Le dernier Rapport sur les résultats en santé de GreenShield met en lumière l'efficacité de soins numériques accessibles pour mettre en place des solutions de soins de santé préventifs.

TORONTO, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Le dernier Rapport sur les résultats en santé de GreenShield : faire le point sur Une meilleure santé pour tous montre l'efficacité des soins numériques intégrés pour aider les Canadiens et Canadiennes à traiter leurs problèmes de santé à un stade précoce, ce qui améliore les résultats, réduit les coûts et allège la pression sur le système de soins de santé.

Rapport sur les résultats en santé (Groupe CNW/GreenShield)

Aujourd'hui, près de la moitié des Canadiens et Canadiennes souffrent d'au moins une maladie chronique grave, comme une cardiopathie ou le diabète, alors que jusqu'à 80 % de ces maladies pourraient être évitées grâce à une intervention précoce et à un changement de mode de vie sain. Le Rapport met en lumière l'efficacité de GreenShield+, notre écosystème numérique intégré d'assurance et de soins de santé, pour réduire de façon mesurable le risque de maladies chroniques et améliorer les résultats en permettant aux Canadiens et Canadiennes d'accéder à des services d'assurance commodes et à des soins proactifs avant que les problèmes ne s'aggravent. Dans un système complexe où un adulte sur cinq n'a pas de fournisseur de soins primaires et où les taux de maladies chroniques continuent d'augmenter, GreenShield offre un modèle de soins numériques innovant qui améliore l'accès à des solutions personnalisées et préventives, favorisant ainsi une meilleure santé à long terme.

« Les soins proactifs et préventifs ne sont pas seulement bons pour les gens, ils sont essentiels pour la viabilité de notre système de santé. Pour chaque dollar investi dans le soutien à la santé préventive, nous estimons à 14 $ les économies réalisées par le système et l'économie », a déclaré Joe Blomeley, premier vice-président et directeur de GreenShield Santé. « Les Canadiens et Canadiennes s'attendent de plus en plus à des solutions de santé accessibles et de haute qualité qui s'adaptent à leur vie, et GreenShield s'engage à les fournir grâce à ses modèles de soins intégrés et novateurs. »

Points clés :

Les soins numériques - Plus de 14 000 utilisateurs et utilisatrices de GreenShield ont effectué des consultations virtuelles de télémédecine au troisième trimestre, réduisant ainsi les visites aux urgences et dans les cliniques. Les rendez-vous durent en moyenne 18 minutes et le taux de satisfaction est de 93 %.

Plus de 14 000 utilisateurs et utilisatrices de GreenShield ont effectué des consultations virtuelles de télémédecine au troisième trimestre, réduisant ainsi les visites aux urgences et dans les cliniques. Les rendez-vous durent en moyenne 18 minutes et le taux de satisfaction est de 93 %. Le soutien proactif - La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) en ligne a permis à 63 % des utilisateurs et utilisatrices de réduire leurs symptômes d'anxiété et à 44 % d'entre eux de réduire leurs symptômes de dépression.

La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) en ligne a permis à 63 % des utilisateurs et utilisatrices de réduire leurs symptômes d'anxiété et à 44 % d'entre eux de réduire leurs symptômes de dépression. La continuité des soins - L'algorithme de jumelage des professionnels et professionnelles en santé mentale de GreenShield a aidé les personnes adhérentes à trouver le fournisseur qui leur convenait le mieux - 94 % des membres sont restés avec le fournisseur qui leur avait été attribué au cours de la première année, ce qui s'est traduit par un taux de satisfaction de 90 % et une amélioration du bien-être de 35 % par rapport à ceux qui ont changé de fournisseur.

L'algorithme de jumelage des professionnels et professionnelles en santé mentale de GreenShield a aidé les personnes adhérentes à trouver le fournisseur qui leur convenait le mieux - 94 % des membres sont restés avec le fournisseur qui leur avait été attribué au cours de la première année, ce qui s'est traduit par un taux de satisfaction de 90 % et une amélioration du bien-être de 35 % par rapport à ceux qui ont changé de fournisseur. L'observance thérapeutique - Ce trimestre, GreenShield a enregistré des taux d'observance thérapeutique supérieurs de 9 % aux moyennes du secteur, notamment 95 % pour l'asthme, 91 % pour le traitement de la douleur et 88 % pour le diabète.

« La continuité des soins est au cœur de l'amélioration des résultats en santé. GreenShield+ combine l'assurance et les soins de santé en un seul écosystème numérique, soutenant les Canadiens et Canadiennes tout au long du continuum de soins, de la prévention à l'intervention précoce, en passant par la gestion des maladies chroniques », a déclaré Andrew Bond, premier vice-président et médecin-hygiéniste en chef de GreenShield. « Cette approche globale nous permet de cerner les besoins plus tôt, de combler les lacunes plus rapidement et de mesurer l'impact plus efficacement, ce qui apporte une réelle valeur ajoutée aux personnes adhérentes et aux preneurs de contrat. »

Assurance et soins de santé en un seul endroit

Les Canadiens et Canadiennes passent 2,5 fois plus de temps à tenter d'obtenir des services d'assurance et de soins de santé qu'à en recevoir. GreenShield+ change la donne grâce à un écosystème numérique d'assurance et de soins de santé, le premier du genre, qui simplifie le parcours de soins et améliore les résultats en santé.

GreenShield+ permet aux utilisateurs et utilisatrices de vérifier leur assurance, d'accéder à des soins et de soumettre leurs réclamations, le tout en un seul endroit. C'est une façon plus simple et plus intelligente de favoriser une meilleure santé, avec des résultats mesurables à l'appui.

Pour lire la version complète du Rapport sur les résultats en santé, consultez :

https://grnshld.com/HO2025DecFr

À propos de GreenShield

Seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé à l'échelle du Canada, GreenShield croit que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège. Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé, à contribuer au changement systémique et à bâtir un avenir où chaque Canadien et chaque Canadienne peuvent atteindre leur plein potentiel en matière de santé et de bien-être.

Nous proposons une toute nouvelle expérience de l'assurance et des soins de santé en regroupant ces services en un seul endroit. Grâce à notre modèle unique de « fournisseur-payeur » : « fournisseur » parce que nous offrons divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie, en prise en charge des maladies chroniques et en télémédecine, et « payeur » parce que nous offrons des services d'assurance, d'administration des régimes et de traitement des réclamations.

Sans but lucratif, donc sans actionnaires, nous réinvestissons nos excédents directement dans le soutien des communautés mal desservies. Grâce à GreenShield Communautaire, nous avons eu une incidence positive sur la santé et le bien-être de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes depuis 2020.

Ce qui nous motive aujourd'hui, c'est l'engagement d'avoir un impact mesurable sur trois millions de personnes supplémentaires au Canada d'ici 2030 - dans les domaines de la santé mentale, des médicaments essentiels et de la prise en charge des maladies chroniques - grâce à des initiatives évolutives qui apportent des changements significatifs dans le cadre de notre mission, qui est de promouvoir Une meilleure santé pour tousMC.

GreenShield est fière d'avoir reçu à plusieurs reprises le prix Canada's Most Admired Corporate CulturesMC, d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et d'avoir vu son nom inscrit sur la prestigieuse liste « Change the World » de Fortune - ce qui témoigne de notre engagement soutenu à l'égard de l'innovation et de l'impact social.

