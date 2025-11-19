Un nouveau rapport de GreenShield et de Recherche en santé mentale Canada souligne l'urgence de développer des solutions plus accessibles et inclusives pour soutenir la santé mentale des jeunes.

TORONTO, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Une nouvelle enquête de GreenShield, la seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé au Canada, menée en partenariat avec Recherche en santé mentale Canada (RSMC), révèle que plus de 80 % des jeunes au pays se sentent dépassés par le stress et l'anxiété face à leur avenir. L'insécurité d'emploi et la hausse du coût de la vie figurent parmi les principales sources de pressions économiques qui pèsent sur les jeunes. Les préoccupations en matière de santé mentale sont encore plus marquées chez les jeunes de communautés racialisées (85 %) et 2SLGBTQI+ (90 %).

Logo RSMC (Groupe CNW/GreenShield)

L'enquête dresse un portrait inquiétant : le stress financier ne fait pas seulement aggraver les défis en santé mentale chez les jeunes, il freine aussi l'accès au soutien dont ils ont besoin. Les résultats montrent à quel point l'instabilité économique influence directement leur bien-être et leur capacité à chercher du support.

« Les jeunes au pays traversent une véritable tempête d'instabilité économique et de pression émotionnelle », a déclaré Zahid Salman, président et chef de la direction de GreenShield. Chez GreenShield, notre engagement est d'éliminer les obstacles aux soins, qu'ils soient financiers, culturels ou systémiques, en offrant une plateforme unique, facile d'accès et adaptée à leurs besoins uniques. Soutenir la santé mentale des jeunes, ce n'est pas seulement promouvoir leur bien-être, c'est aussi investir dans l'avenir du pays et s'assurer que chaque jeune puisse s'épanouir. »

Voici les faits saillants de ce sondage :

70 % des jeunes déclarent que le coût de la vie est le principal obstacle à réaliser leurs aspirations.

des jeunes déclarent que le coût de la vie est le principal obstacle à réaliser leurs aspirations. 76 % croient que, peu importe leurs efforts, leur avenir financier dépend de facteurs qui échappent à leur contrôle. Au Québec, 67 % des jeunes s'inquiètent pour leur avenir financier à court terme, et 60 % disent que le travail a des impacts négatifs sur leur santé mentale.

croient que, peu importe leurs efforts, leur avenir financier dépend de facteurs qui échappent à leur contrôle. Au Québec, 67 % des jeunes s'inquiètent pour leur avenir financier à court terme, et 60 % disent que le travail a des impacts négatifs sur leur santé mentale. 41 % considèrent que les enjeux de santé mentale représentent un frein majeur à l'atteinte de leurs objectifs. Les principaux facteurs de stress sont le manque de revenus pour couvrir les frais de subsistance (48 %) et l'insécurité d'emploi (34 %).

considèrent que les enjeux de santé mentale représentent un frein majeur à l'atteinte de leurs objectifs. Les principaux facteurs de stress sont le manque de revenus pour couvrir les frais de subsistance (48 %) et l'insécurité d'emploi (34 %). 52 % affirment que le coût est la plus grande barrière à l'accès à du soutien en santé mentale, suivi par de longs délais d'attente (45 %) et la difficulté à trouver l'aide adéquate (41 %). Au Québec, c'est 57 % des jeunes qui citent les délais d'attente comme étant le plus grand obstacle pour obtenir des soins, un taux plus élevé que la moyenne nationale.

« Les données parlent d'elles-mêmes : les jeunes sont en grande difficulté et ont besoin d'aide », a déclaré Akela Peoples, présidente-directrice générale de Recherche en santé mentale Canada. « Alors que la crise en santé mentale se poursuit et que les obstacles à l'accès aux soins persistent, ces nouvelles données permettent de mieux orienter les actions urgentes nécessaires pour soutenir les jeunes. Notre collaboration avec GreenShield nous aide à passer de la recherche à des actions concrètes, en guidant les décisions basées sur des données probantes, en façonnant les services et en répondant aux besoins urgents des jeunes partout au pays. »

En tant qu'organisation sans but lucratif, GreenShield s'engage à soutenir la santé mentale des jeunes en ces temps difficiles. La semaine dernière, GreenShield a lancé son projet pilote Écosystème de santé mentale des jeunes, une plateforme numérique centralisée conçue pour fournir aux jeunes un soutien rapide et adapté à leur réalité culturelle. Cette solution novatrice permet de les connecter directement à des organismes et à des ressources de confiance, par le biais d'une interface unique, simple et conviviale, contribuant ainsi à éliminer les obstacles aux soins.

Intégré à la plateforme GreenShield+, l'écosystème s'inscrit dans l'engagement plus large de GreenShield à offrir des services de santé accessibles et inclusifs aux Canadiens et Canadiennes, et ce, peu importe où ils se trouvent. Grâce à sa plateforme intégrée combinant soins de santé et assurance, GreenShield offre un accès virtuel à un vaste réseau de cliniciens et cliniciennes, un outil de jumelage personnalisé avec un professionnel ou une professionnelle en santé mentale, ainsi que des services de télémédecine, de pharmacie, de gestion des maladies chroniques, de santé mentale et d'assurance collective.

Les besoins des jeunes en matière de santé mentale évoluent constamment, et GreenShield demeure déterminé à stimuler l'innovation et la collaboration entre les secteurs. Dans le cadre de cet engagement, GreenShield offre également un soutien gratuit en santé mentale aux jeunes issus de communautés mal desservies, y compris des conseils personnalisés et un an d'accès à la thérapie cognitivo-comportementale en ligne. En travaillant étroitement avec des partenaires de recherche, des organismes communautaires et des employeurs, l'organisme contribue à bâtir un avenir plus inclusif et résilient, un avenir où chaque jeune dispose du soutien dont il a besoin pour s'épanouir.

Lisez le rapport complet ici : http://www.mhrc-rsmc.ca/generation-sous-pression

Méthodologie de recherche

En partenariat avec GreenShield, Recherche en santé mentale Canada a déployé une enquête nationale pour comprendre les expériences générationnelles au Canada en se concentrant sur les thèmes du climat politique et économique actuel, de la main-d'œuvre et des indicateurs de santé mentale.

L'enquête a été menée auprès de 2 745 Canadiens et Canadiennes âgés de 16 ans et plus, du 11 au 21 septembre 2025. Parmi eux, 2 213 étaient des jeunes âgés de 16 à 29 ans (dont 200 âgés de moins de 18 ans), et 532 étaient des adultes âgés de 30 ans et plus. Un échantillon aléatoire de panélistes a été invité à répondre à l'enquête à partir d'un ensemble de panels partenaires basés sur la plateforme d'échange Lucid. Ces partenaires utilisent habituellement des panels d'enquête avec double inscription, combinés pour limiter les biais possibles provenant d'une seule source de données. Les résultats de l'enquête ont une marge d'erreur de +/- 1,87, 19 fois sur 20. Les données ont été pondérées en fonction de l'âge, du sexe, du niveau de scolarité et de la région afin d'assurer leur représentativité. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100.

À propos de GreenShield

Seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé à l'échelle du Canada, GreenShield croit que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège. Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé, à contribuer au changement systémique et à bâtir un avenir où chaque Canadien et chaque Canadienne peuvent atteindre leur plein potentiel en matière de santé et de bien-être.

Nous proposons une toute nouvelle expérience de l'assurance et des soins de santé en regroupant ces services en un seul endroit. Grâce à notre modèle unique de « fournisseur-payeur » : « fournisseur » parce que nous offrons divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie, en prise en charge des maladies chroniques et en télémédecine, et « payeur » parce que nous offrons des services d'assurance, d'administration des régimes et de traitement des réclamations.

Sans but lucratif, donc sans actionnaires, nous réinvestissons nos excédents directement dans le soutien des communautés mal desservies. Grâce à GreenShield Communautaire, nous avons eu une incidence positive sur la santé et le bien-être de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes depuis 2020.

Ce qui nous motive aujourd'hui, c'est l'engagement d'avoir un impact mesurable sur trois millions de personnes supplémentaires au Canada d'ici 2030 - dans les domaines de la santé mentale, des médicaments essentiels et de la prise en charge des maladies chroniques - grâce à des initiatives évolutives qui apportent des changements significatifs dans le cadre de notre mission, qui est de promouvoir Une meilleure santé pour tousMC.

GreenShield est fière d'avoir été reconnue à plusieurs reprises comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et d'avoir vu son nom inscrit sur la prestigieuse liste « Change the World » de Fortune - ce qui témoigne de notre engagement soutenu à l'égard de l'innovation et de l'impact axés sur les objectifs.

À propos de RSMC

En tant qu'organisme de bienfaisance national indépendant, nous mettons tout en œuvre pour bâtir un avenir où la santé mentale au Canada sera transformée grâce aux données, à la recherche et à la collaboration avec nos partenaires. Nous nous engageons à transformer la recherche sur la santé mentale en solutions concrètes. Nous réunissons des chercheurs, des communautés et des personnes ayant une expérience vécue afin de combler les lacunes en matière de soins grâce à des sondages nationaux, à la communication rapide de données et à des partenariats qui permettent d'orienter les politiques afin d'améliorer les résultats. Nous investissons également dans la prochaine génération de chercheurs grâce à des bourses d'études et des stages, et nous encourageons les collaborations entre le monde universitaire et les communautés afin de stimuler l'innovation. Les investissements en amont conduisent à des solutions en aval et, sans recherche, il n'y a que des conjectures.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site https://www.mhrc-rsmc.ca/

SOURCE GreenShield

Source : Sarah Mortimer, directrice, Communications, [email protected], 647-221-9037