir où chaque Canadien et chaque Canadienne peuvent atteindre leur plein potentiel en matière de santé et de bien-être.

Nous proposons une toute nouvelle expérience de l'assurance et des soins de santé en regroupant ces services en un seul endroit. Et c'est grâce à notre modèle unique de « fournisseur-payeur » : « fournisseur » parce que nous offrons divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie, en prise en charge des maladies chroniques et en télémédecine, et « payeur » parce que nous offrons des services d'assurance, d'administration des régimes et de traitement des réclamations.

Sans but lucratif, donc sans actionnaires, nous réinvestissons nos excédents directement dans le soutien des communautés mal desservies. Grâce à GreenShield Communautaire, nous avons eu une incidence positive sur la santé et le bien-être de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes depuis 2020.

Ce qui nous motive aujourd'hui, c'est l'engagement d'avoir un impact mesurable sur trois millions de personnes supplémentaires au Canada d'ici 2030 - dans les domaines de la santé mentale, des médicaments essentiels et de la prise en charge des maladies chroniques - grâce à des initiatives évolutives qui apportent des changements significatifs dans le cadre de notre mission, qui est de promouvoir Une meilleure santé pour tous.

GreenShield est fière d'avoir été reconnue à plusieurs reprises comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et d'avoir vu son nom inscrit sur la prestigieuse liste « Change the World » de Fortune - ce qui témoigne de notre engagement soutenu à l'égard de l'innovation et de l'impact axés sur les objectifs.

À propos de RSMC

En tant qu'organisation caritative non gouvernementale nationale, nous nous efforçons de bâtir un avenir où les preuves, les données et l'engagement des parties prenantes améliorent la santé mentale au Canada. Nous nous engageons à transformer la recherche sur la santé mentale en solutions concrètes. Nous réunissons des chercheurs, des communautés et des personnes ayant une expérience vécue afin de combler les lacunes en matière de soins grâce à des sondages nationaux, à la communication rapide de données et à des partenariats qui permettent d'orienter les politiques afin d'améliorer les résultats. Nous investissons également dans la prochaine génération de chercheurs grâce à des bourses d'études et des stages, et nous encourageons les collaborations entre le monde universitaire et les communautés afin de stimuler l'innovation. Les investissements en amont conduisent à des solutions en aval et, sans recherche, il n'y a que des conjectures.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site https://www.mhrc-rsmc.ca/

